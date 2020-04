Vyskúšali sme nový smartfón Huawei, má budúcnosť?

Hodnotenie 9 Huawei P40 Pro Páči sa nám: dizajn hardvér množstvo funkcií špičkový fotoaparát rýchle nabíjanie Nepáči sa nám: absencia služieb Google Zhrnutie: Najlepší fotoaparát, pekný dizajn a najmodernejšie technológie. Prémiový AG smartfón od Huawei ukazuje, že sa dá žiť aj bez Google služieb. KÚPIŤ NA ALZA.SK ZA 999 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Huawei

Ešte pred rokom si Huawei žil svoj sen – mal dlhodobo rastúce predaje, veľmi dobré portfólio produktov a množstvo spokojných zákazníkov verných značke. Zameranie sa na fotografiu v spojení s rozumnou cenovou politikou zjavne fungovalo.

Jedno rozhodnutie vlády Spojených štátov však všetko zmenilo a úspešný model P30 Pro bol posledným prémiovým smartfónom so službami Google. Tento rok už v žiadnom novom Huawei smartfóne nenájdete aplikácie technologického giganta a ani si ich jednoducho nenainštalujete.

Vo svete, ktorému vládne Google, môže za takéto obmedzenie konkurencia čínskeho výrobcu len a len ďakovať. Najnovší model Huawei P40 Pro je totiž špičkovým fotomobilom, dokonalým skoro každom smere.

Potrebujeme ďalší drahý smartfón?

Ešte dva mesiace dozadu by sme podobnú otázku vôbec neriešili, veď predaje boli stále vynikajúce, Samsung ukázal obrovský Galaxy S20 Ultra, Apple má svoj drahý iPhone 11 Pro Max a uhlopriečky tých najlepších modelov od ďalších značiek rastú už niekoľko rokov po sebe.

Dnes je však situácia odlišná, veľké obrazovky nám síce pomôžu prekonať nudu v karanténe a spraviť časť práce v ktorejkoľvek izbe, no kúpna sila sa mení a mnohí potenciálni zákazníci pre obmedzený pohyb jednoducho nepotrebujú lepší fotomobil.

Smerovanie trhu najlepšie ukazuje veľký záujem o nový lacný iPhone so 4,7-palcovou uhlopriečkou.

Do tohto sveta teraz prichádza nový Huawei P40 Pro - jeden z najkrajších fotomobilov súčasnosti, ktorým sa ale v domácej izolácii nikomu nepochválite.

Jeho dizajn vychádza z dve generácie starého modelu P20 Pro, v podobe kovového rámu a odolného skla v netradičných a hlavne pekných farbách.

Krásna dúhová je už minulosťou, nahradili ju o niečo konzervatívnejšie farebné verzie – biela s veľmi jemným farebným nádychom, modrá, čierna, matná strieborná a zlatá. Huawei k svojim smartfónom dodáva aj klasický priehľadný plastový obal, no je to len núdzové riešenie, ktoré by sme čím skôr nahradili krajšou ochranou, optimálne s priehľadnou zadnou časťou.

P40 Pro si pekný obal vyslovene pýta, jeho dizajn je subjektívne veľmi pekný, s neexistujúcim rámčekom na bočných stranách displeja. Elegantné zaoblenie na všetkých stranách, symetrický rám a zadná strana, kde sa farba jemne mení so zmenou uhla pohľadu.

Klasický zvukový výstup by ste hľadali márne, okrem USB C nemá smartfón žiadny ďalší konektor. Sme však radi, že sa novinka neinšpirovala v modeli Mate 30 Pro, ktorý hardvérové tlačidlá ovládania hlasitosti zmenil na dotykové riešenie.

Táto štýlová úprava odmietala vždy fungovať, hlavne pri používaní v jednej ruke. Zachovaný zostal reproduktor integrovaný priamo v hornej časti displeja, takže výrez tu je len pre predný fotoaparát.

Úzka skupina používateľov ocení IR vysielač pre ovládanie spotrebnej elektroniky. Huawei k nemu pripravil aj šikovnú a jednoduchú aplikáciu, ktorá podporuje veľké množstvo značiek a zariadení, nielen klasických televízorov.

Nemôže chýbať 5G

Hardvér moderných smartfónov prešiel za posledné roky obrovskými zmenami a kým sme predtým sledovali každý bod v testoch výkonu, tak dnes si môžeme nechať ich porovnanie pokojne na koniec.

Celkový výkon tých malých čipov totiž vzrástol tak výrazne, že aj cenovo dostupné modely strednej triedy dnes zvládnu prakticky akúkoľvek aplikáciu a hru. Skôr ako na hrubý výkon čipu je preto potrebné sledovať jeho ďalšie funkcie, podporu nastupujúcich 5G sietí a hlavne to, či má smartfón dostatok pamäte.