Lumia 1020 je najlepší fotomobil na svete

Jeden z posledných modelov Nokie pred tým, ako jej hardvérovú divíziu preberie Microsoft, sa výnimočne podaril.

Pamätáte sa ešte na revolučnú Nokiu 808 PureView so systémom Symbian, ktorá ako prvá ponúkla snímač s rozlíšením 41 miliónov bodov?

Hardvérovo revolučný telefón doplatil na svoj starý systém a do dejín sa zapísal len ako technologická zaujímavosť.

Po vyše roku a pol vývojári upravili technológiu a preniesli ju do systému Windows Phone v smartfóne Lumia 1020. Ten je jedným z posledných výtvorov pôvodnej Nokie a má byť kľúčovým modelom v boji o jej trhový podiel.

Nie je jediný

Nokia nie je jediný výrobca, ktorý chce preraziť so smartfónom s dokonalým fotoaparátom. Samsung to skúšal niekoľkokrát s rôznymi špeciálnymi modelmi, no väčšie úspechy nedosiahol.

Veľmi dobré snímače majú vo svojich smartfónoch aj spoločnosti HTC a Sony, pričom druhá len nedávno uviedla na trh model Xperia Z1 s rozlíšením 21 megapixelov.

No kým možnosti ich čipov súperia skôr s bežnými kompaktnými fotoaparátmi, Nokia pokročila ďalej a ponúka kvalitu porovnateľnú s vyššou triedou amatérskych modelov v cenovej kategórii okolo 300 eur.

Milióny pixelov

Papierové parametre fotografickej časti nového smartfónu Nokie sú úchvatné.Lenže dôležitejšie je to, ak osa smartfón správa v skutočnom svete. Musíme uznať, že výsledné fotografie sú dobré a výrobca sa nesnažil za každú cenu dosiahnuť najvyššie a najlepšie čísla.

Obrazový snímač je veľký (1/1,5“) a obsahuje celkovo 41 miliónov bodov. Reálne využijete maximálne 38 miliónov, no z dôvodu úspory kapacity a zvýšenia rýchlosti budete asi často fotiť v 5-megapixelovom režime.

Vtedy sa každý jeden bod určí na základe ďalších siedmich bodov v okolí. Tým sa dosiahne vyššia ostrosť a zmenší veľkosť fotografie. navyše, pre pozeranie na bežných monitoroch a pre tlačenie menších fotografií to stále stačí.

S veľkým rozlíšením súvisí aj postup „odfoť a priblíž neskôr“. Priamo v smartfóne si môžete spraviť výrez fotografie, ktorý bude zhodný so šesťnásobným optickým priblížením. Ak si vystačíte s 5-megapixelovým rozlíšením, je priblíženie obrazu bez viditeľnej straty kvality.

Ostré fotky aj v noci

Kvalita fotografií je úžasná. Samozrejme, treba brať do úvahy, že Lumia 1020 je stále len smartfón, no aj napriek tomu dokáže hravo prekonať lepšie amatérske fotoaparáty.

Dynamický rozsah snímača stačí aj pre silne kontrastné scény a ak sa vyhnete prepáleniu svetlých miest, s neskoršou úpravou dokážete vytvoriť dobré fotografie aj pri zlých svetelných podmienkach.

Fotenie v noci je bezproblémové, vďaka optickej stabilizácii obrazu nepotrebujete žiaden statív. Dlhší čas uzávierky umožní zachytiť ostré nočné fotografie s veľmi malým množstvom šumu.

S novou Lumiou si môžete dovoliť snímať aj interiérové fotografie pri umelom osvetlení. Automatické vyváženie bielej farby funguje perfektne, fotografie boli bez výrazného červeného či modrého nádychu.

Vyzerá pekne

Parametre Dvojjadrový procesor, 1,5 GHz

Grafický čip Adreno 320

2 GB pamäť

32 GB dáta

Wi-Fi, BT 3.0, NFC

4,5 palcový AMOLED HD displej

41 MPx fotoaparát

130 x 71 x 10 mm

Hmotnosť 158 g

Windows Phone 8

Lumia 1020 nie je malý smartfón, no dá sa pohodlne ovládnuť jednou rukou. Zaoblené hrany a vystúpený fotoaparát na zadnej strane pomáhajú istejšiemu uchopeniu.

Vizuálne sa novinka podnáša na modely uvedené pred niekoľkými rokmi. Hardvérové tlačidlá nájdete na pravej strane, pričom na blokovanie displeja dosiahnu aj ľudia s kratšími prstami.

Ku kvalite konštrukcie nemáme výhrady. Za drobný nedostatok sa dá považovať hádam len absencia vyberateľnej batérie a niekomu môže prekážať zadná strana s vystúpeným fotoaparátom.

Displej mohol byť s prihliadnutím na rozmery telefónu o niečo väčší. S uhlopriečkou 4,5 palca a HD rozlíšením patrí skôr k priemeru, no napráva to intenzívnymi farbami a silným podsvietením, ktoré stačí aj pre používanie na silnom dennom svetle.

Stále priemerný ekosystém

Windows Phone sa za niekoľko rokov dokázal vypracovať na tretí najpoužívanejší systém pre múdre telefóny. Pravdou ale je, že mu k tomu pomohli najmä nešťastné kroky konkurencie.

Nad chýbajúcimi aplikáciami je už zbytočné sa rozčuľovať. Podpora Google služieb je limitovaná, plnohodnotný cloud môžete využiť len od Microsoftu a hráči asi tiež nebudú najspokojnejší.

Nokia to celé zachraňuje množstvom vlastných aplikácií na čele s mapami a dobrou navigáciou. Fotografovanie obsluhuje niekoľko aplikácií, pri ktorých môžete využiť manuálne nastavenia, prípadne rôzne kreatívne možnosti.

V čom systém vyhráva, je jeho rýchlosť - reakcie sú okamžité, pohyb po obrazovke plynulý. Zaváhanie pocítite iba pri ukladaní fotografií v plnom rozlíšení. Každá má približne desať megabajtov a spolu s ňou sa vždy zaznamená aj jej bežná, päťmegapixelová verzia.

Najlepší fotomobil

Pokus Nokie o vytvorenie najlepšieho fotomobilu vyšiel. Kvalitou fotografií a kreatívnymi možnosťami sa mu nevyrovná žiaden model z aktuálnej ponuky smartfónov. Výnimkou sú len pokusy Samsungu s veľmi nepraktickým dizajnom.

Z pohľadu fotografií obstojí Lumia 1020 aj v konkurencii drahších kompaktných fotoaparátov. Výsledkom sú kvalitné, na detaily bohaté snímky. Zariadenie má veľmi dobrý dynamický rozsah, minimum šumu a automatické vyváženie bielej je zatiaľ najlepšie, aké sme pri smartfónoch videli.

Od kúpy vás preto môže odradiť jedine operačný systém. Windows Phone je nenáročný na hardvér, jednoducho sa používa, no zároveň nevyhovuje každému a stále naň chýba množstvo známych aplikácií.

Nokia Lumia 925 Cena novej Lumie je dosť vysoká, Nokia ňou kopíruje konkurenciu. Ak vám ale príde ľúto zaplatiť 629 eur za najlepší fotomobil, môžete siahnuť po lacnejšej alternatíve v podobe smartfónu Lumia 925. Za ňu zaplatíte len niečo cez štyri stovky, pričom jediným výrazným rozdielom je fotoaparát s nižším rozlíšením 8,7 megapixelov. Má rovnako dobrý displej, rozdiel vo výkone nepostrehnete žiaden, má štýlový hliníkový rám a dokonca je aj o pár gramov ľahšia. Nokia aj tu dodáva bohatú softvérovú výbavu vrátane máp, navigácie a niekoľkých aplikácií určených pre fotografiu.

