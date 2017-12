Muži a ženy majú odlišné mozgy

Myšlienky sa šíria v mozgoch mužov a žien po odlišných fyzických cestách.

3. dec 2013 o 18:41 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Je to dávny spor. Premýšľajú muži a ženy odlišne? A ak áno, je to dané biológiou alebo za to môže výchova, či spoločenské podmienky?

Nová štúdia v prestížnom magazíne PNAS teraz ukázala, že rozdiely môžu byť naozaj na základnej úrovni. Mozgy oboch pohlaví majú totiž fyzicky odlišne „natiahnuté káble“.

Údaje z magnetickej rezonancie takmer tisíc ľudí v rôznom veku ukázali, že ženy majú väčšinu prepojení medzi centrami mozgu naprieč ľavou a pravou hemisférou, muži majú hustejšie poprepájané centrá pozdĺž hemisfér.

Myslia inak

Mohlo by to vysvetľovať, prečo muži vo všeobecnosti lepšie zvládajú úlohy súvisiace s priestorom, pohybom a uprednostňujú priamočiare riešenia problémov a prečo sú ženy lepšie v intuitívnom riešení problémov a dokážu lepšie pracovať s pamäťou.

„Ak ženy postavíme pred obzvlášť ťažkú úlohu, môžu pri riešení zapojiť veľmi odlišné časti mysle,“ povedala pre časopis The Atlantic jedna z autoriek štúdie Ragini Vermaová z americkej Pensylvánskej univerzity. „Muži môžu príliš zapojiť len jednu časť mozgu,“ dodala profesorka rádiológie.

Vedci pomocou magnetickej rezonancie skúmali, ako sa pohybuje voda pozdĺž nervových ciest medzi stovkou rôznych mozgových centier. A našli doteraz najjasnejšie biologické potvrdenie už odpozorovaných spôsobov myslenia.

Výskum tiež zapadá do čoraz bohatšieho obrazu o odlišnosti mozgov pohlaví. Nedávna štúdia, ktorú pripomína denník The Independent, našla výrazné rozdiely pri skúmaní mozgov stovky mŕtvych dobrovoľníkov.

Stereotypy platiť nemusia

Fyzické rozdiely medzi mozgom mužov a žien boli menej výrazné u predpubertálnych detí. Mozgové linky sa teda naťahujú v rovnakom období, v ktorom sa pod vplyvom hormónov vyvíjajú aj ďalšie pohlavné znaky.

Vermaová však upozorňuje, že aj keď údaje potvrdzujú všeobecné rozdiely vo fungovaní mozgov mužov a žien, vedci spozorovali aj veľké rozdiely medzi jednotlivcami.

Robiť všeobecné závery o schopnosti pohlaví je preto prinajmenšom komplikované. „Štrukturálna podoba vedení v mozgu má veľký význam, no to, načo sa vedenie využíva, vás môže zmeniť ako človeka.“

doi:10.1073/pnas.1316909110