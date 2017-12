Test: HTC láka masy starou značkou

Má pekný dizajn, dostatočne veľký displej a špeciálny režim pre deti. Kúpite ho už za 250 eur.

19. sep 2013 o 17:30 Matúš Paculík

HTC Desire 500 Páči sa nám: dobrý výkon, dizajn a spracovanie, detský režim Nepáči sa nám: malé rozlíšenie, treba dokúpiť pamäťovú kartu Cena: 249 eur Hodnotenie: 7,5

Nie je to tak dávno, čo séria smartfónov HTC Desire predstavovala absolútnu špičku. Dnes je Desire synonymom pre strednú triedu smartfónov, obsahujúcu modely s číselným označením 200, 500 a 600.

Desire 500 ale nemá ambície útočiť na špičku. Je to dobre spracovaný smartfón so zaujímavou hardvérovou výbavou a cenou, ktorá poteší.

Hliník tu nenájdete

HTC nemôže zaprieť svoju obľubu v používaní hliníka. V minulosti sme tento pevný materiál našli aj pri niektorých modeloch strednej triedy, no teraz je to výsada najdrahších modelov série HTC One.

Desire 500 tvoria výhradne plasty, navyše v lesklej povrchovej úprave. Smartfón sa dá v dvoch farebných prevedeniach. Slušná čierna nič nepokazí, no kombinácia bielej a modrej je veľmi zaujímavá.

Tlačidiel tu nájdete len potrebné minimum, okrem ovládania hlasitosti to je už len blokovanie displeja. HTC šetrilo aj pri dotykových tlačidlách. Pod displejom sú len dve. Okrem tlačidla „späť“ je je tu aj tlačidlo návratu na hlavnú obrazovku. To pri dvojitom stlačení zobrazí všetky spustené aplikácie, pri potiahnutí smerom nahor spustí službu Google Now.

Softvér s výhradou

Najnovšia verzia softvérového rozhrania HTC Sense je výrazne odlišná od toho, čo poznáte zo starých modelov. Aktuálne počasie ustúpilo súhrnu noviniek s názvom HTC BlikFeed.

Okrem Facebooku a Twitteru môžete odoberať tematicky orientované novinky z tých najznámejších médií. Ich zoznam je ale pevne daný a na Slovensko tu výrobca nemyslel. Zmeniť to môže jedine aktualizácia, ktorá tu už v minulosti pridala český obsah.

Rodičov poteší detský režim, v ktorom je otvorený len prístup ku bezpečným aplikáciám a hrám.

Upravený je aj systém Android, pričom zariadenie sa u nás dá kúpiť len s jeho staršou verziou 4.1.2. K zmenám nemáme žiadne výhrady, výrobca sa zameral na jednoduchosť používania a ikony sú už v základe o niečo väčšie. Systém bežnom používaní reaguje rýchlo, bez nepríjemného spomalenia.

Dokúpte si pamäť

Parametre Štvorjadrový procesor, 1,2 GHz

Grafický čip Adreno 203

1 GB pamäť

4 GB dáta

Wi-Fi, BT 4.0

4,3 palcový displej

Rozlíšenie 480×800 bodov

8 MPx fotoaparát

Rozmery 132 x 67 x 10 mm

Hmotnosť 123 g

Android 4.1.2

Desire 500 láka na štvorjadrový procesor s jedným gigabajtom operačnej pamäti, čo by sme čakali skôr pri vyššej strednej triede. Nie je ale procesor ako procesor, hlavne keď treba čo najviac znížiť náklady na výrobu. Vo vnútri smartfónu sa nachádza čipset Snapdragon 200, ktorého procesorové jadrá Cortex-A5 sú technologicky jednoduchšie. Určený je práve pre cenovo dostupné zariadenia, pri ktorých používatelia chcú vyšší výkon.

V porovnaní s prémiovými smartfónmi zaostáva Desire 500 nielen v hrubom výkone. Pomalší je aj pri graficky náročných hrách a video vie spracovať len v HD rozlíšení. S čipom Adreno 203 si tie najnáročnejšie hry zahráte len pri nižších detailoch. Test Epic Citadel bol pri nastavení najnižšej kvality len na hranici plynulosti.

Celkovo je pocit z používania smartfónu rozpačitý. Pri štvorjadrovom procesore sme očakávali svižné reakcie bez akéhokoľvek zaváhania. Kým pri nenáročnej práci v systéme to splnené bolo, pri náročnejších aplikáciách sa limity hardvéru už prejavili. S ohľadom na cenu smartfónu je výkon veľmi dobrý, dokonca lepší ako pri väčšine konkurenčných výrobkov.

Čo skutočne zamrzí je malá kapacita internej pamäte. Výrobca síce udáva štyri gigabajty úložného priestoru, no pre užívateľa je dostupná len malá časť. Kúpe microSD karty sa tak určite nevyhnete, nakoľko niektoré aplikácie bez nej nemusia fungovať korektne.

Škoda malého rozlíšenia

Kým nedostatok pamäti jednoducho vyriešite jej dokúpením, tak s malým rozlíšením displeja sa budete musieť zmieriť. Je to škoda, lebo ak by HTC namiesto dnes už nevyhovujúceho rozlíšenia 800×480 bodov použilo HD displej pri zachovaní si nízkej ceny, bol by Desire 500 nepochybne predajným hitom.

Pri bežnom používaní, písaní správ a hraní hier to nepredstavuje problém. No HD displej by ste ocenili hlavne pri prezeraní webových stránok, keďže pri zobrazení celej stránky sa na Desire 500 text už číta ťažko.

Displej typu TFT dnes nájdete len pri cenovo orientovaných modeloch, výnimkou je len spoločnosť Sony, ktorá ich používa aj pri svojich prémiových modeloch. Podanie farieb je veľmi dobré, rovnako aj pozorovacie uhly a intenzita podsvietenia displeja. Na tie najlepšie smartfóny nemá, no správu si na priamom slnku prečítate.

Aj na dve SIM karty

Na Slovensku si Desire 500 budete môcť kúpiť aj vo verzii s dvoma slotmi pre SIM karty. Doporučená cena 249 eur je zvolená veľmi dobre a smartfón môže priniesť dobré predajné čísla.

Predpoklady na to má vďaka štvorjadrovému čipu a veľmi kvalitnému prevedeniu. Odhliadnuc od nízkeho rozlíšenia ponúka aj dobrý displej. Kvalita fotografií je dobrá – šumu sa nevyhnete, no výrazne nedegraduje detaily a farby. Video si nahráte len v HD rozlíšení, limitom je tu použitý čip Snapdragon 200.

Ak sa rozhodnete pre Desire 500, nezabudnite si rovno dokúpiť aj pamäťovú kartu. Integrovaná pamäť nie je dostatočná a po nainštalovaní niekoľkých aplikácií sa veľmi rýchlo zaplní.

