Objavili nový prstenec okolo našej planéty

Vedci zistili, že máme tri, nie dva Van Allenove radiačné pásy, trauma môže viesť k schizofrénii a k Marsu vraj máme letieť už v roku 2018. Týždeň vo vede.

1. mar 2013 o 13:59 Tomáš Prokopčák

Zrodenie planéty

Keď sa astronómovia zahľadeli na hviezdu HD 100546, ktorá od nás leží zhruba 335 svetelných rokov ďaleko, uvideli ten úkaz. V systéme sa totiž práve rodí exoplanéta, ktorá ešte nedokázala vyčistiť svoju obežnú dráhu od okolitého kozmického plynu a prachu. +Čítajte viac na Science

Ďalší prstenec



Našu planétu chránia Van Allenove radiačné pásy, ktoré zachytávajú žiarenie zo Slnka. Dvojica sond mala pôvodne skúmať dva tieto pásy, vedci však zistili, že družice NASA našli tretí. Vedci si pritom pri tomto objave najskôr mysleli, že majú poškodené prístroje. +Čítajte viac na Nature

Pozor na stres

Zvýšený stres môže viesť nielen ku kardiovaskulárnym ochoreniam. Vedci zistili, že by mohol mať vplyv aj na psychologické problémy. Experimenty s myšami ukázali, že tlak prostredia, napríklad traumy v kombinácii s infekciou môžu viesť k schizofrénii. +Čítajte viac na Science

Preskakujúce častice

Pri iných obyvateľoch časticového zverinca je to známy úkaz. No fyzici pracujúci na Veľkom hadrónovom urýchľovači si teraz prvý raz všimli, že z hmoty na anithmotu a späť môžu „preskakovať" aj takzvané D-mezóny, presnejšie, oscilujú kvarky v nich. +Čítajte viac na BBC

Všetko na Mars

Prvý vesmírny turista Dennis Tito oznámil, že už o päť rokov chce poslať k Marsu misiu s ľudskou posádkou. Plán síce neráta s pristátím, vesmírna loď chce len planétu obletieť, no podľa odborníkov sa to do piatich rokov nedá stihnúť. Bodaj by sa však mýlili. +Čítajte viac na SME

Spíte dosť?

Šesť hodín (a menej) spánku viacero dní po sebe môže spôsobovať problémy. A vedci zistili, že tieto problémy sa môžu týkať až našej DNA a správneho fungovania jednotlivých génov, ktoré sú zodpovedné napríklad za naše imunitné reakcie. +Čítajte viac na SME

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.