Objavili stopy najstaršieho života na Zemi

Nový vedecký superstroj, koniec najkrajšieho satelitu aj prečo sa Haiyan stal supertajfúnom. Pozrite si prehľad Týždeň vo vede.

15. nov 2013 o 12:15 Tomáš Prokopčák

1. Veľmi veľký urýchľovač

Je dosiaľ najväčším fyzikálnym experimentom v dejinách ľudstva a objavil Higgsov bozón. Vedci však už teraz premýšľajú, akého nástupcu by mohol dostať Veľký hadrónový urýchľovač. Návrhy hovoria, že by mohol mať sto kilometrov a bol by sedemkrát výkonnejší, ako LHC.

2. Najstarší život

Mohol by to byť najstarší dôkaz života na našej planéte. Austrálske sedimenty totiž obsahovali stopy komplexného ekosystému mikróbov. A mali takmer tri a pol miliardy rokov. To o pár miliónov rokov posúva známy život na Zemi, pričom tá vyzerala zásadne inak, ako vyzerá dnes. Mali by ste tam napríklad problémy nájsť kyslík.

3. Kvantový rekord

Medzinárodný tím vedcov ma za sebou kvantový úspech: podarilo sa im udržať kvantový stav pri izbovej teplote až 39 minút. To môže byť zásadným krokom k budúcej generácii kvantových počítačov.

4. Zrodenie supertajfúna

Extrémny tajfún Haiyan zabíjal na Filipínach. Prečo sa to stalo, ako je možné, že za deň zosilnel z tropickej búrky na supertajfún a ako to súvisí s globálnym otepľovaním - na tieto otázky odpovedá klimatológ Jozef Pecho.

5. GOCE skončil

Považovali ju za najkrajšiu družicu na obežnej dráhe. Európsky satelit GOCE mapoval gravitačné pole naše planéty, vďaka čomu dokážu vedci lepšie sledovať hladiny morí, oceánske prúdy či klimatickú zmenu. Družici však došlo v októbri palivo a teraz zhorela v atmosfére našej planéty.

