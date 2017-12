Ako nepristávať s raketou, návod od Elona Muska

Video s epickými výbuchmi ukazuje nevydarené pristátia SpaceX.

15. sep 2017 o 20:20 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/Qp669-5qUOI

Vypúšťať rakety do vesmíru a nechať ich opäť pristáť na oceánskej plošine nie je ľahké. Vie to aj zakladateľ firmy SpaceX Elon Musk. Firma má síce už 16 úspešných pristátí so svojimi raketami, nie vždy sa jej však darilo.

Elon Musk sa rozhodol uverejniť zostrih záberov, ktoré ukazujú najväčšie neúspechy SpaceX pri pristávaní rakety.

"Veľa sme toho pokazili, kým to nakoniec fungovalo. Ale máme aspoň niekoľko záberov epických explózií," napísal Musk na svojom Twitteri o videu ešte minulý týždeň.