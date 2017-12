Rusi objavili najväčší kus meteoritu

Viac ako trojkilový pozostatok po čeľabinskom asteroide dopadol v oblasti južného Uralu.

22. aug 2013 o 13:20 TASR

MOSKVA, BRATISLAVA. Ruskí vedci potvrdili autenticitu doposiaľ najväčšieho nájdeného úlomku čeľabinského meteoritu, ktorý vo februári dopadol do oblasti južného Uralu. Informovala o tom agentúra Reuters.

Fragment s hmotnosťou 3,4 kilogramu objavil obyvateľ v dedine Timirjazevskij a priniesol ho na analýzu odborníkom zo štátnej univerzity v Čeľabinsku.

Vedci potvrdili, že skutočne ide o doteraz najväčší nájdený úlomok z čeľabinského meteoritu a vystavili nálezcovi príslušný certifikát.

Pôvodný meteorit mal viac ako 18 metrov a hmotnosť viac ako 10-tisíc ton. Nad ruským mestom Čeľabinsk explodoval 15. februára, pričom explózia bola mnohonásobne silnejšia než jadrová bomba, ktorá v roku 1945 zničila japonské mesto Nagasaki.

Úrady v Čeľabinsku a okolí zaznamenali približne 1200 zranených, vo väčšine prípadov išlo o zranenia spôsobené sklom rozbitým v dôsledku rázovej vlny.

Meteorit sa rozpadol na približne sedem častí, z ktorých jedna pravdepodobne dopadla do zamrznutého jazera Čebarkuľ, kde vytvorila asi osemmetrovú dieru v ľadovej pokrývke. Tento fragment by mohol mať hmotnosť až šesťsto kilogramov. Miestne úrady chcú do jeho vytiahnutia investovať až tri milióny rubľov.