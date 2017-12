Ľudia možno poletia k Marsu už v roku 2018

Plán amerického milionára Dennisa Tita má priveľa neznámych. Problémom je aj termín.

28. feb 2013 o 17:25 Tomáš Vasilko

WASHINGTON, BRATISLAVA. Môže to byť nápad, ktorý si o pár rokov bude sotva niekto pamätať, ale aj najväčšie vesmírne dobrodružstvo ľudstva od čias pristátia na Mesiaci.

Americký multimilionár a prvý vesmírny turista Dennis Tito v stredu predstavil svoj plán prvýkrát poslať človeka k Marsu. A nie v ďalekej budúcnosti, ale v podstate okamžite. Vyštartovať by chcel v januári 2018, keď bude červená planéta k Zemi najbližšie. Cesta by tak trvala „len“ 501 dní, čo by sa zopakovalo až v roku 2031.

Nepristanú, len obletia

Ľudia z Titovho modulu na Marse nepristanú ani nezakotvia na jeho obežnej dráhe. Iba sa na planétu zblízka pozrú – loď by mala stráviť 10 hodín vo vzdialenosti zhruba 65-tisíc kilometrov od povrchu Marsu. Najbližšie by mala priletieť na vzdialenosť 150 kilometrov. Potom poletí posádka naspäť.

Fakty Cesta k Marsu Vzdialenosť: 818 miliónov kilometrov (Mesiac je 300 ­tisíc). Čas: 501 dní (na ISS vydržal najdlhšie astronaut 437 dní).

„Čo sa týka sofistikovanosti, nie je to absolútne nič v porovnaní s pristátím Curiosity na Marse,“ povedal pre National Geographic Taber MacCallum z Titovho tímu. Napriek tomu takáto misia – navyše súkromníka – má veľmi veľa neznámych a nielen šibeničný termín.

Tito nemá ani raketu, ani modul. Chce použiť tie, čo už fungujú, prípadne sú vo vývoji. Do vesmíru by ľudí mohla vyniesť raketa Falcon Heavy, ktorú má tento rok spoločnosť SpaceX len testovať. S astronautmi by mal letieť k Marsu jej modul Dragon, ktorý zatiaľ viezol iba náklad.

Veľkou otázkou v súkromnom dobývaní vesmíru sú financie. Odhaduje sa, že cesta k Marsu by mohla vyjsť okolo miliardy dolárov. Na porovnanie, rozpočet Curiosity je 2,5 miliardy. Multimilionár Tito chce z vlastného vrecka platiť prvé dva (lacnejšie) roky príprav. Verí, že ďalšie peniaze získa predajom televíznych práv a darmi od sponzorov.

Veľká neznáma je aj samotná cesta. Do vesmíru by mali letieť muž a žena, najlepšie manželia po 40. „Je to prvý let ľudstva k Marsu a ľudstvo by malo reprezentovať obe pohlavia,“ vysvetľoval Tito pre SPACE.com.

Navyše verí, že blízki ľudia skôr prežijú vyše 16 mesiacov letu v malom päťmetrovom module – 17 kubických metrov. Jesť budú len dehydrované potraviny, piť vodu recyklovanú z vlastného moču, dýchať recyklovaný kyslík. „Bude to spartanská misia,“ dodal Tito.

Verí, že inšpiruje

Radiácia na ceste na Mars môže byť nebezpečná. Taký bude aj návrat na Zem, keď modul prekoná pri zostupe rýchlosť 50-­tisíc kilometrov za hodinu, čo by bol rekord.

„Jeho plán nemôžete kategoricky vylúčiť, ale treba zabezpečiť, aby všetko technicky aj finančne sedelo,“ povedal pre Forbes vesmírny analytik Jeff Foust.

Tito však verí, že sa to podarí a opäť naštartuje záujem o vesmír. „Toto nie je vedecká misia. Toto je inšpirácia. Chceme ukázať, že sa tam vieme dostať,“ dodal pre SPACE.com.