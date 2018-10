Test: Veľký iPhone je naozaj drahý, no život s ním je skvelý

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



iPhone Xs Max Páči sa nám: dizajn, kvalita konštrukcie, OLED displej, výkon Nepáči sa nám: extrémna cena Hodnotenie: 9,0 Cena: od 1279 eur za 64 GB verziu

Produkt na test poskytla spoločnosť Telekom

Keď Tim Cook predstavil pred rokom úplne nový dizajn smartfónov, tak sa od konkurencie dočkal len posmechu. Dnes má väčšina nových smartfónov natiahnutý displej od kraja po kraj a výrez na hornej časti.

A hoci v Apple tento dizajn nevymysleli, práve iPhone X bol hlavným dôvodom jeho masového rozšírenia. iPhone X preto môžeme považovať za revolučný smartfón – posunul dizajn konečne dopredu a navyše odstránil dotykové ovládacie prvky.

Jeho o rok mladšia verzia ale vyzerá na vlas rovnako a jedinou okamžite viditeľnou zmenou je väčší displej pri modeli iPhone Xs Max. Displej s uhlopriečkou 6,5 palca je na polceste k malému tabletu a určite nebude posledným veľkým iPhonom.

Nebojte sa veľkých displejov

Doteraz najväčší iPhone mal 5,5-palcový displej, preto novinka môže na papieri pôsobiť nepoužiteľne.

Pred odsúdením však počkajte na prvý kontakt so smartfónom, je totiž dosť možné, že vás príjemne prekvapí.

Displej síce podrástol o celý jeden palec, no zároveň sa zmenil pomer strán a vyhodili nevyužité hrubé rámy okolo displeja. Preto ak si do jednej ruky zoberiete nový Xs Max a do druhej iPhone 8 Plus, budete držať rozmerovo skoro totožné smartfóny.

Nový iPhone jednoducho natiahol displej ako sa len dalo a zároveň stále zostal v kategórii použiteľných smartfónov. Ojedinelý krok to určite nie je, veď skoro každý väčší výrobca má v ponuke podobné monštrum a svet čínskych modelov je veľký sám o sebe.

Nebojte sa preto veľkých displejov, hlavne ak smartfón využívate aj na niečo iné ako len telefonické hovory. Prakticky akákoľvek činnosť je tu skvelá, od čítania správ cez pozeranie filmov, hranie hier, alebo tvorby obsahu.

Veľká plocha s vysokým rozlíšením je návyková a je dosť možné, že po svojom tablete budete siahať čoraz menej často. Prechod na väčšiu plochu však softvéroví inžinieri v Apple úplne nezvládli.