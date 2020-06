Test: TCL MT40S sú múdre hodinky pre seniorov

Používajú sa jednoducho a fungujú aj bez smartfónu.

30. jún 2020 o 10:23 Matúš Paculík

Na prvý pohľad sú to len ďalšie bežné múdre hodinky, no namiesto zobrazovania nových emailov pomáhajú seniorom zostať v kontakte so svojimi blízkymi. Stačí len vložiť do nich SIM kartu s mobilným a dátovým paušálom.

Tieto hodinky totiž fungujú pre telefonické a video hovory samostatne, bez smartfónu. Nehrozí teda, že by si ich majiteľ zabudol na návšteve, jediné čo musí mať na pamäti, je raz za dva dni ich nabiť.

Detské hodinky pre seniorov

Koncom minulého roku sme testovali múdre hodinky pre deti, ich verzia určená pre seniorov prináša len niekoľko zmien. Tú prvú zbadáte hneď, je ňou odlišný dizajn. Namiesto pestrofarebného plastu sú hodinky čierne.

S hmotnosťou len 50 gramov na ruke nebudú prekážať ani počas noci, odolajú prachu i vode. Pri použitých plastoch však máme obavu, ako časom zvládnu menej šetrné zaobchádzanie.

Veľkosť uhlopriečky je podľa nášho názoru malá, 1,3 palcový IPS displej s rozlíšením 240 x 240 bodov našťastie zachraňuje prehľadné používateľské rozhranie.

Keďže sú hodinky určené pre seniorov, nie je tu textová komunikácia prioritou. Je síce stále k dispozícii, ale len jednostranne.

Textové informácie tak môžete poslať zo smartfónu do hodiniek, nie naopak. Toto obmedzenie je logické, keďže na takom malom displeji by bolo písanie správ veľmi nepohodlné.

Zostávajú tak emotikony, fotografie, zvuková komunikácia cez hlasové správy, telefonické hovory a video hovory. Pre každú osobu vidí senior v hodinkách oddelenú komunikáciu, každý nový príspevok mu hodinky oznámia. Odosielateľ na druhej strane uvidí, či sa bola správa zobrazená, prípadne vypočutá. Ovládanie je intuitívne aj v prípade technologického analfabeta.

V smartfóne vždy uvidíte presnú polohu svojho rodinného príslušníka. (zdroj: TCL)

Pre správcu (rodinného príslušníka) je okrem komunikácie dôležité sledovanie polohy. Aplikácia smartfónu poskytne presný prehľad o tom, kde sa majiteľ hodiniek práve nachádza. Na výber má dve možnosti, jednou je manuálna aktualizácia polohy vždy po spustení aplikácie, alebo automatická, keď sa poloha hodiniek neustále aktualizuje a zaznamenáva sa aj jej história.

Pre hodinky si môžete nastaviť bezpečnú zónu, napríklad kilometrové okolie bydliska. Akonáhle sa hodinky ocitnú mimo zóny, zašlú na váš smartfón upozornenie.

Presnosť je dostatočná, no GPS prijímač si dobre nerozumie s uzavretými priestormi.

Funkcia fitness náramku sleduje kroky, spálené kalórie a prejdenú vzdialenosť. Aplikácia vám na smartfóne každý večer zobrazí štatistiky za daný deň. Pri dlhšej nečinnosti hodinky môžu svojho majiteľa dokonca vyzvať k pohybu.

Na rozdiel od detskej verzie hodiniek tu pribudla funkcia monitorovania kvality spánku na základe sledovania údajov o jeho dĺžke a jednotlivých cykloch. Hodinky presne rozlíšia ľahký a hlboký spánok, jeho začiatok a koniec.

Hodinky nabijete s bežnou micro USB nabíjačkou. (zdroj: Matúš Paculík)

Sú bezpečné

V hodinkách sú uložené fotografie, komunikácia, vedia určiť aj presnú polohu a umožňujú zvukovú aj obrazovú komunikáciu. Útočníci by tak mohli získať detailný prehľad o pohybe seniora a komunikácii s jeho príbuznými.

Výrobca preto neumožňuje automatickú bezdrôtovú komunikáciu s inými zariadeniami, dáta sa prenášajú cez mobilnú sieť a cloudovú službu Amazonu. Servery sú podľa tvrdení výrobcu umiestnené výhradne v Európe.

Hoci pre samotné používanie hodiniek ich majiteľ nemusí vlastniť žiadny smartfón a dokonca ani telefón, pri ich prvom spustení a pri následnej komunikácii sa bez smartfónu a nainštalovanej aplikácie nezaobídete.