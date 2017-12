Stiahli sfalšovaný výskum, kmeňové bunky ľahko nezískali

Mala to byť revolúcia v získavaní kmeňových buniek. Nature kontroverznú štúdiu stiahol.

3. júl 2014 o 12:56 Tomáš Prokopčák

TOKIO, BRATISLAVA. Mal to byť prelomový objav, ktorý by radikálne zmenil medicínu i naše chápanie buniek. Pod vonkajším tlakom - fyzickým alebo vystavené kyseline - sa mali myšie bunky sleziny zmeniť na kmeňové, takzvané STAP bunky.

Ak by to bola pravda, japonský tím Haruko Obokatovej by našiel relatívne jednoduchú a lacnú metódu, ako získavať z tela kmeňové bunky vhodné napríklad na liečbu.

Stiahli výskum

Okamžite po zverejnení dvojice textov v najprestížnejšom svetovom vedeckom magazíne Nature sa však objavili ťažkosti a kritika. Nielenže došlo k pomiešaniu a kopírovaniu obrázkov, niektoré z nich boli aj zle popísané.

Najzásadnejším problémom však bolo, že výsledky sa popísaným postupom nikomu na svete nepodarilo zopakovať.

Nasledovalo vyšetrovanie tímu Nature i japonského inštitútu RIKEN, kde Obokatova pôsobí. Prešetrenie narazilo na ďalšie problémy: niekoľko prípadov vyfabrikovaných a falzifikovaných dát. Výsledkom je stiahnutie oboch textov, ktoré teraz oznámil magazín Nature.

Vo vedeckom svete to znamená, akoby štúdia (klikni) a sprievodný list k nej (klikni) v časopise nikdy neexistovali. Pre samotného vedca to predstavuje najmä profesionálnu hanbu.

„Aj keď sa neobjavili informácie, ktoré by vniesli pochybnosti do existencie samotného bunkového fenoménu, obávam sa, že viacero identifikovaných chýb podkopáva kredibilitu rukopisu ako celku," komentoval podľa magazínu Science stiahnutie výskumu jeho spoluautor Charles Vacanti.

Podobne ako ďalší autori so stiahnutím textov súhlasil. Na svojej webovej stránke dodal, že samotnému mechanizmu stále verí a dúfa, že ho čoskoro niekto potvrdí.

Dokázala? Tak zopakuj

Kontroverzný výskum a jeho problémy však budú mať následky aj pre samotný magazín Nature. Ten chce prehodnotiť svoje vlastné postupy - najmä v prípade kontroly používaných snímok. Časopis plánuje ešte sprísniť svoje už teraz povestné predpublikačné procedúry.

Haruko Obokatovú RIKEN medzičasom poslal naspäť do laboratória. Pod dvadsaťštyrihodinovým dohľadom má znovu zopakovať svoj výskum a získať výsledky.

Ak sa tímu do novembra nepodarí zopakovať prvé kroky ich práce, snahu inštitút zrejme zastaví a siahne po ďalších krokoch.

