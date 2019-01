Má štyri terabajty. Sandisk vyrobil najväčšiu pamäť flash

Zariadenie nemá meno ani špecifikácie.

9. jan 2019 o 17:39 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Vyzerá ako bežné USB, no z boku musíte vytiahnuť káblik, ktorým malé zariadenie pripojíte.

Spoločnosť SanDisk predstavila na veľtrhu CES prototyp až štvorterabajtového prenosného pamäťového média, ktoré označuje za najväčšie na svete.

V súčasnej dobe sa o novej pamäti prakticky nič nevie. Zatiaľ nemá ani meno, či bližšie špecifikácie. Výrobca tiež nespresnil cenu a prípadný dátum, kedy by sa zariadenie mohlo dostať do predaja.

Prečítajte si tiež: Tisíce filmov, milióny fotiek. Karty budú mať kapacitu 128 terabajtov

Na to, že ide o prototyp, upozorňuje aj netradičný spôsob pripájania pomocou vstavaného kábla USB-C, čo z pamäti technicky robí skôr malý prenosný disk.

SanDisk minulý rok na veľtrhu ukázal prototyp jednoterabajtového kľúča USB, ktorý sa doteraz nedostal na pulty obchodov. Preto je možné, že aj v tomto prípade len výrobca ukazuje možnosti technológie. Ak by sa aj do predaja dostal, cena by sa pohybovala zrejme v tisíckach dolárov.

Na tohtoročnom veľtrhu okrem prototypu spoločnosť predstavila aj vysokovýkonný prenosný disk SSD z radu Extreme Pro, ktorý sa začne predávať už na jar.

Rýchlosť čítania disku sa má pohybovať až do jedného gigabitu za sekundu, rýchlosť zápisu môže byť podľa výrobcu "menšia." Za zatiaľ neznámu cenu budú v ponuke tri verzie s kapacitou päťsto gigabajtov, jeden a dva terabajty.

Sandisk ponúkne pre niektoré svoje kľúče USB cloudové úložisko, na ktoré sa bude zálohovať ich obsah. Používateľ tak bude mať k dátam na kľúči prístup aj v prípade, keby zariadenie stratil, alebo zabudol doma.