Otec sfalšovaného vedeckého výskumu spáchal samovraždu

Jošiki Sasai bol svetovou vedeckou hviezdou biológie a práce s kmeňovými bunkami. V budove RIKEN ho našli mŕtveho.

7. aug 2014 o 11:22 Tomáš Prokopčák

(Zdroj: National Institutes of Health)

Jošiki Sasai: 5. marec 1962 - 5. august 2014

Bol by to jeden z najvýznamnejších objavov v súčasnej biológii. Zoberiete dospelé bunky, vystavíte ich dostatočnému stresu a získate kmeňové bunky schopné zmeniť sa na väčšinu tkanív.

V skutočnosti to však skončilo ako jeden z najväčších škandálov dnešnej vedy, magazín Nature stiahol dvojicu vedeckých textov a v súčasnosti stále prebieha vyšetrovanie, ktoré má odhaliť všetky možné podvody a pochybenia, ktoré sa počas výskumu stali.

Jošiki Sasai bol zástupcom riaditeľa Centra pre vývojovú biológiu japonského inštitútu RIKEN a svojou autoritou vo svete biológie dodal tvrdeniam Haruko Obokatovej o jej novej metóde na zisk kmeňových buniek vážnosť. Na jednej zo štúdii sa podieľal, v druhom texte bol dokonca uvedený ako korešpondenčný autor. A bol to práve on, kto podvodníčku do inštitútu priviedol.

Údajne výsledky výskumu STAP technológie. FOTO - SITA/AP

Päťdesiatnik Sasai pritom patril k svetovým hviezdam vývojovej biológie, výskumu kmeňových buniek a úpravy i prípravy tkanív. V roku 2007 objavil látku, ktorá umožňuje prežiť embryonálnym kmeňovým bunkám aj po ich oddelení. A ukázal, ako sa bunky dokázali organizovať do tkanív, ktoré pripomínali časti mozgu.

V roku 2012 však začal pomáhať Obokatovej a výsledkom boli kontroverzné a zrejme aj falšované tvrdenia o takzvaných STAP bunkách.

Jošiki Sasai napokon spáchal samovraždu. Našli ho podľa magazínu Science obeseného na jednom zo schodísk výskumného komplexu RIKEN a záchranárom sa ho už nepodarilo oživiť.