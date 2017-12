Odhalili pôvod asteroidu, ktorý vybuchol nad Ruskom

Čeľabinské teleso vzniklo pri zrážke dvoch takmer dvestometrových objektov. Pred viac ako 290 miliónmi rokov.

26. máj 2014 o 13:13 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Keď sa minulý rok vo februári rozpadol nad ruským Čeľabinskom asi dvadsaťmetrový asteroid, zranil viac ako tisíc ľudí a poničil okolité budovy. Našťastie, teleso explodovalo vo výške asi tridsať kilometrov a nenarobilo väčšie problémy.

Vedci však mali šťastie nielen v tom, že relatívne rýchlo dokázali určiť trajektóriu prilietavajúce telesa. Vďaka jeho rôzne veľkým pozostatkom mohli zistiť aj jeho vlastnosti a ukázať, odkiaľ vesmírne teleso pochádzalo.

Podľa výskumu v magazíne Scientific Reports zistili, že asteroid sa odštiepil pred viac ako 290 miliónmi rokov pri zrážke dvoch telies, pričom jeho materské teleso mohlo mať viac než dvesto metrov a narážajúci impaktor takmer toľko isto: asi 150 až 190 metrov.

Kľúčom k tomuto zisteniu sa stali elektrónový mikroskop a drobné kúsky minerálu jadeit v pozostatkoch po čeľabinskom telese, ktoré vznikli za obrovského tlaku (3 až 12 gigapascalov) a pri teplotách až dvetisíc stupňov Celzia. Vďaka tomu odborníci vyrátali veľkosť narážajúceho telesa i rýchlosť, akou sa pohybovalo - asi 1400 až 5400 kilometrov za hodinu.

„Neprichádza do úvahy žiaden iný proces, ktorý by spôsobil takéto tavenie," vysvetľuje podľa New Scientist prvý autor štúdie Shin Ozawa. „Veľkosť a rýchlosť impaktoru sú pritom konzistentné s nárazmi v páse planétok."

Vedci preto predpokladajú, že čeľabinské teleso pochádza z oblasti medzi dráhami Marsu a Jupitera. A nemusí byť jediné, keďže pri takýchto zrážkach vzniká viacero objektov, ktoré sa môžu pohybovať po podobných dráhach.

doi:10.1038/srep05033