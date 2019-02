Samsung si konečne uvedomil, že existuje aj konkurencia

Nový Galaxy S10 je výkonnejší.

21. feb 2019 o 9:34 Matúš Paculík

Nie je jednoduché byť dlhé roky špičkou v akejkoľvek kategórii spotrebnej elektroniky. Samsung lídrom stále je a dlhé roky spolu s Apple určuje smer vývoja smartfónov.

Za posledné dva roky sa však trh so smartfónmi výrazne zmenil a hoci firma zvučné meno nestratila, musí na poli inovácií myslieť výrazne viac dopredu. Pri prémiových smartfónoch sa nebezpečne doťahuje Huawei a trh s lacnými smartfónmi už patrí len a len Číňanom.

Navyše ak chce obstáť aj v strednej triede, nemá jedinú možnosť, len opäť ukázať svetu, že stále dokáže vyrábať najlepšie a najzaujímavejšie smartfóny.

Psychológia pre masy funguje stále dobre, veď kto by nechcel mať (hoci aj lacný) smartfón od firmy, ktorá robí perfektné prémiové modely.

Do čerta s Huaweiom

Ako vyzerá súčasný boj na prvých priečkach súťaže o najlepší smartfón? Už pár rokov pomerne rovnako, presnejšie v podaní trojice Samsung, Apple a Huawei.

Niekoľko výrobcov sa stále snaží zapojiť, no jediné čo dokážu ponúknuť, je dobrý hardvér. Podcenený marketing, slabá komunikácia so zákazníkom a hlavne chýbajúca iskra, to je prípad firiem ako LG, HTC a Sony.

Pritom ich najlepšie modely uvedené minulý rok neboli vôbec zlé, stačí sa pozrieť na skvelý fotomobil HTC U12+, či Xperiu XZ3. Všetko sú to vynikajúce smartfóny, ktoré sú zábavné, pekné a aj veľmi dobre fotia.

No trh je neúprosný a predajné čísla hovoria za všetko. Sony svoj boj aj naďalej nevzdáva, veď má silné zázemie a straty môže bezpečne vykryť ziskami z iných produktov. HTC stroskotalo jednoznačne na marketingu a LG je dnes skôr synonymom pre dobrú práčku a chladničku.

Pár firiem si nadvládu svätej trojice včas uvedomilo a prerazili v strednej triede, teda tam, kde sa ešte stále dajú zarobiť slušné peniaze. Najlepšie je na tom pravdepodobne Nokia, teda presnejšie spoločnosť HMD Global, ktorá vlastní práva na využívanie tejto značky.

Motorola neúspešne hľadá niekdajšiu slávu a Honor trhá rekordy vďaka know-how svojej materskej firmy Huawei. Odhliadnuc od ich problémov kvôli vlne podozrenia z bezpečnostných rizík je práve Huawei najväčšou prekážkou Samsungu pri ceste za niekdajšou neotrasiteľnou pozíciou výrobcu najlepších smartfónov.

Minuloročný Mate 20 Pro totiž priniesol viacero použiteľných noviniek a právom sme ho označili ako smartfón, ktorý má všetko. Pre Samsung je preto začiatok aktuálneho roku veľmi dôležitý a nemôže si dovoliť priniesť na trh len mierne vylepšenú novinku.

Galaxy S je recept na úspech