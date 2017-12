Na vesmírnu stanicu poletí prvá plne recyklovaná raketa od SpaceX

Štart museli dvakrát odložiť. V palivovej nádrži boli nečistoty.

15. dec 2017 o 13:32 Renáta Zelná

CAPE CANAVERAL, BRATISLAVA. Na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) v piatok odletí ďalšia dodávka jedla, vedeckých nástrojov a zrejme aj vianočných darčekov.

Z leteckej základne Cape Canaveral na Floride ich odnesie raketa Falcon 9 od SpaceX. Raketa bude prvýkrát celá recyklovaná.

Firma Elona Muska znovu použije prvý stupeň rakety s deviatimi motormi aj použitú kapsulu Dragon (druhý stupeň rakety nie je recyklovaný, zničí sa v atmosfére po každom lete).

Štartovacie okno sa otvorí o 16:36 nášho času a celý prenos môžete sledovať naživo na začiatku tohto článku. V galérii si môžete pozrieť časovú os letu rakety Falcon 9.

Tisícky ľudí

Na ISS už v júni letela raketa, ktorá niesla recyklovanú kapsulu Dragon s nákladom. Tento rok SpaceX urobil tiež tri štarty so znovupoužitými prvými stupňami rakety.

S dvoma recyklovanými časťami rakety SpaceX zatiaľ neletel. Piatkový let preto ukáže budúcnosť recyklovaných rakiet v ľudskom prieskume vesmíru.

“ Do vesmíru chceme posielať tisícky ľudí, nie len desiatky. „ veliteľka misie Dragon Jessica Jensenová

"Z dlhodobého hľadiska opätovné používanie rakiet výrazne zníži náklady spojené s cestou do vesmíru. Bude to potrebné na to, aby sme mohli posielať budúce generácie na prieskum vesmíru," povedala na pondelkovej tlačovej konferencii veliteľka misie Dragon Jessica Jensenová.

"Do vesmíru chceme posielať tisícky ľudí, nie len desiatky."

Spojenie príde v nedeľu

Piatkový let bude trinástym komerčným letom SpaceX pre NASA. Let museli už trikrát odložiť, pôvodne mala raketa štartovať 8. decembra.

V palivovom systéme druhého stupňa rakety totiž minulý týždeň objavili čiastočky. Raketu preto museli prešetriť a vyčistiť.

Piatkový štart by mal byť bezproblémový, meteorológovia z NASA predpovedajú 90 percentnú šancu na priaznivé počasie.

Kapsula Dragon donesie na ISS 2177 kilogramový náklad. Ako vždy obsahuje jedlo, náradie a vedecké nástroje.

Keďže do Vianoc ide o posledný let, na palube kapsule môžu byť uložené aj vianočné darčeky pre troch obyvateľov vesmírnej stanice.

Kapsula Dragon má doletieť k vesmírnej stanici v nedeľu o pol jedenástej doobeda. V rovnaký deň k ISS odštartuje z kozmodrómu Bajkonur aj raketa s ďalšími troma astronautmi, ktorí sa pridajú k posádke na stanici.