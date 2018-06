Výtlky by v budúcnosti mohli opravovať drony s 3D tlačiarňou

Vznik výtlkov majú zaraziť v zárodku.

22. jún 2018 o 12:26 Matúš Beňo

video //www.youtube.com/embed/mcK1xGfDWg0

Výtlky na cestách nemá nikto rád. Keď ich je veľa, ničia autá a ich oprava zaberie čas a peniaze.

Nehovoriac o situáciách, keď záplaty na cestách nič nevydržia a po chvíli sa výtlky znovu otvoria.

Britskí výskumníci predstavili netradičný spôsob, akým opraviť nežiaduce poškodenie ciest. Kamery, ktoré dokážu rozoznať tvary, by neustále snímali cesty.

Ak by sa objavili diery, privolali by na miesto dron s 3D tlačiarňou a výtlk by zaplátal.

"Keď sa pozriete na zásahy v infraštruktúre, či už ide o cesty, potrubia, mosty a iné, používajú sa obrovské riešenia na veci, ktoré začali ako drobné problémy," vysvetlil pre web Digital Trends pozadie návrhu profesor Phil Purnell z Leedskej univerzity.

Výtlky začínajú ako malé narušenie cesty, no postupne sa pod vplyvom počasia a dopravy rozširujú. Ak sa zachytia včas, na opravách by sa dalo ušetriť.

Drony by sa vypustili počas noci, keď je slabá premávka. Oprava by trvala okamih. Dron by navyše vypustil na cestu ďalšie chemikálie, ktoré pomôžu pri obnove a zabezpečia, že opravená časť vydrží dlhšie.

Problém by tak neprerástol neskôr do veľkých dier, kvôli ktorým by sa cesty museli pri veľkej oprave zatvárať na dlhšie obdobie.