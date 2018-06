NASA predstavila desaťročný plán na záchranu Zeme pred asteroidom

Objavovanie nebezpečných telies nám nejde.

22. jún 2018 o 21:09 Matúš Beňo

BRATISLAVA. V apríli blízko Zeme preletel veľký asteroid. Astronómovia ho spozorovali len pár hodín pred tým, ako minul našu planétu. V máji na územie africkej Botswany dopadol malý meteorit. Aj v tomto prípade si teleso astronómovia všimli len pár hodín pred dopadom.

Prečítajte si tiež: Prečo letíme k planétke? Lebo sa bojíme

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) si veľkú hrozbu z vesmíru uvedomuje. V spolupráci s inými vládnymi agentúrami pripravil na najbližších desať rokov strategický a akčný plán pre takéto udalosti.

Zahŕňa nielen spôsoby, ako zlepšiť schopnosť ľudí nájsť nebezpečné vesmírne objekty, ale aj možnosti, ako odkloniť či zničiť asteroid.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Pozostáva z piatich veľkých cieľov, ktoré majú výrazne posilniť pripravenosť a spoluprácu s medzinárodnými partnermi.

Správa je kľúčovým krokom, na základe ktorého by sa mala odvíjať odpoveď na prípadné hrozby. Naša schopnosť odhaliť možnú hrozbu je totiž veľmi obmedzená.

NASA opäť pripomína, že zatiaľ nevie o žiadnom telese, ktoré by ohrozovalo Zem.

Veľkosť hrozby závisí od veľkosti telesa

Správa sa zameriava na asteroidy a kométy, ktoré sa priblížia k Zemi alebo križujú jej obežnú dráhu okolo Slnka. Priame následky z dopadu telesa by záviseli na jeho veľkosti, zložení a rýchlosti.

Prečítajte si tiež: Okolo Zeme pribúdajú asteroidy, je ich cez 15-tisíc

Malé telesá s veľkosťou niekoľkých metrov najskôr vybuchnú v atmosfére. Výsledkom bude tlaková vlna, ktorá postihne širšie okolie a spôsobí mierne škody. Ak by naopak narazili do zeme, spôsobia vyššie, ale lokalizované škody.

Príkladom je Čeljabinský meteor veľký ako autobus, ktorý v roku 2013 prekvapil celý svet. Výbuch v atmosfére spôsobil tlakovú vlnu, ktorá v širokom okolí rozbila okná a zrnila tisíc ľudí.

Podľa posledných odhadov z roku 2017 je podobných telies približne desať miliónov. Odhaliť ich ešte pred vstupom do atmosféry je náročné.

Väčšiu hrozbu predstavujú telesá s rozmermi väčšími ako 40 metrov. Odhaduje sa, že takéto teleso vybuchlo nad Tunguzkou v roku 1908. Keby napríklad vybuchlo nad New Yorkom, zasiahlo by všetkých päť obvodov mesta a širšie okolie. Zahynuli by milióny ľudí. Počet takýchto telies sa odhaduje na tristotisíc.

Podľa NASA by sme podobné telesá odhalili najskôr iba pár dní pred nárazom.

Telesá väčšie ako 140 metrov by narazili do zeme silou väčšou ako doteraz najsilnejšia atómová bomba. NASA a ďalšie agentúry odhaduje, že zatiaľ poznáme asi tretinu z odhadovaných 25 tisíc telies.

Telesá s veľkosťou jedného kilometra alebo väčšie môžu spôsobiť celosvetové škody v podobe zemetrasení, vĺn cunami a ďalšie sekundárne javy. NASA verí, že pozná všetky podobné blízke telesá.

Päť krokov NASA

Zlepšenie detekcie, sledovania a výskumu

Rovnako ako v prípade vážnych ochorení je aj pri hrozbe z vesmíru dôležité včas spozorovať možnú hrozbu. Malo by to byť prvou prioritou. Hneď po detekcii nasleduje charakteristika.

Prečítajte si tiež: Okolo Zeme preletel takmer kilometrový asteroid

Vychádza z meraní a analýzy rôznych svetelných frekvencií, na základe ktorých môžu vedci určiť zloženie objektu. NASA a Geologická služba Spojených štátov (USGS) vedú databázu vzoriek, ktorá môže pomôcť. Doteraz sa podobné analýzy veľmi osvedčili, otázkou zostáva, ako by fungovala v krízovej situácii.

Ak by to bolo možné, pridali by sa radarové pozorovania. Táto časť plánu zahŕňa aj hľadanie súčasných možností, ktoré rozšíria spôsoby, akými môžeme skúmať oblohu. Ide nielen o optické a infračervené teleskopy či radarové zariadenia, ale aj o spracovanie toku údajov.

Vylepšenie modelov a spôsobov ako šíriť informácie

Príprava sa nezaobíde ani bez prepracovaných modelov a simulácií, ktoré by vyhodnocovali techniky na odklonenie či zničenie, alebo v prípade scenára nárazu lokálny, oblastný či globálny dopad. Rátalo by sa s tým, ako by vlastnosti telesa ovplyvnili naše spôsoby odklonu či zničenia.