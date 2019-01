Klik: Zmenilo Apple práve celú firemnú stratégiu?

Komentovaný prehľad technologických správ.

11. jan 2019 o 23:31 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Technologické správy týždňa

Veľtrh Consumer Electronics Show (CES) každý rok v januári pritiahne veľkých výrobcov elektroniky, ktorí ukazujú svoje výrobky pre nasledujúci rok. Je to zvláštna zmes veľkých a vážnych odhalení (Intel, AMD, Nvidia ukazujú nové generácie čipov), prezentácie nových prelomových produktov (LG ukázalo televízor s ohybnou obrazovkou) a zvláštnych zariadení.

V podcaste rozoberáme najzaujímavejšie trendy. V skratke:

Hlasoví asistenti sú všade. Google a Amazon sa celý CES pretekali v tom, kto ukáže viac zariadení s podporou hlasových asistentov.

Väčšie, lepšie a ohybnejšie zobrazovacie plochy. Výrobcovia už vážne ponúkajú televízory s 8K rozlíšením. Herné monitory sa zas sústreďujú na plynulosť zobrazenia a jas.

Smrť okrajom. Okraje obrazoviek notebokov, telefónov, televízorov, vlastne všetkého sa každý rok zmenšujú. Teraz prakticky prestali existovať a výrobcovia musia vymyslieť kam schovajú webkameru.

Kde si pozrieť ďalšie správy z CES?

Mení Apple celú stratégiu firmy? Veľa výrobcov televízorov potichu oznámilo, že do zariadení zavedie podporu pre ekosystém Apple. Najďalej zašiel Samsung, ktorý svoje nové modely televízorov vybaví priamo podporou iTunes. Znamená to, že majiteľ televízora si bude môcť priamo cez aplikáciu pozrieť obsah zo svojej iTunes knižnice.

Ak je to tak, ako to vyzerá na prvý pohľad, Apple práve zmenilo celú stratégiu firmy. Posledných 10 rokov Apple zo všetkého najviac chcelo, aby ste si kúpili jedno z ich zariadení - ideálne iPhone. Zariadenie slúžilo ako cesta k ďalším službám, cez ktoré Apple zarábalo ďalšie peniaze.

Dohoda so Samsungom naznačuje, že zariadenia ako také strácajú v Apple váhu a firma sa začína orientovať na predaj služieb a obsahu bez ohľadu na to, na akom zariadení sa predaj udeje.

Nateraz môžeme len špekulovať o tom, či sa pozeráme na zmenu strategického správania alebo krátkodobý trend, pri ktorom Apple využíva Samsung ako náplasť na to, že nemá vlastné televízory a Apple TV sa nikdy nedarilo preraziť.

Zuckerberg plánuje roast show. Šéf Facebooku každý rok verejne oznámi osobnú výzvu, ktorú si vymyslel. Minulý rok opravoval svoju spoločnosť (veľmi sa nedarilo), predtým navštívil všetky štáty USA a predtým naprogramoval vlastného domáceho asistenta.

V roku 2019 plánuje niekoľko verejných stretnutí s ľuďmi s verejného sektora, akademikmi a osobnosťami. Chce sa viac rozprávať s ľuďmi a pochopiť, čo sa deje. Nevieme však, koľko takýchto stretnutí plánuje, či bude verejný záznam, kto bude vyberať hostí a či bude priestor aj na novinárske alebo divávke otázky.

Zuckerbergova osobná výzva je na jeho pomery nezvyčajne vágne definovaná. Samozrejme, ak by ju naplnil a niekoľkokrát verejne, hoci každý druhý mesiac, sa zúčastnil diskusie, bol by to istým spôsobom precedens. Šéfovia veľkých korporácií sú extrémne vyťažení ľudia a okrem exkluzívnych rozhovorov alebo občasných vystúpení na konferenciách ich vidieť málo. Zatiaľ však len s napätím očakávame prvú diskusiu. (Recode)

Rozvod Jeffa Bezosa. Nedali sme sa na bulvár. Rozvod Bezosovcov je pomerne vážna technologická správa. Ak nemajú podpísanú predmanželskú dohodu alebo ak sa nedohodnú počas rozvodu, manželke Jeffa Bezosa pripadne polovica jeho majetku nadobudnutého počas manželstva - okrem iného polovica akcií Amazonu. Bezosovci v súčasnosti vlastnia približne 16% akcií firmy. Ak by sa majetok rozdelil, Amazon bude mať dvoch veľkých akcionárov - obaja budú držať približne 8% akcií. MacKenzie Bezosová sa pravdepodobne stane najbohatšou ženou na svete a významným hráčom v technologickom sektore. (Recode)

Správičky

Tim Cook, šéf Apple, vo veľkom rozhovore pre CNBC povedal, že jeho spoločnosť sa v najbližšom čas zameria na zdravotníctvo. O čo presne pôjde, nepovedal. Ale po Bezosovi (šéfovi Amazonu) je to už druhá korporácia, ktorá si chce odkrojiť zo zdravotníckeho finančného koláča. (CNBC)

Amazon je aktuálne najhodnotnejšia firma sveta - vystriedala Microsoft, Alphabetu patrí 3. miesto, Apple je až na 4. mieste. (Wall Street Journal)

Vojny video-streamovacích spoločností v roku 2019 vysvetľuje a graficky približuje Washington Post.

Počet hlasových asistentov z roka na rok narástol podľa najnovšieho prieskumu o 80 percent. (Podnews)

Výročná správa o podcastoch na Slovensku im veští svetlú budúcnosť a poskytuje prehľad toho, čo všetko sa udialo v tomto segmente minulý rok. (SME Podcasty)

Tesla začala predávať nový model v Európe. Čo od neho čakať? (Podcast Za volantom)

Ako si chce Spotify udržať prvenstvo pred Apple Music? Expanziou a rastom mimo SPojených štátov, podobne ako Netflix. (Financial Times)

