Zoom: Vec, ktorá sa za 50 rokov v počítačoch nezmenila

Ako mal Douglas Engelbart jednu víziu.

4. júl 2018 o 14:50 Tomáš Prokopčák

Bolo to čosi ako vízia. Mladý Douglas Engelbart sedel v knižnici svojej vojenskej základne na jednom z filipínskych ostrovov a čítal si slávny článok fyzika Vannevara Busha v magazíne Atlantic.

Text Ako môžeme rozmýšľať z roku 1945 opisoval informačný systém prezývaný Memex. Bol to nápad, ktorý mal ľuďom ukazovať cestu k informáciám - tie by sa však stále nachádzali uložené na mikrofilmoch.

Engelbartova vízia bola iná. Predstavoval si svet, kde by si ľudia síce vymieňali informácie, no namiesto hrabania sa v pásoch materiálu by používali čosi, čo vlastne robíme dodnes.

Mladý inžinier videl ľudí a veľké plochy plné rôznych symbolov, plochy, ktoré by pripomínali čosi, čo zažil počas druhej svetovej vojny - ovládanie radarov. Dnes pred nimi stále všetci sedíme, sú to totiž monitory a tablety.

Táto predstava bola iba prvou z množstva ďalších. Jeden z najväčších vizionárov počítačovej doby dal svetu viaceré kľúčové kúsky informačného veku: stál za zrodom počítačovej myši, hypertextu, multiokien v softvéroch či napokon pri úplnom vzniku internetu.

video //www.youtube.com/embed/yJDv-zdhzMY

Doug Engelbart zomrel pred piatimi rokmi, no jeho nápady stále denne používame. Vyrastal na chudobnej farme neďaleko Portlandu, koncom vojny ho povolali do armády a stal sa operátorom.

Zrejme práve tam sa stretol so slávnym článkom, ktorý neskôr ovplyvnil celý jeho život. Až tak, že v mysli mu zostala vízia budúcnosti, v ktorej ľudstvo vytvorí vďaka technológiám akési kolektívne vedomie, spoločnú sieť, v ktorej si budú ľudia vymieňať a hľadať nové informácie.

V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch preto Engelbart poskladal v Stanfordovom výskumnom inštitúte tím vedcov a inžinierov a v čase, keď počítač znamenal zariadenie veľké ako miestnosť, pri ktorom ste hodiny čakali na výstup z jedinej úlohy, pracoval na svojich technologických predstavách.

Kľúčový okamih nastal v roku 1968. Objavil sa čudný podlhovastý predmet a jeden oveľa menší, hnedastá kocka z borovicového dreva vtedy s tromi tlačidlami. Tie veci neboli nič iné ako klávesnica a myš, ktorú Engelbart spolu s kolegami vymyslel o štyri roky skôr.

Používame ju dodnes.

A aj keď k osobným počítačom ju pripútala až spoločnosť Apple v osemdesiatych rokoch, práve vedci ako Engelbart určili spôsob, akým počítače ovládame.

Text je prepisom pôvodného nekrológu Douglasa Engelbarta.

