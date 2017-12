Slony pochopili neznáme gestá ľudí

Africké slony sa nemuseli učiť. Gestám porozumeli hneď.

27. okt 2013 o 18:27 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Domáce zvieratá to dokážu aj bez tréningu. Tvory, ktoré sú dnes závislé od človeka a jeho potravín, sú totiž navyknuté na ľudské gestá. V prípade zvierat z prírody to neplatí, no vedci zrejme narazili na výnimku – na slony. Pochopili hneď.

Jedenásť slonov slúžilo na prepravu turistov po okolí Viktóriiných vodopádov na hranici Zambie a Zimbabwe. Tieto slony sa narodili v zajatí a boli trénované len na hlasové povely. Výskumníci preto chceli zistiť, či chápu aj ľudské gestá.

Pochopili hneď

Podľa štúdie v časopise Current Biology ukryli ich potravu do niekoľkých vedier a slonom ukázali tie správne. Päť z jedenástich slonov išlo k správnemu vedru hneď na prvýkrát.

„Vždy sme dúfali, že naše slony budú schopné naučiť sa ľudské pokyny,“ povedala podľa BBC Anna Smetová z britskej Univerzity St. Andrews. „Ale čo nás naozaj prekvapilo, bolo, že sme ich nemuseli nič učiť.“

Štúdia afrických slonov ukázala, že schopnosť porozumieť nie je jednoznačne ľudská, ale vyvíja sa aj u zvierat vzdialených od primátov. Väčšina totiž nerozumie ľudským gestám vrátane najbližších príbuzných človeka, ako sú ľudoopy. Psy sa na druhej strane za viac ako tisíc rokov prispôsobili.

Sociálne zvieratá

Schopnosť slonov pochopiť ľudské gestá môže súvisieť s ich sociálnou povahou. Žijú vo veľkých skupinách, kde sú prítomné emócie vrátane značenia hrobov alebo náreku nad mŕtvymi.

„Slony podobne ako ľudia žijú v prepracovanej a komplexnej sieti, v ktorej sú podpora, empatia a pomoc rozhodujúce pre prežitie,“ Richard Byrne.

Výsledky výskumu by mohli vysvetliť, prečo sa ľudia spoliehali na tieto zvieratá, a to napriek tomu, že sú potenciálne nebezpečné a neovládateľné pre ich obrovskú veľkosť.

„Slony majú prirodzenú schopnosť komunikovať s ľuďmi, aj keď na rozdiel od psov, koní a tiav nikdy neboli chované alebo domestifikované pre túto úlohu,“ dodal Byrne. „Zdá sa, že slony nám rozumejú takým spôsobom, aký väčšina zvierat nemá.“

Doi: 10.1016/j.cub.2013.08.037