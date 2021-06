Zoom: Vedci ukázali, ako sa zbaviť komárov

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

23. jún 2021 o 8:58 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná, Kristína Janščová

Sú to komáre, nik ich nemá rád... no veď to poznáte. Problémom však je, že komáre a moskyty šíria ochorenia, a to nielen v ďalekých končinách sveta, rizikové druhy sa čoraz viac tlačia aj k nám. Vedci ale teraz predstavili spôsob, ako by komáre mohli prestať šíriť napríklad horúčku dengue.

Tento týždeň v podcaste zistíme, ako bojovať s komármi a šírením chorôb, pozrieme sa, ako by mohli súvisieť spánok a depresia a tiež sa dozvieme, ako ochrániť spermie vo vesmíre.

Krátke správy z vedy

Českí vedci objavili proteín, ktorý môže pomôcť pri liečbe rakovinových nádorov. Proteín FAM110A je dôležitý pri bunkovom delení a v budúcnosti by ho mohli využiť pri kontrole bunkového delenia v rámci protinádorovej liečby.

Astronómovia vôbec po prvý raz zmapovali heliosféru našej slnečnej sústavy. Využili pri tom nové dáta zo satelitu IBEX, ktorý zachytával častice prichádzajúce z hranice medzi našim solárnym systémom a medzihviezdnym priestorom.

V USA schválili nový liek, má spomaľovať Alzheimerovu chorobu. Liek síce nedokáže Alzheimerovú chorobu zvrátiť ani vyliečiť, monoklonálna protilátka s názvom aducanumab, ktorú liek obsahuje, však spomaľuje priebeh ochorenia. Lieky, ktoré boli doteraz dostupné, len dočasne zmierňovali príznaky choroby.

Rotácia našej galaktickej priečky, ktorú tvoria miliardy a miliardy hviezd, sa zrejme za existenciu Mliečnej cesty spomalila. Nová štúdia ukazuje, že možno až o štvrtinu. Dôvodom má byť tmavá hmota.

