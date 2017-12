Najkrajší satelit spadol, zhorel v atmosfére

Objekty z obežnej dráhy padajú na zem neustále. V noci z nedele na pondelok skončil aj vedecký satelit GOCE.

11. nov 2013 o 16:23 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Bolo čosi pred jednou hodinou nášho času. Z výšky stodvadsať kilometrov sa vtedy satelit ozval naposledy: práve prelietal ponad Antarktídu, keď americké strategické veliteľstvo zaznamenalo posledné dáta.

Následne sa európska družica GOCE, možno najkrajšia, akú kedy ľudstvo poslalo do vesmíru, odmlčala. Ešte raz obletela Zem a vo výške asi osemdesiat kilometrov sa začala rozpadať. Väčšina úlomkov zhorela v noci z nedele na pondelok v atmosfére.

Odpad padá stále

Fakty GOCE Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer. Misia odštartovala v marci 2009. Mapovala drobné zmeny v gravitácii Zeme. Vďaka tomu lepšie pochopíme prúdenie oceánov či výšku morskej hladiny.

Zánik tonovej vesmírnej misie mohol byť zaujímavým kozmickým divadlom. Najskôr satelit preletel ponad ruský Sibír, zamieril do západného Tichomoria a na východ Indického oceánu, až sa nad Antarktídou definitívne prestal ozývať.

Na prekvapenie vedcov však družica, ktorá vytvorila dosiaľ najpresnejšiu gravitačnú mapu našej planéty, až do tohto okamihu vysielala. Prakticky až dovtedy, keď sa rozletela na množstvo častí.

„Tonový satelit GOCE je len malým kúskom zo sto až stopäťdesiat ton ľuďmi vyrobených objektov, ktoré každoročne vstúpia naspäť do atmosféry Zeme,“ hovorí v tlačovom vyhlásení Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Heiner Klinkrad, ktorý stráži odpad v kozme.

„Za 56 rokov vesmírnych letov sa vrátilo asi 15-tisíc ton objektov a nespôsobili ani jedno jediné zranenie.“

Nestalo sa to ani teraz. Niektoré úlomky, obzvlášť tie z moderných materiálov, mohli prelet atmosférou prežiť, no dopadli do neobývaných oblastí v okolí Falklandských ostrovov.

Letel najnižšie

Európska vesmírna misia za 350 miliónov eur bola rekordérom. Nielenže vedci a inžinieri na satelite otestovali nový iónový pohon, družica sa pohybovala aj po extrémne nízkej orbite, chvíľu dokonca len vo výške 224 kilometrov.

Vďaka tomu posielala presné údaje o pozemskej gravitácii, najpresnejšie, aké vedci kedy z obežnej dráhy dostali.

Zároveň však museli motory misie neustále korigovať dráhu. A keď sa jej koncom októbra minulo palivo, bolo jasné, že v priebehu týždňov družicu zničí atmosféra Zeme.

„GOCE napokon prežila o pár minút dlhšie, než sme predpokladali,“ dodáva pre BBC Holger Krag z vesmírnej agentúry. „Ale keďže takéto návraty je ťažké predpovedať, až tak to neprekvapuje.“