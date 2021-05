Klik: Musk využil bitcoin, potom ho potopil

Komentovaný prehľad technologických správ.

15. máj 2021 o 8:46 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Apple, Google, Amazon a ďalší sa dohodli na spoločnom certifikáte pre inteligentnú domácnosť

Od roka 2021 by mali vedieť spolu inteligentné žiarovky, termostaty a ďalšie smart zariadenia lepšie komunikovať bez ohľadu na výrobcu, a to platí aj pre značku smart reproduktorov, ktorými sa často ovládajú.

Aliancia sponzorovaná Apple, Google, Amazonom a ďalšími technologickými spoločnosťami začne s jednotnou certifikáciou inteligentných domácich zariadení neskôr v tomto roku.

To znamená, že k inteligentným žiarovkám si už nebudete musieť kupovať ďalšie krabičky alebo doplnkové zariadenia, aby ste zabezpečili ich ovládanie vlastným hlasovým asistentom.

Na takýchto výrobkoch bude nové logo Matter, čo je označenie, na ktorom sa aliancia dohodla. Logo Matter na výrobku bude znamenať, že inteligentné zariadenie môžete ovládať cez Amazon Alexu, ale rovnako aj cez Google Home, a bude komunikovať aj s iným inteligentným zariadením v domácnosti.

Logo vyzerá ako trojica šípok s okrúhlym hrotom smerujúcich k spoločnému stredu.

Logo Matter pre zariadenia s jednotnou certifikáciou pre inteligentnú domácnosť. (zdroj: Matter)

Neskôr v tomto roku by mali byť logom Matter označené žiarovky, termostaty, inteligentné zámky dverí, garážové brány, alarmy, tienidlá či televízory, ktoré bez pomoci ďalšieho zariadenia spojíte so svojím asistentom alebo ovládacou aplikáciou inteligentnej domácnosti (zapojenej do aliancie), a to aj v prípade, ak používate kombináciu viacerých.

Avšak toto bude pravdepodobne najlepší moment si to zjednotiť, keďže potreba viacerých ovládacích aplikácií či asistentov vychádzala najmä z toho, že človek si nemohol jednoducho napojiť rôzne zariadenia na jeden centrálny ovládací systém.

Google bude o vývoji Matter podrobne informovať na svojej konferencii I/O, ktorá sa začne v utorok 18. mája.

Aliancia okolo nového štandardu bude pravidelne prinášať aktualizácie systému.

Ak dopadne všetko podľa očakávaní, rok 2021 by mohol vojsť do dejín ako historický míľnik, keď sa veľké technologické firmy dohodli na spoločnom postupe pri vývoji jednotného štandardu pre inteligentné domácnosti.

(CNET, Engadget)

Elon Musk využil bitcoin, potom ho potopil

Miliardár Elon Musk ukončil minulý týždeň hosťovaním populárnej talkshow Saturday Night Live. Počas večera si robil srandu aj z kryptomien, vesmírneho programu na Mars aj sám zo seba.

Potom z ničoho nič v stredu oznámil cez vlastný Twitter účet, že jeho spoločnosť Tesla, ktorá vyrába elektrické autá, prestane akceptovať bitcoiny ako platby za svoje autá z obáv, že prispeje k vyššej spotrebe fosílnych palív.

Tesla začala prijímať populárnu kryptomenu len koncom marca tohto roka. Spoločnosť v rovnakom čase tiež nakúpila bitcoiny v hodnote 1,5 miliardy dolárov, no časť predala v prvom štvrťroku 2021, čo pomohlo vyrovnať štvrťročné údaje o zisku spoločnosti.

Vo vyhlásení Musk tiež uviedol, že Tesla už nebude predávať žiadne ďalšie bitcoiny. Tesla tvrdí, že by obnovila prijímanie bitcoinov (a zvážila by ich ďalší predaj), akonáhle proces ťažby kryptomeny "prejde na udržateľnejšiu energiu".

Musk ďalej vyhlásil, že sa začne pozerať na ďalšie kryptomeny, ktoré využívajú menej ako 1 percento energie transakcie nitcoinu.

Samozrejme, hodnoty viacerých kryptomien sa po ozname prepadli. Sociálne siete zaplnili aj statusy odporcov tohto kroku, a zároveň fanúšikov kryptomien, ktorí zverejňovali napríklad zrušené objednávky na Tesly s dôvodom, že Elon Musk poškodil bitcoin.

Viacerí analytici špekulovali, či to nebol zo strany amerického miliardára len strategický krok pre vyrovnanie kvartálnych výsledkov, pretože o energetickej spotrebe bitcoinu aj využívaní fosílnych palív na tvorbu energie vo viacerých častiach sveta musel vedieť už predtým. Ide totiž o roky diskutovanú tému ohľadom ťažby kryptomien.

(The Verge)

Ako Apple buduje vlastný reklamný biznis na úkor iných

Minulý týždeň predstavil Apple novú reklamnú pozíciu pre App Store, ide o platené umiestnenie na stránke vyhľadávania.

Spoločnosť rozširuje vlastnú sieť mobilnej reklamy súbežne so zavádzaním zásad ochrany osobných údajov App Tracking Transparency (ATT) v iOS 14.5 na iPhonoch, čo znamená, že aplikácie musia uvádzať, ktoré údaje o používateľoch zbierajú, a zároveň sa musia používateľov pýtať, či súhlasia so sledovaním.

Analytik Eric Seufert napísal k tomu cez týždeň populárnu esej s názvom Apple vykradol mafiánsku banku.

Seufert píše, že Apple pri posilňovaní svojho reklamného podnikania a súčasnom znevýhodnení iných reklamných platforiem (najmä Facebooku) zobral peniaze strane, ktorá je taká nesympatická, že je ťažké apelovať za jej znevýhodnenie, i keď je to technicky pravda.

Celá esej nie je dlhá a názor je pomerne kontroverzný, avšak stavia proti sebe dve bojujúce strany, z ktorých ani jedna nie je nevinná. Aj preto je ťažké postaviť sa na jednu z nich.

(Mobile Dev Memo)

Správičky

Platené streamovanie, ako poskytuje Netflix, je veľký biznis, ale málokto si uvedomuje, ako rýchlo rastie biznis okolo streamovacích služieb, ktoré obsahujú reklamu. Americkí inzerenti podľa odhadov utratia tento rok 11,36 miliárd dolárov za streamovanie televíznych reklám na službách ako Hulu, Pluto TV a Peacock, v roku 2020 to bolo 8,11 miliárd dolárov. (Bloomberg)

Roblox hlásil prvýkrát tržby, má vyše 42 miliónov denne aktívnych používateľov. Napriek tržbám 387 miliónov (čo predstavuje 140-percentný medziročný nárast) bola spoločnosť v strate 134 miliónov, avšak investori videli želaný rast. Hráči strávili na platforme 9,7 miliardy hodín. (CNBC)

Apple zamestnal kontroverzného produktového manažéra Facebooku a po petícii vyše 2000 zamestnancov ho po pár hodinách prepustil. Ide o ďalšiu kontroverziu spojenú s reklamným biznisom spoločnosti. Antonio García Martínez napísal kontroverznú knihu o Silicon Valley, kde vyjadril mizogynistické názory na ženy. (The Verge)

Spojené štáty schválili po rokoch plány na stavbu svojej najväčšej veternej elektrárne na mori Massachusetts. Bude mať výkon 800 megawattov. Svetovým lídrom veterných fariem tak zostane Veľká Británia, ktorej Hornsea One má výkon 1,2 GW a dokáže konkurovať niektorým jadrovým elektrárňam. Spojené štáty sa pri budovaní spoliehajú práve na know-how z Európy. (Ars Technica)

Vyšla nová kniha o Amazone od Brada Stonea. Dlhoročný novinár Bloombergu a autor pravdepodobne najpopulárnejšej knihy o spoločnosti (Obchod pre všetko) napísal pokračovanie s názvom Amazon Unbound a podľa prvých recenzií ide o dobrú biznisovú knihu, ktorá ukazuje vzostup spoločnosti. Kniha vysvetľuje, ako zarába Amazon peniaze a ako prebiehajú rozhodovacie procesy. (NY Times)

Ako zálohovať fotky zo smartfónu? Pozrite si šesť spôsobov, ktoré vybral náš kolega Matúš Paculík. Píše, že existujú aj iné riešenia ako platený cloud, reaguje na spoplatnenie služby Google Fotky. (SME Tech)

Satirický podcast Piatoček sa rýchlo zaradil medzi najpočúvanejšie podcasty SME aj na Slovensku. Pozrite si podcastové štatistiky za apríl 2021. (SME Podcasty)

Najlepšie stolové hry jar 2021. (SME Tech)

Recenzia na internetové pripojenie cez satelitný projekt Starlink Elona Muska. (The Verge)

