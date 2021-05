Klik: Microsoft sa rozhodol, že už nebude mať novú verziu Windows

Komentovaný prehľad technologických správ.

Súd Applu a Epicu je na konci

Posledné svedectvá ukončili súd medzi Apple a Epic Games. Firmy sa súdia o to, aké podmienky môže Apple stanovovať pre vývojárov v obchode s aplikáciami na iPhonoch a iPadoch. Epic tvrdí, že by si mal vo vlastnej aplikácii vedieť prevádzkovať vlastnú platobnú bránu, Apple zas tvrdí, že vo svojom ekosystéme si môže podmienky stanoviť aké chce.

Sudkyňa Yvonne Gonzalez Rogersová mala fascinujúcu výmenu so šéfom Apple. Timom Cookom. Celý slovenský prepis nájdete v sesterskom newslettri Herný update.

Tu je je kľúčová časť rozhovoru, v ktorej sudkyňa rozoberá to, ako a na akom základe Apple nastavuje podmienky pre vývojárov.

Rogersová: Je to pomerne lukratívne. Zdá sa, že je to lukratívne a zamerané na impulzné nákupy, vhodnosť čoho je úplne iná otázka, ktorá nie je vhodná pre protimonopolné právo, ale zdá sa mi to byť disproporčné. Chápem váš argument o tom, že Apple prináša používateľom (vývojárom) zákazníkov. No po prvej interakcii už udržujú zákazníka tvorcovia hier. Zdá sa mi, že na tom už Apple iba vytvára zisk.

Cook: Mám iný názor, vaša ctihodnosť. Myslím si, že my stojíme za vytvorením celého objemu obchodu na našom obchode a robíme to tak, že naň lákame čo najväčšie publikum. To sme schopní dosiahnuť veľkým množstvom bezplatných aplikácií, z ktorých síce nezískavame podiel predaja, ale prinášajú veľa hodnoty. Potom máme väčšinu ľudí, ktorí nám platia 15 percent a len ľudia, ktorí majú najväčšie zárobky platia 30 percent.

Rogersová: Áno, ale tých 15 percent… Súhlasíte so základným predpokladom, že konkurencia je dobrá.

Apple v Epic Games. Kolorizované. (zdroj: )

Cook: Myslím, že konkurencia je skvelá. Máme ostrých konkurentov.

Rogersová: Pri nákupoch v rámci aplikácie ale konkurenciu nemáte žiadnu.

Cook: Áno, ale ak ste hráč, môžete si to (digitálny tovar) kúpiť na PlayStation od Sony, Xboxe od Microsoftu alebo konzole Switch od Nintenda.

Rogersová: Len ak viete o tom, že sa to dá, však?

Cook: Áno, ale to už si musí odkomunikovať vývojár.

Rogersová: Ale len ak sa rozhodnú, že upravia spôsob, akým veci robia.

Cook: Väčšinou prevádzkujú obe možnosti.

Rogersová: Problém je, že s program pre malé firmy pod milión dolárov v tržbách nebol výsledkom konkurencie. Aspoň podľa toho, čo som doteraz videla, bolo to skôr výsledkom tlaku vyšetrovaní či súdnych sporov, nie konkurencie.

--

Ľudia, ktorí sledujú podobné spory sa zhodujú v tom, že súd pravdepodobne neprinesie rozsudok, ktorý by nariadil Applu robiť hlbokú zmenu obchodného modelu.

No proces môže na firmu vytvoriť tlak, ktorý môže smerovať k upraveniu pdmienok. Na rozsudok budeme pravdepodobne čakať niekoľko mesiacov a porazená strana sporu sa takmer isto odvolá na vyšší súd.

(Recode, Washington Post)

Upracte si digitálne fotky

Google začína od prvého júna ruší neobmedzené úložisko pre digitálne fotky v službe Google Photos.

V praxi bude dlhodobé používanie služby spoplatnené, lebo keď vyčerpáte limit úložiska (pre väčšinu používateľov je to otázka niekoľkých mesiacov), Google si začne pýtať mesačné platby za pridelenie ďalšieho priestoru.

Sumy nie sú vysoké, ale služba už nebude bezplatná. Je preto dôležité rozhodnúť sa, kam fotky plánujete dlhodobo upratať.

Kolegovia pripravili sériu textov, ktoré vám pomôžu fotky upratať do systému, ktorý vám bude najviac vyhovovať a bude najvýhodnejší.

Microsoft sa zmieril s Windows

Microsoft opustil myšlienku, že vytvorí odľahčenú verziu Windows pre prenosné počítače a zariadenia s dvoma obrazovkami.

Po rokoch vývoja systém zrušili a časti nového dizajnu zapracujú do štandardnej verzie operačného systému. Pravdepodobne pôjde o najväčšiu zmenu dizajnu za desaťročie, no podrobnosti dizajnu ukážu až o niekoľko týždňov či mesiacov.

Na každoročnej vývojárskej konferencii Build okrem iného oznámili aj to, že do systému na tvorenie aplikácií Power Automate zapracujú umelú inteligenciu GPT-3. Tá dokáže bežný jazyk prepísať na počítačový kód.

Systém je len v začiatkoch a bude vedieť písať len malé časti kódu, no výhľadovo budete vedieť bežným jazykom napísať, akú aplikáciu potrebujete a systém vám ju celú, alebo takmer celú napíše.

Je to ďalší krok v snahe firmy sprístupniť sofistikované funkcie aj používateľom, ktorí nevedia programovať.

Pozrite si aj ďalšie oznamy z konferencie.

(TechCrunch, The Verge)

Prečo je aplikácia Poparazzi zrazu tak populárna

Poparazzi sa zo dňa na deň dostala na popredné priečky najsťahovanejších aplikácií na App Store v Spojených štátoch, no aj na Slovensku.

Princíp aplikácie je jednoduchý - fotíte iba iných ľudí (neumožňuje fotiť selfie), ktorí vystupujú ako "poparazzi" vašich priateľov. Vo vašom profile sa zas zobrazia vaše fotografie, ktoré nasnímali iní ľudia.

Poparazzi je verejne dostupná a na prihlásenie nepotrebujete pozvánku. Avšak aplikácia má zabudovaný jasný virálny mechanizmus.

Pri nahrávaní fotografie niekoho iného, kto nie je v aplikácii, Poparazzi pošle tejto osobe SMS s informáciou, že bola uverejnená jeho fotografia. Poparazzi si totiž pýta prístup ku kontaktom používateľa.

(Protocol)

Správičky

Amazon si kúpil štúdio MGM a s ním práva na Bondovky, ale aj klasiky ako Amadeus, Tanec s vlkmi či Mlčanie jahniat. Málokto si dnes už spomína, že Amazon začal s výrobou vlastných filmov a seriálov v rovnakom roku ako Netflix, ale nikdy do neho neinvestoval rovnako peňazí, toto sa očividne mení. Analytici sa zhodujú, že najväčším prínosom streamovacej služby Prime Video je pre Amazon to, že zákazníci si budú naďalej platiť predplatné Prime. A úspešná video streamovacia služba potrebuje mať veľkofilmy a seriály, ktoré prerazia, aby si udržala zákazníkov. MGM je teda logickým pokračovním snáh Amazonu. (Filmtoro.cz)

Humbuk okolo autonómnych áut a sľuby sa nenaplnili ani v roku 2021 . V roku 2015 sľuboval Elon Musk autonómne Tesly na cestách do dvoch rokov, o šesť rokov neskôr to stále nie je bežné. Medzičasom Uber aj Lyft predali svoje autonómne divízie a ďalší míňajú ročne miliardy, aby dosiahli vysnívanú jazdu bez šoférov za volantom. Podľa expertov budeme na cestách vidieť najprv autonómne kamióny vo väčšej miere, až potom bežné autá. Síce už také jazdia v testovacích režimoch po cestách, ale zatiaľ aj so šoférmi za volantom ako poistkou. (NY Times)

Na Slovensku využíva nejakú sociálnu sieť aspoň raz za mesiac 86% populácie Slovenska, na dennej báze 61% obyvateľov Slovenska. Využívanie sociálnych sietí je jednou z najčastejších činností vôbec, ktoré Slováci na internete vykonávajú. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Go4insight. Najpopulárnejšou zostáva Facebook, nasleduje YuoTube, Instagram, Pokec, Pinterest, TikTok, Snapchat a Twitter. Clubhouse tesne predbehol LinkedIn a na chvoste rebríčka je aj OnlyFans. (Go4insight)

Netflix má stále väčší záujem o videoherné seriály a dokonca chce vydávať aj videohry. Kedysi firma popri filmoch požičiavala aj videohry a dnes ich tento záujem stále drží, no trochu inak. Majú za sebou napríklad dokument o histórií herného priemyslu - High Score, hru Stranger Things 3, interaktívne tituly ako Black Mirror: Bandersnatch alebo Minecraft: Story mode, a aj seriály inšpirované hrami ako Castlevania, DOTA, Zaklínač alebo chystaný Resident Evil: Infinite Darkness. Podľa portálu The Information plánuje Netflix rozšíriť svoj biznis aj do herného sveta, môže sa jednať o produkciu interaktívnych filmov alebo priamy vývoj hier podľa populárnych seriálových značiek, ktoré si streamovací gigant vybudoval. Rozbehnúť vývoj hier je mimoriadne náročné, čo postupne zisťujú v Amazone, no Netflix doteraz herné značky uchopil spôsobom, ktorý naznačuje, že vkusu hráčov dokáže porozumieť. (Hernýupdate.sk, Axios)

