Klik: Prečo začali firmy bojkotovať Facebook a sociálne siete

Komentovaný prehľad technologických správ.

4. júl 2020 o 0:58 Jana Maťková, Nikola Bajánová, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

Témy podcastu:

Bojkot Facebooku

Google novinky

Facebook nemá za sebou dobrý týždeň. Sociálna sieť pod verejným tlakom začala prísnejšie moderovať krajné príspevky politikov. Sledovala vlnu sprísňovania pravidiel, ktorá sa za posledný týždeň prehnala celým odvetvím. YouTube zrušil kontá prominentným prívržencom. Takmer krajnej pravice. Reddit zmenil pravidlá diskusií aby explicitne chránili menšiny voči nenávistným útokom a obratom rozpustil fóra, kde sa združovali prívrženci prezidenta Donalda Trumpa s vysvetlením, že nové pravidlá opakovane porušujú.

Facebook ale znáša najväčší tlak. Čiastočne pre svoju veľkosť a čiastočne aj preto, že moderovanie tvrdohlavo (menej štedré slovo by bolo "plánovane") odmieta zvládať. Sociálna sieť hovorí, že nechce byť arbitrom pravdy a umožňuje šírenie nenávistného obsahu, často v podobe platených reklám pre organizované skupiny alebo politikov.

Veľkí zadávatelia reklamy na Facebooku sa postupne pridávali do kampane Stop Hate for Profit a rušia inzerciu na sociálnych sieťach (najmä však na Facebooku). Chcú tak firmu dotlačiť k tomu, aby vyčistila svoj priestor. Teda aspoň to tvrdia, lebo v skutočnosti možno chcú len v predkrízovom období ušetriť pár miliónov na marketingových výdavkoch.

Na Facebook sa ale tlačí ťažko. Firmu má v rukách osobne Mark Zuckerberg. Ak sa rozhodne, že mu nebudú chýbať príjmy od veľkých inzerentov, môže kampaň spokojne ignorovať.

No problém s tým, ako Facebook moderuje obsah sám nezmizne a len sa zhorší. Je možné, že Facebook si musí vybrať medzi tým, či bude utrácať veľa peňazí alebo snahy na moderovanie, alebo sa časom aspoň vo vnímaní svojich používateľov a inzerentov zmení na priestor bez prestíže a hodnoty.

(The Verge)

Alphabet kupuje výrobcu inteligentných okuliarov North. Kanadský startup vyjde materskú spoločnosť Google na približne 180 miliónov dolárov a zaradí sa do hardvérovej divízie. North podľa odhadov nepredal ani 1000 kusov svojich okuliarov s názvom Focals. Po neúspechu Google Glass, ktoré sa stále vyrábajú a aktuálne slúžia najmä na priemyselné účely, chce spoločnosť zdá sa opäť ponúkať aj spotrebiteľské smart okuliare. Apple aj Facebook pracujú na vlastných verziách inteligentných okuliarov, predpokladá sa však uvedenie na trh až v roku 2023.

YouTube TV prudko zvyšuje mesačné predplatné na 64,99 dolárov . Služba bola spustená v roku 2017 s predplatným 35 dolárov mesačne a viac ako 40dostupnými TV stanicami na pozeranie. Cena sa po pridaní TBS, TNT, CNN, Adult Swim, Cartoon Network a ďalších zvýšila najskôr na 40 dolárov mesačne. Potom po pridaní ďalších na 50 dolárov mesačne. Teraz YouTube pridáva Comedy Central, MTV, Nickelodeon a ďalšie stanice ViacomCBS. Problémom predplatných káblových staníc bola ich vysoká cena za balík, v ktorom boli aj stanice, o ktoré zákazník nemal záujem, ale celkovú cenu nafúkli. Zdá sa, že YouTube TV sa potýka s rovnakým problémom. Avšak nespornou výhodou služby je lepšie používateľské rozhranie a možnosť zdieľania pre ďalších členov domácnosti.

Google chce, aby ste už nikdy neopakovali svoje heslá. Kontrola nových hesiel (fukcia Password Checkup) je nový nástroj, ktorý kontroluje, či vami zadané heslo nie je medzi miliardami uniknutých hesiel na internete. Ide o snahu Google zvýšiť bezpečnosť používateľov, podobnú funkciu má aj 1Password a svoju verziu chystá aj Apple v nových aktualizáciách na jeseň.

Google Tabuľky budú automaticky vypĺňať údaje. Do tabuľkového nástroja od Google pribudnú dve nové funkcie - Smart Fill a Smart Cleanup. Mali by uľahčiť prácu so vzorcami a navrhovať používateľovi vhodné riešenie a pri “neuprataných” tabuľkách pomôže Smart Cleanup s identifikovaním buniek, ktoré majú nesprávne údaje.

Google Shopping začne ukazovať zadarmo eshopové ponuky vo vyhľadávaní. Ešte v apríli umožnil Google eshopom pridať katalóg svojich produktov zadarmo na Google Shopping. Najnovšia zmena sa týka zobrazovania týchto produktov vo vyhľadávaní nie ako reklamné, ale bežné výsledky vyhľadávania. Doteraz sa napríklad pri zadaní “tričko” ukázali položky z Google Shopping len ako reklama na vrchu vyhľadávania. Zmena sa najprv prejaví v Spojených štátoch a postupne príde aj na ostatné trhy.

(FWIW by David Tvrdon)

Správičky

Zabránili dvesto vraždám, zaistili tony drog aj desiatky miliónov eur v hotovosti. Taký úspech si na konto pripísali policajti vo viacerých európskych krajianách vrátane Veľkej Británie a Holandska. Podarilo sa im to iba vďaka tomu, že mohli v reálnom čase čítať obrovské množstvo šifrovaných správ, v ktorých sa kriminálnici dohadovali, kde a ako spáchajú zločin. Predchádzať vraždám a mariť organizovaný obchod s drogami vyšetrovatelia dokázali vďaka úspechu francúzskej polície. Tá totiž prelomila šifrovanie mobilnej komunikačnej siete EncroChat, ktorú hojne využívali zločinci. (SME Svet)

Slovenskí vedci povedali, ktoré filmy majú najbližšie k vedeckej realite. Sedem vedcov a vedkýň sa vyjadrilo do ankety o tom, ktorý film s vedeckou tématikou podľa nich hodnoverne zobrazuje vedecké povolanie či vedecké témy? A ktorý film sa, naopak, na vedecký iba „hrá“a má s vedou málo spoločné? (SME Tech)

Vyskúšali sme múdre hodinky pre seniorov. Teda, nie my, ale náš kolega Matúš Paculík, konkrétne testoval model Family Watch MT40S od výrobcu TCL v hodnote okolo 100 eur. Zhrnutie: Múdre hodinky pre seniorov sú ľahké, jednoduché na používanie a s minimom mätúcich funkcií. Škoda plastovej konštrukcie, slabšej hlasitosti reproduktoru a batérie s výdržou len dva dni. (SME Tech)

