Prečo smartfóny pochovali lacné fotoaparáty

Bežné fotoaparáty strácajú zmysel.

11. jún 2019 o 11:00 Matúš Paculík

Ešte pred pár rokmi bol kompaktný fotoaparát takmer povinnou výbavou každej domácnosti. Malé šikovné zariadenie ľudia vyťahovali najmä počas rodinných udalostí a dovoleniek. Dnes stratilo zmysel svojej existencie.

Zlaté obdobie z rokov 2008 až 2011 je nenávratne preč, s ročnými predajmi 121 miliónov kusov teraz klesol ich odbyt o 84 percent.

Navyše, kým predtým tvorili fotoaparáty s výmenným objektívom len malú časť celkových predajov, dnes sa ich predá raz toľko ako klasických kompaktných fotoaparátov.

Dôvodov je hneď niekoľko, pričom majú spoločného menovateľa – smartfóny. Kupujeme ich našim deťom, starým rodičom a život bez nich si mnohí už nedokážu ani len predstaviť.

Lacné fotoaparáty nemajú pridanú hodnotu

Pohľad na internetovú ponuku kompaktných fotoaparátov dnes prekvapí najmä nízkymi cenami. Základné kompakty kúpite už za 50 eur.

Pri takej nízkej cene však nemôžu byť očakávania vysoké. Pripravte sa na lacno pôsobiacu plastovú konštrukciu, nutnosť dokúpenia ochranného puzdra a najmä nabíjateľných batérií, keďže dvojica alkalických AA či AAA batérií prežije len približne dvesto záberov.

Kvalita fotografií z takéhoto fotoaparátu nie je o nič lepšia ako zo smartfónu za dve-tri stovky. Samozrejme, cena je neporovnateľná, no ak vlastníte aspoň priemerný smartfón, tak si kúpou samostatného fotoaparátu nepolepšíte. Skôr naopak.

Vzniknú vám nepríjemnosti so starosťou o ďalšie zariadenie, jeho nabíjanie, skladovanie a prenášanie. S fotografiou sa pochválite až po stiahnutí do notebooku, čo je zároveň jediné miesto, kde fotografiu aj upravíte.

Na rozdiel od smartfónu svoj fotoaparát novým kúskom nenaučíte. Výrobcovia aktualizujú softvér primárne len pre najlepšie modely, navyše ich čipy by ani nezvládli pokročilé funkcie či úpravy.

Smartfón máme stále so sebou

Kým vyberiete z vrecka smartfón a spustíte aplikáciu fotoaparátu, ubehne maximálne pár sekúnd. Nemali by ste tak zmeškať nečakané situácie, na ktoré je klasický fotoaparát pomalý.

Vďaka rýchlemu internetu sa potom môžete pochváliť s fotografiou na sociálnych sieťach, pošlete ju priateľom alebo ju len uložíte na cloud.

Vybrali sme: Aplikácie na úpravu fotiek

Smartfón sa môže zmeniť aj na fotografické štúdio. Pri dostatočne veľkom displeji a dobrom hardvéri nemusíte s úpravou fotografií čakať na výkonný počítač.

Kvalitných aplikácií na úpravu fotografií je dostatok, dokonca aj obľúbený Lightroom je mobilný. Väčšina lepších fotomobilov uloží fotografiu aj v RAW formáte, ktorý je na následné úpravy omnoho vhodnejší ako klasický jpeg.

Zo smartfónov sa už stali univerzálne nástroje, ktoré aj pri úprave fotografií dokážu v niektorých prípadoch nahradiť klasické počítače. V tomto prípade je len na vás, či dáte prednosť väčším možnostiam a pohodlnosti v podobe klasického počítača, alebo rýchlosti a možnosti odosielania pri úprave priamo v smartfóne.

Pokojne siahnite po výpredajovom modeli

Je lákavé vlastniť tie najnovšie technologické hračky, ak vám to dovolí rozpočet. Pri spotrebnej elektronike výrobcovia prichádzajú s novými modelmi minimálne raz do roka, značky ako Samsung alebo Huawei na prémiový model lákajú zákazníkov aj dvakrát do roka.

Napríklad za najnovší P30 Pro si Huawei pýta 900 eur, no jeho predchodca P20 Pro je o rovné tri stovky lacnejší. Samozrejme, je u nich rozdiel v kvalite fotografií, no okrem nočných scén nie je priepastný.

To isté platí aj pre Samsung. Konkrétne model Galaxy S9 nájdete v akcii aj za 600 eur. Aj po roku na trhu je to vynikajúci smartfón, ktorý robí skvelé fotografie a rovnako dobré video.

Naše odporúčanie platí aj pri fotoaparátoch, takže sa nebojte akcií starších modelov. Často sú pri novinkách zmeny len kozmetické, no s výrazne vyššou cenovkou. Sledujte preto pomer ceny k možnostiam a kvalite obrazu.

A ak sa rozhodnete pre fotoaparát s výmenným objektívom, tak objektívy vyberajte s ohľadom na ich budúcnosť. Ak po dvoch-troch rokoch kúpite nové telo, dobré objektívy vám zostanú.

Dobré fotoaparáty stále existujú

Kvalita fotografií z priemerného smartfónu sa dobrému fotoaparátu nevyrovná.

Preto záleží len na vašich požiadavkách a potrebách, ktoré by ste mali zohľadňovať pri výbere vhodného zariadenia.

Rozhodnúť by malo, čo chcete fotiť, akú kvalitu očakávate, akú kontrolu chcete mať nad samotným procesom fotenia a nakoniec, čo budete s výslednou fotografiou robiť. Aby ste sa pochválili so zážitkami vo svojej sociálnej bubline, nepotrebujete najnovšiu zrkadlovku, skutočne vám postačí aj dobrý smartfón.

Ak chcete s fotografiami robiť aj niečo iné, budú vás lacné smartfóny limitovať. Ich softvérové pokusy o rozmazané pozadie pri portrétoch vyznejú dobre iba na malých displejoch, ich nedokonalosť uvidíte pri prvom pokuse o tlač na papier.

Podobné problémy objavíte aj pri nočnej fotografii, pri scénach s veľkým dynamickým kontrastom - z pobehujúcej mačky v byte bude vždy len rozmazaná machuľa.

Riešením je kúpa prémiového smartfónu za tisícku alebo dokúpenie kvalitného fotoaparátu. Naň si pripravte aspoň tri stovky, lepšie fotoaparáty môžu stáť aj tisíc eur.

Hoci predaj kvalitných fotoaparátov za posledné roky výrazne klesol, určite z trhu nezmiznú úplne.

Smartfónom sa rozdiel v kvalite neustále darí zmenšovať, fyzikálne zákony však nezmenia ani s použitím najmodernejšej umelej inteligencie.

Stále pritom platí otrepané pravidlo, že najlepší fotoaparát je ten, ktorý máte vždy poruke.

Výber najlepších fotomobilov

Veľký iPhone je extrémne drahý, vyzerá rovnako ako jeho predchodca a dokonca ani nerobí tie úplne najlepšie fotografie. Do výberu fotomobilov sa však dostal zaslúžene vďaka vynikajúcemu režimu pre fotenie portrétov.

Fotografovanie s iPhonom Xs Max je predvídateľné. Nesklame vás, hlavne čo sa týka automatického nastavenia parametrov.

Výsledok je prakticky vždy veľmi dobrý, dostatočne ostrý, farebne vyvážený a bez tmavých či naopak zbytočne svetlých miest. Oproti konkurencii zaostáva technologicky, výbavou a aj kvalitou snímačov. Podarený softvér síce množstvo nevýhod eliminuje, no napríklad pri nočnej fotografii je lepšie siahnuť po Samsungu alebo Huawei.

Nový iPhone je však najlepším spoločníkom pre tých, ktorí radi fotia portréty. Efekt rozmazaného pozadia, vyváženie bielej či celkové podanie farieb je na fotografiách z iPhone bezkonkurenčné aj pri porovnaní s najlepšou konkurenciou. Kým pri lacnejších alternatívach softvér nedokáže správne rozpoznať obrys foteného objektu, vo fotoaparáte iPhone Xs Max je rozmazanie v mnohých prípadoch skoro dokonalé.

iPhone Xs Max je vynikajúci fotomobil, za ktorý si výrobca však pýta priveľa peňazí. Za 1249 eur dostanete len základnú 64-gigabajtovú verziu, ktorá aktívnemu fotografovi určite stačiť nebude.

+ vynikajúce fotografie, výkon, displej, portrétový režim

- extrémna cena, nočný režim

Cena: 1249 eur

Samsung Galaxy S10+

S novým Galaxy S10+ kórejský výrobca potvrdil, že stále patrí na špičku. Dokonca je spolu s Huawei P30 Pro najuniverzálnejším fotomobilom na trhu, ktorý hravo nahradí akýkoľvek bežný kompaktný fotoaparát.

Na rozdiel od iPhonu má jeden fotoaparát navyše, okrem klasického objektívu a objektívu s priblížením má tretí, širokouhlý. Nepatrí len do kategórie najdrahších smartfónov, tento objektív má napríklad aj oveľa lacnejší Galaxy A50.

Kvalita fotografií je pri Samsungu už klasicky vynikajúca, pričom na automatický režim sa môžete spoľahnúť v každej situácii.

Dobre si poradí s kontrastnými scénami, slnečným dňom, ale aj nočným mestom. Samsung Galaxy S10+ nezaostáva ani pri videu, rovnako ako zvyšok konkurencie dokáže plnohodnotne nahradiť videokameru.

Smartfónu môžeme vyčítať jedine vysokú cenu. Má totiž všetko, výkonný hardvér, dokonalý displej s integrovanou čítačkou odtlačkov, rýchle nabíjanie a nový systém Android s podarenou softvérovou nadstavbou.

+ vynikajúce fotografie, výkon, displej a dizajn

- jedine cena

Cena: 999 eur

Huawei našiel správny recept na jeden z najlepších smartfónov súčasnosti. Jeho P30 pro je pekný, výkonný a má špičkový fotoaparát, ktorý najmä pri nočnej fotografii prekoná všetky kompaktné fotoaparáty na trhu. Je zároveň aj dôkazom, že éra kompaktov je nenávratne preč.

P30 Pro má tri klasické snímače - jeden je širokouhlý (16 mm), druhý klasický (27 mm) a tretí (125 mm) priblíži snímanú scénu až päťnásobne. Pri ňom Huawei použil netradičnú konštrukciu v podobe periskopického objektívu.

Hlavný snímač s rozlíšením 40 megapixelov má uhlopriečku až 1/1,7 palca a ako prvý na trhu namiesto zelenej farby sníma farbu žltú.

Tento nový RYYB senzor dokáže zachytiť až o 40 percent viac svetla, pričom mu pomáha aj optická stabilizácia a objektív s veľmi vysokou svetelnosťou.

Výsledok je viditeľný hneď, ako začnete fotiť v horších svetelných podmienkach. V tomto ohľade je Huawei bez konkurencie, zaostávajú za ním Samsung aj Apple.

Smartfónu nechýba vysoký výkon, dostatok pamäte, má prémiový OLED displej s integrovanou čítačkou odtlačkov, bezdrôtové nabíjanie a mnoho ďalších funkcií. Chybu však nespravíte ani s konkurenčným Samsung Galaxy S10+, ktorý mierne zaostáva jedine pri nočnej fotografii.

+ vynikajúce fotografie aj v tme, rýchlosť, displej

- cena

Cena: 899 eur

Prvý skutočne náročný pokus o vytvorenie jedinečného smartfónu novej Nokie nevyšiel podľa predstáv. To ale neznamená, že Nokia 9 je zlý fotomobil. Práve naopak, je skvelou ukážkou súčasných technologických možností, akurát sa budete musieť pripraviť na softvér, ktorému k dokonalosti chýba ešte niekoľko výrazných aktualizácií.

Na zadnej strane smartfónu je dokopy až šesť snímačov, doplnených o blesk. Tri snímače sú farebné, tri zaznamenajú obraz len čiernobielo. Šiesty je pomocný, sníma hĺbku objektov v scéne. Na rozdiel od zvyšnej konkurencie má každý zo snímačov rovnakú ohniskovú vzdialenosť, takže nečakajte žiadne optické priblíženie a ani špeciálny širokouhlý režim.

Každý zo snímačov zaznamená fotografiu s odlišným nastavením a softvér ich následne spracuje do jednej. Tým sa docieli vysoký dynamický rozsah, výrazne vyšší aj v porovnaní s dobrými kompaktnými fotoaparátmi. Možnosť ukladania fotografií v RAW formáte je skôr nutnosť, keďže následnou úpravou v profesionálnych aplikáciách bude výsledok ešte lepší.

Nová Nokia 9 je našťastie aj dobrým smartfónom, či už po stránke výkonu, dizajnu, displeja, alebo použitých technológií. Odporúčame ju ale výhradne nadšencom do fotografie, nakoľko bežný používateľ by asi nezvládal dlhé čakanie na spracovanie fotografie a jej následnú úpravu na počítači.

+ pekný dizajn, výkon, jedinečný fotoaparát

- nedoladený softvér, len 128 GB pamäť

Cena: 629 eur

V čase smartfónov s troma až štyrmi fotoaparátmi sa môže zdať, že Honor View 20 zaspal dobu. Kombinácia v podobe jedného klasického a jedného pomocného snímača na papieri nenadchne, no použitý snímač Sony IMX 586 má rozlíšenie až 48 megapixelov a netradičnú konštrukciu.

Pri klasickom snímači nasledujú jednotlivé RGBG body po sebe. V Sony tento systém upravili tak, aby pri sebe bola vždy štvorica bodov rovnakej farby. Výhodu tohto riešenia oceníte hlavne pri horších svetelných podmienkach, keď majú fotografie menej šumu a viac detailu.

V tomto prípade sa vždy spája štvorica bodov, takže výsledné rozlíšenie fotografie je nakoniec len štvrtinové. Kvalita fotografií je vynikajúca, najmä pri fotení do 12 megapixelového rozlíšenia majú množstvo detailu, vynikajúci dynamický rozsah a nemusíte sa báť ani nočnej fotografie pri zlých svetelných podmienkach.

Výsledku pomáha aj umelá inteligencia, ktorá si dobre poradí s rozpoznaním scén, dokáže tiež vyhladiť pleť, zmenšiť veľké brucho, prípadne pri videu vytvorí efekt čiernobieleho pozadia pri snímaní osoby.

+ hardvér, dizajn, dobrý fotoaparát

- priemerné video

Cena: 549 eur

Kórejský Samsung vie vyrobiť dobrý fotomobil aj za málo peňazí. Jeho tohtoročný model Galaxy A50 je vynikajúcim modelom pre masy, pričom si zaň pýta len 349 eur. V nižšej strednej triede víťazí v konkurencii známych značiek po každej stránke.

Samsung Galaxy A50 je pokračovaním série s hlavným cieľom osloviť náročného zákazníka, ktorý si však nemôže dovoliť žiadny prémiový model. Doteraz bola táto snaha vždy spojená s kompromismi, či už po stránke dizajnu, výkonu, alebo použitých technológií.

Novinka je v tomto smere odlišná a hoci nie je dokonalá, snaží sa vo všetkých dôležitých smeroch ponúknuť optimálne, prípadne to najmenej bolestivé riešenie. Zoznam použitých technológií a hardvéru pôsobí ako z vyššej triedy, teda minimálne pri značke ako je Samsung.

Za svoje peniaze dostanete veľmi dobrý Super AMOLED displej, výkonný hardvér, dostatok pamäte, čítačku odtlačkov integrovanú v displeji, rýchle nabíjanie a hlavne nadpriemerný trojitý fotoaparát.

Jeden je klasický, teda určený pre všetky bežné situácie, druhý je širokouhlý a využijete ho hlavne pri prechádzkach mestom a prírodou. Tretí je doplnkový a zaznamenáva hĺbku objektov v scéne.

+ AMOLED displej, výkon, univerzálny fotoaparát

- len Full HD video

Cena: 349 eur

Nokia 7.1

Aj s veľmi obmedzeným rozpočtom sa sa niekedy spraviť zázrak. Lacná Nokia zahanbí aj výrazne drahšiu konkurenciu, teda ak sa pozeráme na dizajn, displej a hlavne fotoaparát. Vďaka dizajnu a použitiu odolného skla spolu s kovovým rámom by sme cenu tipovali minimálne o 150 eur vyššiu, no v skutočnosti za tento smartfón zaplatíte len necelých 220 eur.

Po stránke výkonu sa drahším modelom nevyrovná, no operačný systém je našťastie bez akejkoľvek nadstavby, takže reakcie smartfónu sú stále rýchle. Hardvér si neporadí jedine s modernými graficky náročnými hrami, čo pri fotomobile nie je žiadny zásadný problém.

Nokia 7.1 má duálny fotoaparát, teda minimum, čo sa dnes očakáva od dobrého lacného smartfónu. Hlavný snímač s rozlíšením 12 miliónov bodov je doplnený o čiernobiely, ktorý pomáha pri fotení portrétov a zlepšuje výslednú fotografiu pri kontrastných scénach.

Kvalita fotografií je s ohľadom na cenu smartfónu vynikajúca. HDR funkcia zlepšuje obraz s citom, farby sú reálne, ostrosť veľmi dobrá a jediným slabším miestom je aj pre chýbajúcu optickú stabilizáciu nočná fotografia.

+ dizajn, HDR displej, univerzálne využitie, cena

- priemerný výkon

Cena: 219 eur

Výber digitálnych fotoaparátov

Panasonic Lumix DC-S1

Panasonic má vo svojej ponuke dve novinky s plnoformátovým snímačom, prémiový S1R a cenovo dostupnejší S1. Aj pri ňom je cena dosť vysoká, presnejšie 2500 eur bez objektívu. Patrí však do skupiny prémiových fotoaparátov, ktoré patria do rúk najmä skúseným fotografom

Model S1 s rozlíšením 24,2 a model S1R s rozlíšením 47,3 megapixelu je doplnený o duálny optický stabilizátor integrovaný priamo v tele fotoaparátu a OLED hľadáčik s veľmi vysokým rozlíšením. Pri ňom je zaujímavá nielen prakticky nulová reakcia, ale aj vysoká obnovovacia frekvencia 120 Hz.

Panasonic pri svojich prémiových fotoaparátoch ponúka aj vynikajúce video, takže nahradí aj poloprofesionálnu kameru. Maximálne rozlíšenie 4K pri 60 snímkach za sekundu, prípadne s polovičnou rýchlosťou, keď sa však využíva celá plocha snímača. K fotoaparátu si môžete pripojiť klasický analógový mikrofón a slúchadlá.

Fotoaparát vydrží aj menej šetrné zaobchádzanie. Šasi je vyrobené z horčíkovej zliatiny, odolá prachu, vlhkosti a funguje aj v aj v mraze do -10 stupňov.

+ vynikajúci snímač, 4K video, množstvo funkcií

- vysoká cena, väčšie rozmery

Cena: od 2499 eur za telo

Nikon Z6

Módny trend v podobe rozmerovo kompaktných fotoaparátov sa osvedčil, Sony má už tretiu generáciu plnoformátových modelov a skoro každý veľký výrobca už má za sebou prvý úspešný pokus, v ktorom skombinoval veľký snímač s malým telom.

Nikon tento rok začal predávať rovno dva modely, lacnejší Z6 a drahší Z7. Podobne ako Panasonic, aj Nikon ponúka rozdielne rozlíšenie, presnejšie 24 alebo 46 megapixelov. Aj pri tom lacnejšom si pripravte väčší balík peňazí, keďže len samotné telo stojí 1800 eur.

Dodatočný adaptér a slušný základný objektív zvýši cenu na skoro 2400 eur. Funkčne patrí Nikon Z6 k prémiovým modelom, veď dokáže komunikovať bezdrôtovo (Wi-Fi, Bluetooth a NFC), má dotykový displej s vysokým rozlíšením a špičkový OLED hľadáčik s rozlíšením 3,7 milióna bodov.

Nechýba mu odolnosť voči vode a prachu, má pevné telo, päť-osovú stabilizáciu a aj so základným objektívom spravíte vynikajúce fotografie a pri skutočne zlých svetelných podmienkach.

+ špičkový OLED hľadáčik, kvalita fotografií, konštrukcia, 4K video

- zatiaľ obmedzená ponuka objektívov

Cena: 1799 eur za telo

Sony Alpha 7

Séria plnoformátových fotoaparátov Alpha 7 sa Sony vydarila, veď čoskoro bude úspešne na trhu už šesť rokov a stále si môžete kúpiť úplne prvý model. Základná Alpha 7 pritom vôbec nie je zlý fotoaparát, práve naopak.

Vďaka relatívne nízkej cene a dostupným objektívom je veľmi dobrým riešením pre náročnejšieho fotografa amatéra, ktorý chce kombinovať veľký snímač s čo najmenším telom.

Fotoaparát má množstvo softvérových pomôcok na fotografovanie, použiteľné Wi-Fi, NFC a nabíjať ho môžete aj svojou nabíjačkou od smartfónu. Tú ale budete využívať častejšie, ako by ste chceli, keďže na jedno nabitie zvládne len približne tristo fotografií.

Ich kvalita je vynikajúca, hlavne ak fotíte do surového RAW formátu. Sony si za tento model pýta necelých 800 eur, v ponuke má aj viacero novších, lepšie vybavených a samozrejme aj výrazne drahších modelov série Alpha 7.

Určite sa vyvarujte základnému balíčku tela a objektívu FE 28-70. Je síce cenovo zaujímavý, no možnosti snímača sa s ním zďaleka neprejavia. Nájsť skutočne dobrý objektív nie je problém, pripravte sa však na dosť vysoké ceny.

+ cena, kvalita fotografií, rozmery

- len Full HD video, rýchlosť

Cena: 799 eur za telo

Canon EOS M50

Trh fotoaparátov s výmennými objektívmi je aj napriek celkovo klesajúcemu záujmu stále zaujímavý, keďže výrobcovia zo strachu pred nezáujmom zákazníkov začali počúvať ich požiadavky. Časy slabých modelov sú dávno preč, dnes aj ten cenovo dostupný model zvládne to, čo pred rokmi poriadna zrkadlovka.

EOS M50 nie je úplne nový, ale ani drahý, jeho telo stojí približne 500 eur a v obchodoch sú v ponuke rôzne výhodné balíčky s objektívmi. Aj so základným a s portrétovým objektívom je cena vyššia len o niečo viac než dve stovky, čo na začiatok určite stačí.

Veľkou výhodou tohto fotoaparátu sú malé rozmery a hmotnosť pod 400 gramov, takže pokojne môže byť vaším spoločníkom pri akejkoľvek situácii. Rozmerovo veľký APS-C snímač dobre zvláda aj nočnú fotografiu, stíha 10 snímok za sekundu a video zaznamená aj v 4K rozlíšení.

Má veľký výklopný displej, komunikuje bezdrôtovo vďaka technológiám Wi-Fi a Bluetooth a pre náročnejšiu úpravu v počítači ukladá fotografie aj do 14-bitového RAW CR3 formátu.

+ kvalita fotografií, 4K video, rozumná cena, dizajn

- priemerná výdrž batérie

Cena: od 519 eur za telo

Séria Sony DSC-RX100

Pravdepodobne neexistuje známejšia séria kompaktných fotoaparátov ako Sony RX100. Úplne prvý model sme v rukách držali pred siedmimi rokmi a stále je dostupný v obchodoch. Nie je to spôsobené lenivosťou či obrovskými skladovými zásobami výrobcu, ale neustálym záujmom zákazníkov.

RX100 je totiž stelesnením toho, čo si predstavujeme pod pojmom kvalitný kompaktný fotoaparát do vrecka. Je totiž pekný, skutočne malý, šikovný a s veľmi dobrou kvalitou fotografií aj videa.

Objektív si pri ňom nevymeníte, čo však nie je žiadny problém. Jeho parametre sú totiž vynikajúce, či už po stránke svetelnosti, alebo priblíženia. V najnovšej generácii sa ohniskový rozsah dostal na slušných 24 – 200 mm, pričom súvislé fotenie zvláda rýchlosťou až 24 snímok za sekundu.

Za model úplne prvej generácie zaplatíte približne 300 eur, ten najnovší stojí okolo 1200 eur. Sú to dizajnovo podobné, no funkčne a kvalitou fotografií výrazne odlišné modely. Chybu však nespravíte ani s tým najlacnejším.

+ kompaktné rozmery, možnosti, kvalita fotografií

- pri novších modeloch cena

Cena: od 300 do 1199 eur