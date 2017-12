V Európe našli stopy záhadného pračloveka

Šváby čistili ríšu dinosaurov, vtáky dokážu klamať a s praľuďmi to mohlo byť celé inak. Pozrite si prehľad Týždeň vo vede.

6. dec 2013 o 16:08 Tomáš Prokopčák

1. Vtáky predstierajú

Nielen ľudia dokážu svojich súperov oklamať. Vedci ukázali, že aj vtáky zvládnu predstieranie – ukazujú, že sú podstatne agresívnejšie a útočnejšie, ako naozaj sú. Presnejšie, svojim prejavom naznačujú blížiaci sa útok, ktorý napokon nevykonajú.

+Čítajte viac na Nature

2. Záhadný pračlovek

Analýza najstaršej mitochondriálnej DNA dávneho predka človeka zmiatla odborníkov. Naznačuje totiž, že pred 400-tisíc rokmi žila v Európe populácia príbuzná záhadným Denisovanom z Ruska. Vedci pritom predpokladali, že ak, tak pozostatky budú pripomínať skôr neandertálcov.

+Čítajte viac na Nature

3. Život na Európe?

Nová simulácia naznačuje, že na Jupiterovom mesiaci Európa môžu byť podmienky na život ešte lepšie, ako si astrobiológovia donedávna mysleli. V oceánoch pod ľadom sa totiž môžu pohybovať výrazné prúdy, ktoré by lepšie distribuovali živiny i ďalšie potrebné látky.

+Čítajte viac na New Scientist

4. Svet inžinierov

V prvom z našich textov o Veľkom hadrónovom urýchľovači sme sa vybrali do ríše inžinierov a technikov. Bez nich by nebolo žiadne urýchľovanie ani žiadne zväzky častíc, ktoré pre svoje experimenty potrebujú časticoví fyzici.

+Čítajte vaic na SME

5. Odlišné mozgy

Kontroverzná štúdia v prestížnom magazíne Proceedings of the Academy of Sciences tvrdí, že muži a ženy majú inak poprepájané mozgy. Kľúčom majú byť spoje medzi hemisférami, ktorých majú viac ženy. Mužské mozgy zase obsahujú hustejšie poprepájané centrá pozdĺž hemisfér.

+Čítajte viac na SME

6. Šváby a čističe

Tím Petra Vršanského z SAV ako prvý na svete ukázal, čo čistilo zem v čase dinosaurov. Vedci zistili, že v druhohorách sa trusom živili špecializované šváby, ktoré zrejme vytvárali aj komplexné spoločenstvá.

+Čítajte viac na SME