Bakteriálna pandémia? Je to možná obava, aj huby sú čoraz väčší problém, vraví nobelistka

Emmanuelle Charpentierová bola v Bratislave.

"Je to ako s každou technológiou. Ide o spôsob, akým ju používate, a aj genetická úprava sa dá použiť správne a nesprávne," hovorí pre SME laureátka Nobelovej ceny za chémiu EMMANUELLE MARIE CHARPENTIEROVÁ.

Do Bratislavy prišla, aby oznámila konanie budúcoročného vedeckého a umeleckého festivalu Starmus. Je členkou jeho správnej rady. Cieľom podujatia je predvídať budúce problémy a výzvy ľudstva a premýšľať o spôsoboch, ako obmedziť ničenie planéty.

Trochu zveličene by sa dalo povedať, že vo vašej práci sa dotýkate samotného tkaniva života. Povedali by ste, že vám to dalo nejaký druh hlbšej múdrosti alebo iný náhľad na život?

Myslím, že keď celé roky zhrbená sedíte nad stolom, pracujete s organizmami a snažíte sa pochopiť ich mechanizmy života, časom získate určitú múdrosť. Ako biológovia si uvedomujeme, ako ďaleko sme od pochopenia celej zložitosti života.

Spravme porovnanie. Povedzme, že tenisová loptička je to, čo poznáme. Aká veľká by bola lopta, ktorá by reprezentovala, čo nepoznáme? Ako planéta?

Myslím, že by bola veľká ako vesmír.

Celý vesmír?

Už len ak si vezmete celý mikrobiálny svet a všetky existujúce a iné druhy, ktoré čakajú na objavenie, ak by sme mali pochopiť všetky ich gény, funkcie a mechanizmy, ktoré v nich sú.

Ako mikrobiologička vidím, že mikrobiálny svet je mimoriadne inteligentný, dokáže komunikovať, reagovať, vyvinul si úžasné stratégie, ktoré nazývame bunkové stroje. To môže úplne zmeniť svet. Pandémia obrátila všetko hore nohami, boli sme úplne dezorientovaní a nevedeli sme, čo robiť.

Povedali by ste teda, že ľudstvo je na vrchole povestného potravinového reťazca?

Navrchu? Nie som si taká istá.