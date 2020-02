Klik: Ako si CIA nechala od krajín platiť za to, že odpočúvala ich špiónov

Komentovaný prehľad technologických správ.

15. feb 2020 o 0:23 Dávid Tvrdoň, Nikola Bajánová, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Témy podcastu:

Prečo by ste si mali všimnúť nového chatbota od Googlu

Nové skladacie telefóny ukazujú ako to asi nerobiť

Dúfame, že túto historku o CIA spracuje Netflix alebo HBO

Google vytvoril nového chatbota

Chatbot sa volá Meena a firma tvrdí, že dokáže udržať konverzáciu takmer tak dobe ako človek a lepšie ako akýkoľvek iný bot.

Má to ale jeden háčik. Výkonnosť podobných botov sa často vyhodnocuje v takzvanom Turingovom teste. Počas testu s botom chatuje človek, pričom sa snaží uhádnuť, či sa rozpráva so strojom alebo človekom. Ak bot dokáže človeka oklamať, testom prešiel.

Je samozrejme možné sledovať a vyhodnocovať mnoho ďalších parametrov konverzácie. Podľa Google ale veľa botov využíva vyhýbavé taktiky. Nevedú s ľuďmi zmysluplnú konverzáciu a ak stratia niť, používajú frázy na to, aby debatu zavliekli inam. Prípadne sa začnú pýtať otázky nesúvisiace s predošlým rozhovorom.

Google preto vytvoril nové hodnotenie, ktoré nazýva Sensibleness and Specificity Average, skratkou SSA. V princípe sleduje, či odpovede robota dávajú zmysel v kontexte konverzácie a či sa týkajú konkrétnych uchopiteľných tém.

Ak vyhodnotíte podľa tohto postupu chatovacieho bota Googlu, s prehľadom porazí konkurenciu a takmer sa dorovná ľuďom.

Tu sa oplatí pripomenúť, že Google v princípe upravil pravidlá testu, alebo lepšie povedané vymyslel nový.

Trochu to pripomína iný známy test zo seriálu Star Trek. Takzvaný test Kobayashi Maru mal budúcich seriálových kapitánov vesmírnych ľudí naučiť, že nie všetky situácie majú riešenie.

Test sa nedal úspešne zvládnuť. V nových filmoch sa kapitán Kirk s testom vysporiadal tak, že simuláciu nabúral a zmenil parametre.

Poučenie teda môže byť. Ak máte pocit, že uspieť v teste je nemožné, niekedy je jediná schodná cesta zmeniť test.

(9to5 Google)

Na trhu sú dva nové skladacie smartfóny

Svoj model Razr začína predávať Motorola a Samsung ukázal Galaxy Z Flip. Oba telefóny pripomínajú staré skladačky. Teda je možné ich sklopiť na polovicu a z obdĺžnikového tvaru vznikne štvorec, pričom displej je ako keby chránený.

Všetko fajn, len sa podľa prvých recenzií a reakcií zdá, že v takejto podobe je ohybnosť telefónov viac na príťaž.

Ľudia si už zvykli, že mobil zaberá vo vrecku alebo taške veľa miesta a moderné sklá sú dosť odolné na to, aby nepotrebovali extra ochranu. V princípe obe firmy vyriešili neexistujúce problémy, za čo si pýtajú štvormiestnu sumu.

Aj to by sa dalo zniesť, ale skladačky sa zrejme aj používajú horšie ako bežné mobily. Budeme si musieť počkať na plnohodnotné recenzie z dlhšieho používania, ale nateraz sa zdá, že len na vytiahnutie a otvorenie telefónu potrebujete obe ruky. Z rýchlej kontroly najnovšej notifikácie, či odpísania na správu sa tým stáva operácia, ktorá používateľa úplne vytrhne z inej činnosti.

Ak sa pri dlhšom používaní nenájdu pre pozdĺžne skladačky iné výhody, tadiaľto cesta nepovedie.

Opäť raz sa niekto pýtal, či sa to dá spraviť a nie či by sa to malo spraviť. V lete a na jeseň budú mať skladacie telefóny tretiu vlnu zariadení a môže to byť ich posledná šanca.

(SME Tech, The Verge)

Ako CIA špehovala desiatky rokov iné národy

Švajčiarsku bezpečnostnú spoločnosť Crypto AG zaoberajúcu sa kryptografiou skryto ovládali americké a nemecké tajné služby. Kontrolu nad ňou prevzali okolo roku 1970 a dodnes väčšina bývalých zamestnancov netušila, že pracovali pre CIA.

Crypto AG pritom patrila v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch medzi najväčších dodávateľov šifrovacích systémov pre desiatky krajín na celom svete. Medzi zákazníkmi bolo aj Česko-Slovensko. CIA malo “zadné dvere” do šifrovanej komunikácie a odpočúvalo tajné komunikácie asi 120 krajín, ktoré patrili medzi zákazníkov Crypto AG.

Celú históriu jednej z najúspešnejších operácii v dejinách americkej tajnej služby opísal denník Washington Post spolu s nemeckou verejnoprávnou televíziou ZDF. Novinári získali dejinný spis operácie z knižnice CIA a orálnu históriu z nemeckej perspektívy, ktorú spracovala nemecká tajná služba.

Crypto AG založil švédsky občan Boris Hagelin, ktorý kvôli rozmáhajúcemu sa komunizmu a nacizmu emigroval do Spojených štátov v roku 1940. So sebou si priniesol vlastný vynález – šifrovací systém M-209. Nešlo o sofistikovaný šifrovací mechanizmus, ale jeho výhoda bola vo veľkosti a vážil len 3,5 kilogramov, čím bol na tú dobu ľahko prenosný. Americká armáda nakoniec vyrobila 140-tisíc kusov a Hagelin sa stal milionárom.

Po vojne sa vrátil späť do Švédska a založil si spoločnosť Crypto AG, ktorá vyrábala šifrovacie nástroje a Hagelin svoje stroje zdokonaľoval, natoľko, že CIA trvalo čím ďalej, tým viac času, aby ich dekódovala, nadviazala teda s Crypto AG dohodu. Hagelin bude svoje najlepšie zariadenia predávať Spojeným štátom a ich spojencom a ostatné zvyšku sveta. CIA dokonca platila stotisíce dolárov v rámci tejto dohody, vrátane špeciálnej podpory pre marketing produktov.

Cieľom tajnej služby však bolo vniesť do zariadení nejakú zraniteľnosť, o ktorej by nikto iný nevedel. To sa podarilo až neskôr. Okolo roku 1965 oslovila Crypto AG americké tajné služby, aby jej pomohli s vývojom novej technológie pre elektrické prístroje, pretože dovtedy vyrábala najmä mechanické zariadenia. Kryptológovia z NSA vymysleli systém šifrovania, ktorý sa javil ako nekonečný rad náhodných čísiel, avšak bol konečný, čo ho umožňovalo výkonným počítačom rozšifrovať.

Keď zakladateľ Hagelin hľadal pred dôchodkom nástupcu, dohodli sa na prevzatí CIA a západonemecká tajná služba, ktoré cez schránkovú firmu založenú v Lichtenštajnsku (aby nebolo možné vypátrať ľudí v pozadí), Crypto AG najbližšie desiatky rokov až do roku 2018 vlastnili a ovládali. Získali tak prístup k tajnej komunikácii spojeneckých aj nepriateľských krajín. Nemecká tajná služba od dohody v deväťdesiatych rokoch ustúpila. CIA spoločnosť nevlastní od roku 2018. Švajčiarsko po otázkach médií začalo vyšetrovanie konania Crypto AG.

(Washington Post)

Správičky

Vybrané digitálne trendy pre rok 2020 a ďalej. Vo svojom novom newslettri Dávid Tvrdoň bližšie ukázal tri veľké trendy tohto roka na niekoľkých grafoch. Napriek tomu, že veľa sa hovorí o streamovacích platformách a vojnách, televízia výrazne dominuje, avšak u mladých sa predbiehajú Netflix a YouTube. E-commerce (nakopovanie online) je veľko príležitosťou pre nové startupy, zabehnuté podniky, ale aj pre médiá. Internet je v podstate Google, YouTube a Facebook. Tieto tri stránky dominujú celkovej návštevnosti online, ďaleko pred Baidu na štvrtom mieste a Wikipédiou na piatom. (FWIW newsletter by David Tvrdon)

Ako budú vyzerať lekári budúcnosti? V podcaste Pravidelná dávka sa moderátori rozprávali s Dr. Alexejom Youssefom o tom, či existuje ideálny zdravotný systém, prečo je rola súkromného sektora v zdravotníctve dôležitá, ako umelá inteligencia ovplyvní rozvoj medicíny a na čo by sa mali zameriavať lekári budúcnosti. (Pravidelná dávka)

Americká vláda tvrdí, že má dôkazy o tom, ako dokáže Huawei cez “zadné dvere” špehovať prostredníctvom svojich sietí. Dôkazy mala predložiť britským a nemeckým predstaviteľom pri rokovaniach minulý rok. Napriek tomu sa vláda Borisa Johnsona rozhodla pre vybudovanie 5G sietí pomocou technológií od čínskej firmy. Experti tvrdia, že zariadenia na zákonné sledovanie telekomunikácií sú v súlade so zákonom, ak taký daná krajina má (v Spojených štátoch CALEA), ale prístup k týmto údajom majú vždy len vlády, resp. ich tajné služby a nie súkromné spoločnosti ako by to malo byť podľa Spojených štátov v prípade Huawei. (Wall Street Journal)

Microsoft ukázal operačný systém pre duálne obrazovky. Prvé dojmy z Windows 10X sú pozitívne, systém vyzerá oproti desiatke čistejší, veľkou zmenou prešlo Štart menu a na internete sa objavujú prvé animácie od programátorov, ktorí sa so systémom hrajú a skúšajú, čo dokáže. (The Verge)

Google Health má 500 zamestnancov. Ide o jednu z väčších divízií spoločnosti a najväčšiu novú stávku od uvedenia fyzických produktov. Zatiaľ sme videli len štúdie, ktoré využívali umelú inteligenciu na lepšie diagnostikovanie. Ako bude Google zarábať na svojich objavoch zatiaľ nie je jasné. (CNBC)

Pre obavy z koronavírusu zrušili MWC - najväčšiu výstavu mobilov na svete. Výstava sa mala pôvodne konať 24. až 27. februára. Rozhodnutie organizátorov prišlo po tom, ako viaceré kľúčové technologické spoločnosti odriekli svoju účasť na výstave. Minulý rok výstavu navštívilo vyše 109-tisíc ľudí z celého sveta. (SME Tech)

Agentúra AFP bude odhaľovať klamstvá aj na slovenskom a českom Facebooku. Správa vyvolala rôzne reakcie, dobrý prehľad otázok a odpovedí pripravil vo svojom newslettri MediaBrífing Filip Struhárik. (Denník N)

Kvantové počítače po lopate a bez zložitých rovníc. Kto nerozumie fungovaniu "kvantovej budúcnosti" odporúčame prečítať najnovší blog Filipa Víteka, ktorý podrobne a zrozumiteľným jazykom na pochopiteľných prirovnaniach vysvetľuje, ako fungujú kvantové počítače. (Mocné dáta)

Ransomvér je na vzostupe. Nové údaje ukazujú, ako sa stali bežné a škodlivé útoky ransomvér (útočník znefunkční alebo zamkne zariadenie a vymáha peniaze za odomknutie, teda výkupné - venovali sme sa téme v špeciálnej časti Kliku). V roku 2019 išlo o 41% nárast oproti predchádzajúcemu roku. (New York Times)

