Klik: Prečo sa Amazon počas krízy vedome pripravil o zisky

Komentovaný prehľad technologických správ.

2. máj 2020 o 0:57 Nikola Bajánová, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/0SagItCSTNxAvJ53vDNes7

Odoberajte Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

Témy podcastu:

Kvartálne výsledky v koronakríze

Frflanie na Facebook

Rozbieha sa sociálna sieť okolo audia

Umelá inteligencia vyrába meme

Kvartálne výsledky v tech firmách

Alphabet Inc. (Google)

Tržby rástli nad očakávania. Reklama bola začiatkom roka silná, v marci slabá, inak by boli tržby ešte lepšie

Viac ako štyri pätiny tržieb má firma stále z reklamy a v kríze sa iným rozvojovým projektom zatiaľ skôr nedarilo.

Videokonferenčná služba Meet má 100 miliónov používateľov. Zoom tvrdil, že má 300 miliónov, ale zarátal tam každého človeka, ktorý cez Zoom volal.

Cloud porástol o 52 percent. Sem patrí aj kancelársky balík pre firmy G Suite. Tomu mimochodom šéfuje človek, ktorý viedol ešte pred nedávnom konkurenčnú službu v Microsofte.

Facebook

Dobré výsledky, ale 98 percent tržieb tvorí reklama.

Facebook má rekord v počte používateľov – 2,6 miliardy (na všetkých službách 2,99 miliardy), sociálna sieť inak pridala najviac denne aktívnych používateľov od roku 2011.

Facebook aj Google hovoria, že v apríli už vidia, že reklama sa vracia k normálnym číslam, ale vyzerá to ako divoký optimizmus.

Microsoft

Takmer bez vplyvu COVID-19, tržby výrazne potiahol cloud, zaznamenali zvýšený dopyt po počítačoch (Surface).

Prekvapivo dobre sa darí LinkedInu, ktorý tvorí drobnú časť biznisu, ale rastie a zarába čoraz viac.

Darilo sa Office 365, ktorý má skoro 40 miliónov platiacich súkromných používateľov.

Teams má 75 miliónov používateľov, z čoho je veľká väčšina rovno platiacich zákazníkov.

Microsoft ukázal aj čísla hernej služby Xbox Live - má 90 miliónov používateľov mesačne a predplatného na hry (Game Pass) 10 miliónov platiacich používateľov. Časť z toho môžu byť dobiehajúce predplatné z veľkých zliav, ktoré Microsoft ponúkal pár mesiacov dozadu, ale zdá sa, že stratégia nabaľovania služieb na hernú konzolu môže byť úspešná.

Spotify

Narástlo na 130 miliónov platiacich zákazníkov a firma bola v čiernych číslach.

Dáta o tom, ako ľudia hudbu počúvajú hovoria, že každý deň vyzerá ako víkend.

Takmer pätina ľudí už počúva podcasty (aj keď to vykazujú podivnou metrikou "interacted with podcasts”)

V katalógu je už miliónov podcastov, ale 70 percent je z platformy Anchor, čo nebudú tie veľké prémiové. Chýba napríklad Serial a This American Life pribudol len minulý týždeň.

Tesla

Spoločnosť má za sebou veľmi dobrý kvartál, 16 miliónov dolárov v pluse.

Darí sa, lebo model Y a 3 majú 75% dielov rovnakých, môže sa ísť na rovnakých výrobných linkách.

Hrubá marža Tesly je 25,5%, u klasických automobiliek je to okolo 13%, maximálne 21%.

Elon Musk sa neudržal a povedal, že je fašistické zatvárať ľudí doma, neskôr po telefonáte s investormi začal rovnaké myšlienky šíriť aj na Twitteri.

Amazon

Spoločnosť Jeffa Bezosa je asi najväčším víťazom kvartálnych výsledkov - ľudia boli nútení masívne nakupovať online.

Avšak Bezos a Amazon prezentovali aj najsilnejšu myšlienku: Celý profit z ďalšieho kvartálu investujú do svojich zamestnancov a potrieb – vyššie mzdy, ochranné prostriedky, vývoj testovacích zariadení, atď.

AWS (cloudová služba Amazonu) prvýkrát zaznamenala tržby nad 10 miliárd amerických dolárov, avšak ide o najpomalší rast odkedy Amazon AWS vykazuje aj samostatne.

Amazon má 150 miliónov Prime predplatiteľov.

Tržby z reklamy tvorili rekordné 4 miliardy dolárov (pre porovanie, Facebook mal celkvoé tržby 17,7 miliárd dolárov).

Apple

Vplyvom krízy sa spomalil predaj iPhonov (-7% medziročne, inak by bol rast).

Avšak tržby boli celkovo nad očakávania, dobré výsledky priniesli najmä tržby zo segmentu služieb +2 miliardy dolárov (už tvoria z celkového objemu 23%) a tiež sa darilo kategórii “Wearables, Home a Accessories” (slúchadlá, hodinky, atď), ktorá medziročne zaznamenala tržby +1 miliardu dolárov.

Apple má stále takmer 200 miliárd amerických dolárov "v hotovosti".

Služba Apple News má 125 miliónov mesačne aktívnych používateľov (ale koľko je z toho platiacich, News+, nevieme).

Nová sociálna sieť: Cloubhouse

Ak ste o novej sociálnej sieti s názvom Cloubhouse ešte nepočuli nemusíte sa cítiť zle. Sieť nemá ani len webovú stránku a ich apka nie je verejne dostupná cez obchod s aplikáciami. Aby ste sa dostali dnu, potrebujete pozvánku, ktoré sú vzácnejšie ako prvé kolá pozvánok do Gmailu. (Ak by ste náhodou mali, pošlite na ondrej.podstupka@sme.sk)

Sociálnu sieť postavili okolo audia. V princípe vás hodí do virtuálnej miestnosti, kde prebiehajú v rôznych skupinkách rozhovory, pričom podľa recenzií rozhovory pripomínajú také tie fundované debaty zaujímavých ľudí nad vínom, aké by vás mohli zaujímať. Predstavte si, že môžete počúvať debatu dvoch obľúbených politikov/odborníkov/hercov a je dosť dobre možné, že vám dovolia sa do nej aj zapojiť.

Na prvý pohľad sa zdá, že našli spôsob aby vytvoriť veľké množstvo "kvázipodcastov" za pochodu. Ak by koncept fungoval aj pri väčšom množstve ľudí a udržal si kvalitnú debatu, môže to otvoriť celú novú kategóriu sociálneho obsahu.

Naozajstný problém bude s tým, ako službu naškálovať, lebo textový príspevok sa zdieľa aj moderuje rádovo ľahšie ako audio. Ďalší problém bude udržať komornú atmosféru a zaujímavý obsah.

(Divinations)

Prečo Facebook už len kopíruje konkurenciu

Pred niekoľkými dňami ohlásil Mark Zuckerberg, že Facebook predstaví vo svojich produktoch (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram) videokonferenčné novinky, ktoré silno pripomínajú funkcie platforiem Zoom, Teams alebo Meet.

Podľa šéfa najväčšej sociálnej siete ide o novú potrebu zákazníkov v čase koronakrízy, keď viacero ľudí naraz volá, chcú sa aj vidieť a mať stabilný prenos.

Avšak tento ťah zo strany Facebooku sa dá čítať aj ako obranný krok voči tomu, aby používatelia neutekali za sociálnou online interakciou na iné služby. Jednoducho povedané, Facebook videl, že Zoom narástol z 10 miliónov používateľov na 300 miliónov za tri mesiace a zľakol sa.

Na týchto novinkách dokonca robil aj priamo Mark Zuckerberg. Spoločnosť ani neskrýva paranoidné nastavenie voči konkurencii. Mohli sme to vidieť pri nepodarenej akvizícii Snapchatu, kde následne Instagram skopíroval najpopulárnejšiu vlastnoť Snapchatu (formát stories). Prípadne na tom, že Facebook testuje konkurenčnú službu pre TikTok.

Problém Facebooku sa dá vnímať aj tak, že používateľsky neprináša inovácie a kopíruje konkurenciu do svojich služieb. Takéto správanie však odrádza investorov, aby investovali do startupov, ktoré by chceli súperiť s Facebookom a svojim spôsobom to brzdí inováciu v celom segmente. Podobné by sa dalo povedať o Google alebo Amazone.

(FWIW by David Tvrdon)

[Prihláste sa na odber newslettra FWIW by David Tvrdon.]

https://fwiw.substack.com/embed

Robota naučili robiť vtipy

Obrázkový web imgflip spravil umelú inteligenciu, ktorá sa naučila robiť vtipy. Niektoré sú mizerné, ale tie ktoré sa vydaria sú suchšie ako bežné Zomri. Imgflip umožňuje používateľom jednoducho kombinovať populárne obrázky a text. Na už existujúcich vtipoch natrénovali umelú inteligenciu. Jej výstupy potom hodnotia používatelia.

Stojí to za to - pár príkladov (vyberal Ondrej):

(zdroj: Imgflip - ai_memes)

(zdroj: Imgflip - ai_memes)

(zdroj: Imgflip - ai_memes)

Správičky

Facebook tvrdí, že vyvinul lepšieho chatbota ako Google. Projektu Meena od Googlu sme sa venovali v Kliku číslo 101, vtedy sme boli z neho pomerne nadšení (najmä Ondrej). Teraz prišli AI výskumníci Facebooku s konkurenčným produktom, ich chatbot sa volá Blender, je asi 3,6x väčší ako Meena, aj si vyžaduje viac operačnej pamäte na fungovanie. Bol aj trénovaný na väčšom datasete. A Facebook tvrdí, že z ich testov vyšlo, že 75% ľudí považovalo Blender za pútavejší ako Meena, a 67% sa vyjadrilo, že znie viac ľudsky. Chatbot oklamal 49% ľudí, ktorí si mysleli, že ide o človeka. (MIT Technology review)

Prečo virtuálna realita neboduje počas koronakrízy? Reportér NYT niekoľko týždňov testoval aktuálny stav VR a prišiel na to, že technológia ani jeje využitie nie je v bode, ktorý sme si mnohí vysnívali. Síce sú VR headsety takmer všade vypredané, no ak sa k nejakému aj dostanete, zistíte, že vo virtuálnom svete nemáte čo robiť. Existuje pár hier, virtuálnych svetov na stretávanie, avšak nič z toho neťaží explicitne z faktu, že ide o VR. (New York Times)

NASA, Musk a Bezos. Americká vesmírna agentúra NASA vo štvrtok uzavrela kontrakty za takmer miliardu dolárov s troma spoločnosťami – vrátane tých, ktoré vlastnia miliardári Elon Musk a Jeff Bezos – na vyvinutie pristávacieho modulu, s ktorým chcú Spojené štáty opäť dostať ľudskú posádku na Mesiac. Spoločnosti budú navzájom súťažiť do februára 2021, keď NASA rozhodne, ktorá z nich dostane príležitosť uskutočniť demonštratívne misie. (SME Tech)

Vyskúšali sme nový Huawei P40 Pro. Náš kolega Matúš Paculík svoju recenziu zhrnul takto: Najlepší fotoaparát, pekný dizajn a najmodernejšie technológie. Prémiový smartfón od Huawei ukazuje, že sa dá žiť aj bez Google služieb. Prechod z bežného Android smartfónu teda nie je úplne bezproblémový, ale ani nemožný. Väčšinu služieb skúsený používateľ nahradí behom pár minút a ten menej skúsený si pravdepodobne ani nič nevšimne. Veď mailová aplikácia nemá žiadny problém s gmail účtom, Sygic funguje bez problémov a jediné, čo sa v obchode od Huawei nenachádza, je Facebook a WhatsApp. (SME Tech)

Čínske Xiaomi sleduje používateľov a odosiela ich dáta. Výskumníci obvinili Xiaomi zo zhromažďovania údajov prehliadania – dokonca aj v režime inkognito. Podľa zistení prehliadač Mi Browser posiela dáta z prehliadania (aj v anonymnom režime) späť do Číny. Xiaomi sa bráni, že ide o agregované anonymizované dáta, avšak výskumníci toto vyvrátili, keďže Xiaomi im priraˇďuje unikátne ID. (Forbes)

Všetky podcasty denníka SME

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.