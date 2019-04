Vyskúšali sme najlepší fotomobil na svete Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro Páči sa nám: špičkový fotoaparát, dizajn, množstvo technológií Nepáči sa nám: rozlíšenie displeja, nemá 5G Hodnotenie: 9,4 Cena: od 899 eur za 128 GB verziu Kúpiť na Alza.sk

Produkt na test poskytla spoločnosť Huawei

Ako obvykle, nový model série Huawei P mal byť hlavne štýlovým vylepšením minuloročného top modelu Mate 20 Pro. Jednoducho v krásnych farbách upravená verzia pre široké masy, pár vylepšení k tomu a možno aj o niečo lepšia cena.

V podobnom duchu sme len nedávno končili aj recenziu novej vlajkovej lode od Samsungu, ktorú blížiaci sa Huawei P30 Pro nemal čím ohroziť.

A nebyť úplne nového fotoaparátu, tak by sme aj mali pravdu – veď novinka od čínskej značky nepriniesla nič nové, jedine ak nižšiu cenu vykúpenú slabším rozlíšením displeja a hardvérom, ktorý za konkurenciou už trochu zaostáva.

No kým rozdiel vo výkone nemáme v reálnom svete ako pocítiť, tak pri fotoaparáte sme sa nestačili diviť. Úplne nový nočný režim totiž predbehol konkurenciu o niekoľko generácií dopredu.

Fotoaparát Huawei P30 Pro

Najlepší fotoaparát, rekordne vysoká hodnota ISO a perfektné fotografie aj v úplnej tme. Marketingové klišé nemá nikto rád a v podaní Huawei pôsobili dosť neuveriteľne.

Porovnávanie smartfónu so zrkadlovkou sa nepáči nikomu, no po týždni fotenia musíme uznať, že nový P30 Pro dokázal nemožné.

Na prvý pohľad fotoaparát nepôsobí vôbec revolučne, veď štyri snímače už ukázal Samsung. Huawei vsadil na overenú klasiku – jeden je širokouhlý (16 mm), druhý klasický (27 mm) a tretí vám priblíži snímanú scénu 5-násobne (125 mm).

(zdroj: Huawei)

Posledný spomínaný má zároveň aj jedinečnú konštrukciu v podobe periskopického objektívu.

Fyzikálne zákony sa totiž oklamať nedajú a do tak tenkého tela sa už kvalitná optická časť bežnej konštrukcie s veľkým snímačom jednoducho nezmestí.

Huawei sa navyše chváli veľkými snímačmi, výrazne väčšími v porovnaní s konkurenciou.

Veď hlavný snímač s rozlíšením 40 megapixelov má uhlopriečku až 1/1,7 palca a ako prvý na trhu namiesto zelenej farby sníma farbu žltú.

Nový RYYB senzor dokáže zachytiť až o 40 percent viac svetla, pričom mu pomáha aj optická stabilizácia a objektív s veľmi vysokou svetelnosťou f/1.6. Výsledok je viditeľný hneď, ako začnete fotiť v horších svetelných podmienkach.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Vybrali sme najlepšie smartfóny na trhu (jar 2019)

Optickú stabilizáciu má aj fotoaparát pre priblíženie, no podľa nášho názoru by mohol byť ešte o niečo účinnejší. Klasické 5-násobné priblíženie zvláda, no pri kvalitatívne stále dobrom 10-násobnom priblížení už vyžaduje pevné ruky.

Extrémne 50-násobné priblíženie berieme skôr ako marketingový ťah, kvalita fotografií je v tomto prípade nedostatočná. Oveľa zaujímavejšia je technológia pri plynulom priblížení, keď softvér šikovne kombinuje obraz z obidvoch snímačov.

Obidve farebné verzie Huawei P30 Pro menia pri otáčaní smartfónom intenzitu farieb vďaka špeciálnej 9-vrstvovej konštrukcii zadného panela. (zdroj: Matúš Paculík)

P30 Pro vidí aj v tme

Zatiaľ sme nespomínali štvrtý ToF snímač, ktorý je pomocný a jeho úlohou je s pomocou laseru zistiť umiestnenie jednotlivých objektov v scéne. Funkcia fotoaparátu pomôže pri efektoch rozmazaného pozadia, pri zaostrovaní, aj pri fotení vo veľmi zlých svetelných podmienkach.

Klasická nočná fotografia je vynikajúca a hlavne rýchla. Pri prechádzke nočným mestom vás fotenie nezdrží, ostré fotografie plné detailu spravíte za zlomok sekundy, žiadne dlhé čakanie s rukami podopretými o pevnú plochu.

Skutočné prekvapenie nás čakalo až pri fotení v skoro úplnej tme, teda situácia, pri ktorej konkurenčné smartfóny ponúknu buď úplne tmavý a nepoužiteľný výstup, prípadne odporučia profesionálny režim s minimálne 10-sekundovou uzávierkou.