Rada na Vianoce: Ako vyberať smartfón pod stromček

Pri hľadaní nového telefónu myslite na dostatok pamäte aj rýchlosť procesora.

27. nov 2013 o 22:30 Matúš Paculík

Smartfón pod stromčekom ešte nemusí znamenať problém pre vašu peňaženku. Ten najlacnejší kúpite už za 70 eur.

Konkurenčný boj však uľahčí výber aj pri kúpe smartfónu vyššej triedy a ak nemáte úplne napnutý rozpočet, potešíte svojho blízkeho dobrým modelom už za menej ako dvesto eur.

Potrebujete skutočne smartfón?

Otázku, či naozaj potrebujete smartfón, si položte hneď na začiatku ­ aby ste neskôr nezistili, že ste kúpili zariadenie, ktorého možnosti využijete vy alebo obdarovaný len okrajovo.

Na bežné telefonovanie a posielanie správ totiž stačí akýkoľvek telefón. Zlom nastáva, ak od svojho mobilného zariadenia vyžadujete neustály prístup na internet, sledovanie sociálnych sietí či skrátenie si dlhých chvíľ zábavnými hrami.

Podobné to je s e-mailom či facebookovými správami. Zvládnu ich síce aj takzvané hlúpe telefóny, no so smartfónom to pôjde výrazne rýchlejšie a pohodlnejšie.

Najlacnejšie aj sklamú

Smartfón nemusí byť vôbec drahý, dokonca môže stáť rovnako ako klasický mobilný telefón. Približne za 74 eur si aj na Slovensku môžete kúpiť základný model, no neočakávajte od neho zázraky.

Spoločným menovateľom bude malý displej s nízkym rozlíšením, pomalý procesor, malá pamäť a zrejme aj staršia verzia systému.

Na občasné pozretie nových správ a statusov na Facebooku to stačí, nečakajte však vysoký výkon na náročné aplikácie a hry. Skôr budete radi, ak sa vám novšiu hru podarí nainštalovať.

Myslite aj na to, že lacnejšie zariadenia reagujú pomalšie a budú vás chvíľočku zdržiavať a trochu hnevať vždy, keď ich chytíte do ruky.

Jednorazovo to nie je problém, ale pri dlhodobom a častom používaní sa frustrácia zbiera a pre ušetrených tridsať eur môžete na dva či tri roky skončiť so zariadením, ktoré vás bude každodenne rozčuľovať.

Nebojte sa parametrov

LTE, SoC, RAM či NFC. Sú to čudné skratky, no pri výbere svojho smartfónu si všímajte dôležité parametre podľa toho, na čo ho chcete využívať. Nešetrite za každú cenu, no zároveň neplaťte za niečo, čo nebudete potrebovať.

Napríklad s jednojadrovým procesorom si veľa zábavy neužijete a ani systém nebude na vaše požiadavky reagovať okamžite. Dnes je už štandardom dvojjadrový čip pri lacných modeloch, v cene do dvesto eur nájdete už aj štvorjadrové modely.

Operačná pamäť s kapacitou menšou ako jeden gigabajt znamená problém, rovnako aj úložný priestor s kapacitou len dva gigabajty. Kým dátové úložisko rozšírite aj dodatočne pomocou microSD kariet, malá operačná pamäť vás bude obmedzovať neustále.

Tie lepšie smartfóny vedia perfektne fotiť a nahrávať video, čím vás odbremenia od nosenia klasického fotoaparátu či kamery. Ak fotíte často a veľa, nezabudnite si dokúpiť pamäťovú kartu.

Nie pre každé dieťa

Nový smartfón by chcelo vari každé dieťa, no s kúpou by ste sa nemali zbytočne ponáhľať.

Na núdzové volanie im stačí akýkoľvek telefón, ktorý navyše nie je taký náchylný na poškodenie.

Ak sa predsa len rozhodnete pre smartfón, nekupujte drahé a výstredné modely. Deti sa nimi rady chvália a spolužiaci by im mohli závidieť. Dostupné sú aj špeciálne modely určené priamo pre deti, no nenájdete ich v každom obchode.

A nezabudnite: predtým, ako ich deťom darujete pod stromček, mali by ste si vyčleniť pár hodín na ich nastavenie. Deti by sa nemali dostať na každú webovú stránku a treba im obmedziť prístup k nevhodným aplikáciám a krvavým hrám.