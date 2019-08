Ako vedci objavujú nepoznané? Využívajú tieto kroky

Bádanie začína pozorovaním.

30. aug 2019 o 15:35 Renáta Zelná

Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu Nadácie ESET, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.

BRATISLAVA. Spoznávanie a bádanie majú ľudia zakódované vo svojej podstate. Aby však mohli svet okolo seba opisovať čo najobjektívnejšie, musia dodržiavať určité pravidlá.

Na čo najlepší opis skutočného sveta a hľadanie pravdy slúži presne daná séria krokov. Nazýva sa vedecká metóda a má vlastné pravidlá aj históriu. Vďaka používaniu vedeckej metódy máme dnes systém vedy a výskumu, ktorý viedol k nebývalému pokroku.

Je viac než pravdepodobné, že niektoré kroky vedeckej metódy ste už podnikli aj vy. Stačí, ak ste niekedy boli zvedaví, pýtali ste sa otázky a pátrali ste po odpovediach na ne.

Prečo je vedecká metóda dôležitá

Zjednodušene povedané je vedecká metóda o pýtaní sa a odpovedaní na otázky - musí však dodržiavať určité pravidlá.

Použitie vedeckej metódy pri výskume je dôležité, pretože vedec tak znižuje riziko, že jeho výsledky budú skreslené či ovplyvnené predsudkami.

Predsudky má v istej miere každý a nevyhnú sa im ani tí najlepší vedci. No každý vedec by sa mal snažiť čo najviac znížiť skreslenie svojich vedeckých záverov. Na to slúži práve vedecká metóda so svojimi pravidlami a postupnosťou krokov.

Samozrejme vedci sa stále môžu zmýliť a preto vedecké výsledky prechádzajú recenziou u nezaujatých vedcov a taktiež môžu výskumy zopakovať a overiť iné vedecké tímy.

Kroky vedeckej metódy

Vedeckú metódu si ako laik môžete predstaviť ako sériu po sebe idúcich krokov. Vedci však nemajú žiadny zoznam, ktorý si pri skúmaní odškrtávajú. Postupujú vždy tak, ako si to vyžaduje ich predmet a spôsob skúmania.

Všetky skúmania však majú jeden spoločný cieľ - nemajú potvrdiť nejaký názor, ale nájsť odpovede na otázky.

Najčastejšie sa v postupe vedeckej metódy objavujú tieto kroky:

Pozorovanie javu Formulácia otázky Formulácia hypotézy Uskutočnenie experimentu na otestovanie hypotézy Analýza dát a robenie záverov

Niektorí vedci môžu stráviť desiatky rokov pozorovaním javu, iní zas rovnako dlhú dobu strávia pri analýze zozbieraných dát.

Pozorovanie javu

Väčšina vedeckého bádania začína pozorovaním javu, ktorý u vedca vzbudí záujem. Pozorovanie je často náhodné, tak to bolo napríklad aj u škótskeho biológa Alexanda Fleminga a jeho objavu penicilínu.

Na začiatku septembra 1928 sa po dlhšej dovolenke Fleming vrátil do svojho laboratória. Keďže bol často neporiadny, pred dovolenkou zabudol pod oknom neprikrytú sklenenú misku, v ktorej pestoval stafylokokové baktérie. Keď šiel misku umyť, všimol si, že v nej stihla počas jeho neprítomnosti narásť pleseň.

Zaujímavé bolo, že v blízkosti plesne nerástli žiadne baktérie. Biológ si uvedomil, že pleseň alebo nejaký jej vedľajší produkt, môže zastavovať rast baktérie. Flemingov náhodný objav viedol k sérii experimentov a zisteniu, že Penicilín lieči bakteriálne nákazy.

Otázka

Pozorovanie javu u vedca prirodzene vzbudzuje otázky. Fleming sa pri svojom náhodnom objave mohol sám seba opýtať: Čo usmrtilo baktérie?

Zmyslom otázky je, aby vedec upriamil svoj vedecký záujem na určitý konkrétny jav a identifikoval problém.

Na to, aby sa človek opýtal podobnú otázku, nemusí byť vedec. Stačí ak je zvedavý. Pred začiatkom výskumu sa vedci môžu opýtať napríklad:

Po položení otázky nastávajú tie ťažšie kroky vedeckého skúmania.

Vytvorenie hypotézy

História vedeckej metódy Nie je možné určiť jedného autora vedeckej metódy. Vyvíjala sa totiž po stáročia.

Za zakladateľa empirickej vedy - ktorá sa opiera o skúsenosť - sa zvykne považovať starogrécky filozof Aristoteles (384 až 322 pred našim letopočtom).

- ktorá sa opiera o skúsenosť - sa zvykne považovať (384 až 322 pred našim letopočtom). Na moderné vedecké postupy sa však najviac ponášali vedecké postupy moslimských učencov počas Islamského zlatého veku (8. až 14. storočie).

počas Islamského zlatého veku (8. až 14. storočie). Moslimskí učenci ako jedni z prvých používali pri vedeckom bádaní experimenty a pozorovanie.

Významnou postavou v histórii vedeckej metódy bol arabský vedec Alhazen (Ibn al-Hajtham.) Jeho postup pri skúmaní mal tieto kroky: Pozorovanie prírodného sveta Definovanie problému Vytvorenie robustnej hypotézy Test hypotézy pomocou experimentu Posúdenie a analýza výsledkov Intepretácia údajov a vyvodenie záverov Publikovanie zistení Označenie "vedecká metóda" sa začalo používať v 19. storočí.

Každá otázka si pýta odpoveď. A vedci na svoje otázky odpovedajú ešte predtým, ako urobia experiment. Odpoveď je totiž dôležitá pre samotný výskum – snažia sa ju vyvrátiť, respektíve potvrdiť.

Prvotná vedecká odpoveď sa nazýva hypotéza - je to domnienka, ktorá vysvetľuje pozorovaný a dosiaľ nepochopený jav.

Hypotézy sú často zložené z dvoch výrokov a majú podobu: Ak toto...tak toto.

Flemingova hypotéza pri pozorovaní baktérie v testovacej miske mohla znieť napríklad takto: Ak sa látky z určitého typu plesní zavedú do baktérií, tak baktérie odumrú.

Hypotéza však nemôže byť akákoľvek odpoveď, musí spĺňať niekoľko podmienok. Mala by vychádzať z predošlého bádania a poznatkov. Dobrá hypotéza je jednoduchá a týka sa jedného problému a jedného riešenia.

Ak hypotéza nespĺňa ďalšie dve podmienky, nedá sa overovať pomocou vedeckej metódy:

Musí byť testovateľná, teda vedecky overiteľná napríklad pomocou experimentu.

Musí byť vyvrátiteľná. Vedci musia byť schopní zostaviť pokus, ktorý dokáže odhaliť, že daná myšlienka je neplatná. Napríklad, ak by hypotéza týkajúca sa Flemingovho pozorovania nebola pravdivá, vedci by ju vyvrátili tak, že by pri pokuse baktérie vyrástli aj v prítomnosti látok z plesne.

Vzhľadom na tieto podmienky preto nie je možné pomocou vedeckého bádania odpovedať na všetky otázky ako napríklad tú, či existuje Boh.

Ak vedci vyvrátia prvú hypotézu, môžu sformulovať ďalšiu a opakovať experimenty a analýzu. Ak sa hypotézu či skupinu hypotéz podarí v opakovaných pokusoch potvrdiť, môžu sa stať teóriou.

Experiment

Vedci môžu svoju hypotézu potvrdzovať či vyvracať rôzne – modelovaním, skúmaním, dátovou analýzou či experimentom. Výber metódy skúmania závisí od toho, čo zisťujú.

Dôležité je, aby bolo skúmanie kontrolované – to znamená, že vedci majú pod kontrolou všetky premenné tak, aby skúmali iba jednu.

Pri skúmaní Flemingovho náhodne pozorovaného javu plesní a baktérií, by vedci využili experiment s kontrolnou a experimentálnou skupinou.

Znamená to, že by mali dve misky, ktoré by boli totožné a umiestnené v rovnakých podmienkach. Do jednej by však okrem bakteriálnych kultúr umiestnili aj látky z plesne, táto miska by bola experimentálna. V kontrolnej miske by boli umiestnené iba baktérie. Látky z plesne by sa tak stali jediným rozdielom medzi miskami a boli by premennou, ktorú vedci skúmajú. Ak by v prvej miske došlo k zmene, vedeli by, že ju musela spôsobiť prítomnosť plesne.

Ak by Fleming pri takomto pokuse mal dve misky, v ktorých by bola zároveň baktéria aj pleseň, nevedel by dokázať, že baktériu zabila pleseň.

Pokusy s kontrolnou a experimentálnou skupinou sa využívajú napríklad aj pri skúmaní vplyvu liečiv na ľudský organizmus. Vtedy vedci podávajú jednej skupine liečivo a druhej skupine iba placebo bez účinnej látky. Ani vedci ani účastníci pokusu však nevedia, kto čo dostal. Takýto pokus sa nazýva slepý a robí sa preto, aby vedci ešte viac znížili nevedomé ovplyvnenie výsledkov pokusu.

Analýza dát a závery

Posledným krokom vedeckej metódy je analýza zistených údajov. Každý pokus musia vedci podrobne sledovať a zaznamenávať zistené kvalitatívne aj kvantitatívne údaje. Chyby v meraní, pozorovaní aj spracovaní dát môžu viesť k chybným záverom.

Dobrý záver vedeckej štúdie berie ohľad na všetky zozbierané dáta bez ohľadu na to, či podporujú alebo vyvracajú hypotézu.

Skúmanie Flemingovej misky s baktériami a plesňami by netrvalo dlho. Vedec by po krátkej dobe videl výsledok - buď baktérie rástli alebo nie - a mohol by ho zanalyzovať. Niektoré výskumy si však na analýzu dát vyžadujú využitie zložitých štatistických nástrojov.

Keď vedci dospejú k záveru, svoje zistenia môžu publikovať ako štúdie vo vedeckých časopisoch.

