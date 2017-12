Máte nový smartfón či tablet? Vyskúšajte si tieto aplikácie

Dostali ste pod stromček svoj prvý smartfón alebo tablet? Vybrali sme niekoľko aplikácií, ktoré by v ňom nemali chýbať.

24. dec 2013 o 15:30 Matúš Paculík

So smartfónom dokážete výrazne viac, ako len posielať správy na Facebooku, alebo sa hrať Angry Birds. Pripravili sme pe vás výber niekoľkých zaujímavých programov, ktoré by nemali chýbať v žiadnom novom smartfóne, či tablete.

S aplikáciou Pocket si môžete uložiť webové články pre ich neskoršie prečítanie. Ukladané sú priamo v pamäti zariadenia, takže pre ich neskoršie zobrazenie nie je potrebný prístup na internet. Obsah je po uložení automaticky synchronizovaný cez cloud so všetkými zariadeniami – smartfónom, tabletom a počítačom. Rozčítaný článok z električky si tak napríklad môžete dočítať v práci alebo doma. Pocket sa integruje priamo do systému, takže je možné články uložiť z rôznych webových prehliadačov.

Poznámkový blok, ktorý je dostupný na väčšinu mobilných a klasických systémov, vrátane Windows. Umožňuje prácu s poznámkami, ktoré sú vďaka synchronizácii dostupné na každom používanom mobilnom zariadení alebo počítači. Okrem klasických poznámok umožňuje ukladanie fotografií, webových stránok, tvorbu zoznamu úloh, či pripomienok. Aplikácia je dostupná zadarmo, jej prémiová verzia dokáže do zariadenia uložiť všetky poznámky pre ich zobrazenie aj bez prístupu na internet.

Dropbox Dostupné:

Android

iOS Cena: zadarmo

Apple má iCloud, Windows Phone Skydrive a na Android je najlepšou cloudovou službou Dropbox. Jej účel je jednoduchý – umožniť prístup k súborom z akéhokoľvek zariadenia. Na počítači si vytvoríte dokument, ktorý máte behom chvíle dostupný aj na svojom MacBooku, či smartfóne so systémom Android. Zadarmo máte k dispozícii pár gigabajtov, ďalšie získate za poplatok, prípadne odporúčania známym. Pri dokumentoch dokáže ukladať ich verzie, takže ak si omylom prepíšete dôležitý súbor, dokážete ho jednoducho obnoviť. Užitočná je aj funkcia automatického ukladania fotografií - po odfotení mobilom ich máte hneď v počítači.

AppShopper a AppZapp Dostupné:

Android

iOS Cena: zadarmo

Nie všetky aplikácie sú zadarmo, no prečo by ste mali platiť ich bežnú cenu? Vývojári často ponúkajú zaujímavé zľavy, no orientovať sa v nich nie je jednoduché a väčšinu z nich bežný používateľ nezaregistruje. Pomôžu vám tu služby, ktoré neustále monitorujú akcie a aktualizácie. Vďaka nim budete mať prehľad čo sa oplatí kúpiť a ktorá aplikácia dostala nové funkcie. Nastaviť si môžete aj sledovanie konkrétnych aplikácií, pri ktorých budete upozornení na zníženie ceny, alebo novú aktualizáciu.

Melódie vyzváňania, upoznenie na novú správu či pekné pozadie na obrazovku. Toto všetko nemusíte hľadať na internete a pracne si to prenášať z počítača do smartfónu. Aplikácia Zedge má v ponuke stovky tisíc multimediálnych súborov, ktoré si môžete jednoducho a hlavne zadarmo stiahnuť do vášho smartfónu či tabletu. Obrázky sú aj vo vysokej kvalite, vhodné aj pre Full HD displeje moderných zariadení.

Chrome Dostupné:

Android

iOS Cena: zadarmo

Je stále jeden z najlepších webových prehliadačov pre smartfóny a tablety so systémom Android a iOS. Jeho možnosti naplno využijete v spolupráci s jeho desktopovou verziou, kedy dokáže synchronizovať obľúbené záložky, vyhľadávania, či dokonca aktuálne otvorené stránky. Prehliadač zbytočne neplytvá miestom na obrazovke a jeho ovládanie je jednoduché a intuitívne. Nevýhodou je nedostupnosť pre staršie verzie systému Android, čo vás ako majiteľa nového smartfónu vôbec trápiť nemusí.

Aplikácia umožňuje čítať články z webu sme.sk, zobrazené sú s ohľadom na menšiu veľkosť smartfónových displejov. Aplikácia okrem samotných článkov zobrazuje videá a aj diskusie. Pribudla sekcia blogy a nové fotogalérie. Na najzaujímavejšie správy upozorní notifikácia, ktorú je možné aj úplne vypnúť. Články sú rozdelené do jednotlivých kategórií, totožných s webovou stránkou SME. Pre Android je teraz dostupná nová verzia s prepracovaným používateľským rozhraním.

Kingsoft Office Dostupné:

Android

iOS Cena: zadarmo

Aj keď tablety a smartfóny nie sú vhodné na zložitú prácu v kancelárskom balíku, je dobré mať po ruke nástroj, s ktorým si môžete zobraziť alebo upraviť akýkoľvek dokument, tabuľku, prezentáciu či PDF súbor. Kingsoft Office podporuje všetky rozšírené formáty vrátane PDF, pričom kompatibilita s formátovaním je veľmi dobrá. Pracovať môžte nielen s dokumentami uloženými v zariadení, ale aj v cloudových službách ako je Dropbox či Google Drive. Kancelársky balík si môžete stiahnuť pre tablety a smartfóny so systémom iOS, Android, Windows a Linux. V mobilných zariadeniach načítava súbory veľmi rýchlo, problém mu nerobí ani tabuľka s tisíckami položiek.

Pixlr Express Dostupné:

Android

Cena: zadarmo

Pre jednoduchú úpravu fotiek si môžete nainštalovať množstvo aplikácií, medzi tie lepšie patrí určite aj Pixlr express. K dispozícii tu máte množstvo základných funkcií pre zmenu veľkosti, orezanie, odstránenie efektu červených očí, či pre vybielenie zubov. Jednoducho zmeníte kontrast, zvýšite ostrosť obrázkov. Vianočná verzia má v sebe niekoľko gýčových funkcií, s ktorými si svoje fotografie doplníte o krásnych snehuliakov, alebo o sobie parohy. Pixlr má aj svoj Instagram, nazýva sa Pixlr-o-matic.

