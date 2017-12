SpaceX sa podaril trinásty úspešný štart a pristátie v tomto roku

Štartovacie okno sa otvorilo po pol deviatej v pondelok večer.

30. okt 2017 o 18:36 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/RUjH14vhLxA

BRATISLAVA. SpaceX sa pokúša o trinásty úspešný štart a pristátie v tomto roku. Štartovacie okno, čas vymedzený na štart rakety, a živý prenos začnú o 20:34 v pondelok večer.

Sledovať ho môžete v tomto článku alebo na stránke SpaceX.

Z Kennedyho vesmírneho centra na Floride má raketa Falcon 9 dostať na obežnú dráhu Zeme komunikačný satelit KoreaSat 5A.

Prvý stupeň rakety sa vráti na Zem asi desať minút po štarte, pristane na bezpilotnej lodi "Of Course I Still Love You" v atlantickom oceáne.

Do dnešného dňa firma Spacex urobila 18 úspešných štartov a pristátí Falcon 9. Len tento rok bolo letov s pristátim dvanásť.

KoreaSat 5A vlastní juhokórejská satelitná firma KTSat. Satelit bude ľuďom v Južnej Kórei, Japonsku a Juhovýchodnej Ázii poskytovať televízne a komunikačné služby.

Pomôže tiež pri námornej komunikácii od Východnej Afriky po Východnú Áziu.