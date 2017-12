Mačky sú rovnako múdre ako psy, naznačuje štúdia

Epizodická pamäť dovoľuje mačkám spomínať si na príjemné zážitky.

26. jan 2017 o 17:34 Renáta Zelná

KYOTO, BRATISLAVA. Kus uvareného bravčového a k tomu chutná brokolica. To všetko naservírované v obľúbenej miske so vzorom rybích kostičiek. Aj takto môžu vyzerať spomienky zdomácnenej mačky podľa nového výskumu.

Na obľúbenú maškrtu a iné príjemné zážitky si mačky spomenú aj po dlhšom čase. Podobne premýšľajú aj psy a ľudia. Štúdiu uverejnili v odbornom časopise Behavioural Processes.

Spomienka na oslavu narodenín

Ľudia si často vedome spomínajú na minulé udalosti a snažia sa ich v pamäti znovu oživiť. Nespomeniete si len na to, že ste mali oslavu narodenín, spomeniete si, s kým ste boli, ako ste sa cítili, čo vás pobavilo alebo dojalo. Táto schopnosť spájať subjektívne dôležité informácie s kontextovými detailmi sa nazýva epizodická pamäť.

Vďaka tomu si viete spomenúť, čo sa stalo a kedy sa to stalo. Podobnú schopnosť spomínať si na príjemné veci majú aj psy a podľa najnovšej štúdie aj mačky.

„Epizodická pamäť súvisí s pozorovaním vlastných duševných javov. Naša štúdia tak naznačuje, že mačky majú určitý druh vedomia. Zaujímavá špekulácia je, že mačky si môžu zrejme aktívne spomínať na minulé skúsenosti podobne ako ľudia,“ povedala pre web BBC Saho Takagiová, psychologička a hlavná autorka štúdie.

Znamená to, že mačky si vedome spomínajú na minulé udalosti len pre potešenie. U ľudí sa takéto spomínanie volá denné snenie, teda snívanie v bdelom stave.

Fyzika aj emócie

Do výskumu vedci zapojili 49 domácich mačiek. Vo dvoch testoch im ponúkali obľúbené jedlo v špecifickej miske. Po 15 minútach si mačky spomenuli, z ktorej misky už žrali (a je teda prázdna), a v ktorej by ešte mohla byť maškrta.

Znamená to, že mačky si vedeli spomenúť na to, čo sa stalo a kedy sa to stalo. Podľa autorov štúdie si vedia spomenúť na veci aj po omnoho dlhšom čase ako 15 minút, musia to však ešte dokázať experimentom.

Mačky sa vyrovnali psom aj v iných mentálnych testoch. Vedia odpovedať na ľudské gestá, výrazy tváre a emócie. Predošlá štúdia Saho Takagiovej ukázala aj to, že mačky chápu aj základnú fyziku, čo využívajú najmä pri love.

„Hlbšie porozumenie správania mačiek pomáha vytvoriť lepšie vzťahy medzi ľuďmi a mačkami,“ dodáva Takagiová. „Mačky môžu byť rovnako inteligentné ako psy, čo protirečí zaužívanej myšlienke, že psy sú oveľa múdrejšie.“

Aby sa mačky dostali na zoznam najinteligentnejších zvierat, musia to potvrdiť výsledky ďalších výskumov. Najmúdrejšie zvieratá sú tak zatiaľ delfíny, ktoré majú niečo ako vlastnú kultúru, jazyk a dávajú si aj mená či šimpanzy, ktoré majú vlastné náboženstvo a vedia sa samy liečiť.

Orangutany vedia vedome napodobňovať ľudskú reč, slony sa vedia navzájom utešovať a rozpoznať ľudské gestá. Medzi bystré zvieratá patria aj papagáje a vrany a v neposlednom rade aj psy, ktoré rozumejú ľudským emóciám a nenechajú sa len tak ľahko oklamať.

