Ako zálohovať fotky zo smartfónu? Pozrite si týchto šesť spôsobov

Existujú aj iné riešenie, ako platený cloud.

14. máj 2021 o 18:22 Matúš Paculík

Cloudové služby sú jednoduché na obsluhu a používanie, sú bezpečné a je len veľmi nepravdepodobné, že by ste o svoje dáta prišli.

No ak sa vám nepáči systém pravidelných mesačných poplatkov a uchovávanie dát na zahraničných serveroch, môžete na zálohovanie obsahu svojich zariadení využiť viacero úložísk.

Vybrali sme niekoľko spôsobov, ako si môžete zálohovať svoje fotografie zo smartfónu či tabletu. Od jednoduchého na USB kľúč, až po NAS zariadenie s množstvom funkcií.

Zálohovanie fotiek do počítača

Zálohovať zo smartfónu do počítača sa dá aj bezdrôtovo. (zdroj: Matúš Paculík)

Najjednoduchšie, najlacnejšie, no zároveň aj najmenej efektívne je ručné kopírovanie dát a fotografií zo smartfónu do počítača. Vystačíte si s dodávaným USB káblom, ktorý nájdete v krabici od vášho smartfónu. Efektivita tohto systému zálohovania závisí výhradne od vás, takže pokiaľ si medzi jednotlivými zálohami dáte dlhú pauzu, môžete prísť o množstvo fotografií.

Majitelia počítačov so systémom Windows môžu so svojim smartfónom komunikovať bezkáblovo, bez nutnosti využívania cloudovej služby, vďaka Aplikácii Váš telefón na počítači. Your Phone Companion – Link to Windows pre Android zariadenia nájdete v obchode s aplikáciami od Google, alebo rovno už nainštalovanú na novších Samsung smartfónoch.

Párovanie smartfónu s počítačom je jednoduché, zvládne ho aj technicky neskúsený používateľ. Možnosti aplikácie sú veľmi zaujímavé, zobrazí vám všetky upozornenia, správy, môžete cez počítač riešiť svoje hovory a dokonca na monitore uvidíte obrazovku smartfónu, ktorú ovládnete myšou.

Aplikácia vám zobrazí posledných 2000 fotografií v smartfóne, ktoré môžete mazať, alebo kopírovať do svojho počítača. Práca s fotografiami je zatiaľ dosť obmedzená a napríklad pri kopírovaní im znižuje kvalitu. Microsoft tu pravidelne prináša vylepšenia, takže jej skúste dať šancu.

+ je zadarmo

- nepraktické, časovo náročné, nízka bezpečnosť, ochrana

Cena: -

USB kľúč

Na jednej strane malý USB C konektor, na druhej klasický, určený pre počítače a notebooky. (zdroj: SanDisk)

Na začiatku tohto tisícročia boli technologickým zázrakom, dnes pomaly odchádzajú do zabudnutia. USB kľúče z trhu vytlačili práve cloudové služby, no a spoplatnenie Google fotiek ich môže čiastočne aj oživiť. Každý jeden smartfón má totiž dátový konektor, ktorý môžete využiť na pripojenie USB kľúča.

Nie však toho klasického, pre smartfóny musíte pozerať špecifické modely so správnym typom konektora či už Lightning pre iPhone, alebo USB C pre moderné Android zariadenia a niektoré iPady. Častokrát majú tieto USB kľúče aj normálny typ USB konektora, takže ho následne prepojíte s akýmkoľvek počítačom, či notebookom.

Aj tu platí, že aktuálnosť tejto zálohy máte v rukách jedine vy. Ak si fotografie zabudnete skopírovať, tak ich v prípade problémov už neuvidíte. Navyše samotné kopírovanie nebýva vždy používateľsky úplne prívetivé, na malej obrazovke smartfónu sa niektoré úkony robia ťažšie.

Veľkú úlohu tu zohráva aj rýchlosť USB kľúča a verzia portu na smartfóne. Tie lacnejšie modely totiž kopírujú dáta pomaly, takže zálohovanie veľkých súborov sa môže pretiahnuť na desiatky minút, počas ktorých toho so smartfónom veľa nespravíte.

+ nízka cena, dostupnosť

- riziko straty, bezpečnosť zálohy

Cena: od 5 eur za 16 GB, 12 eur za SanDisk Dual USB C

Pamäťová karta

Pri výbere pamäťovej karty si všímajte aj jej rýchlosť. (zdroj: Adata)

S dostačujúcou kapacitou 64 gigabajtov za použiteľnú pamäťovú kartu zaplatíte menej ako 10 eur, 256 gigabajtov vás bude stáť približne 40. Pamäťové karty sú dostupné, vyberiete si z rôznych kapacít podľa potreby, no zároveň je ich ponuka veľká a pre nováčika neprehľadná, plná nástrah.

Určite nekupujte najlacnejšie a vyhnite sa aj tým najdrahším, teda pokiaľ nevlastníte úplne najlacnejší, alebo naopak, ten najlepší smartfón s voľným slotom pre pamäťovú kartu. Smartfóny sa totiž líšia nielen tým, ako rýchlo dokážu pracovať s kartou, ale napríklad aj v tom, akú veľkú kapacitu zvládnu.

Smartfón za stovku extrémne rýchlu terabajtovú kartu možno ani nerozpozná a ak aj áno, tak by údaje zapisoval pravdepodobne pomaly. Preto, ak premýšľate nad pamäťovou kartou ako riešením zálohovania svojich dát, preverte si najskôr parametre svojho smartfónu.

Rýchlosť zápisu a čítania nielen pamäťovej karty, ale aj internej pamäte je v tomto prípade kľúčová, rovnako aj podpora maximálnej kapacity. Zálohovanie väčšieho objemu dát alebo množstva súborov (stovky či tisíce fotografií) sa v nesprávnej kombinácii môže zmeniť na nekonečné čakanie.

+ cena, jednoduchosť používania, dostupnosť

- so stratou smartfónu prídete o dáta

Cena: od 8 eur za 64 GB

Bezdrôtový disk

Má vlastnú batériu, čítačku pre pamäťovú kartu a súbory s ním môžete zálohovať bezdrôtovo. (zdroj: WD)

Na prvý pohľad vyzerá ako klasický externý disk, no za svoju nezvyčajne vysokú cenu ponúka niekoľko zaujímavých funkcií určených pre zálohovanie súborov. So svojim počítačom, notebookom, tabletom či smartfónom ho môžete prepojiť káblom, čo však dokáže každý jeden externý disk.

Spoločnosť WD však má v ponuke špeciálny disk My Passport Wireless SSD , s ktorým vaše zariadenie môže komunikovať bezdrôtovo prakticky kdekoľvek, aj na dovolenke na konci sveta. Disk si totiž vytvára vlastnú zabezpečenú Wi-Fi sieť, na ktorú sa následne pripojíte s ľubovoľným zariadením.

Nepotrebujete dokonca ani zástrčku, vstavaná nabíjateľná batéria dokáže zariadenie poháňať až desať hodín a dokonca ju môžete použiť aj na nabitie svojho smartfónu, alebo iného prístroja. Integrovaná čítačka pamäťových kariet funguje aj v automatickom režime, takže pre zálohovanie jej obsahu na disk nepotrebujete žiadne ďalšie zariadenie.

Firma má v ponuke niekoľko verzií tohto typu zariadenia, ktoré sa líšia použitým typom disku (klasický pevný disk alebo moderný, rýchly a odolný SSD) a rôznymi kapacitami. Za tú základnú 250-gigabajtovú SSD zaplatíte približne 230 eur, maximom je verzia s kapacitou 2 terabajty.

+ funkcie, zálohovanie aj z fotoaparátu, aj SSD verzia

- vyššia cena

Cena: od 229 eur za 250 GB SSD verziu

Bezdrôtová nabíjačka so zálohovaním

Zariadenie, ktoré vám bezdrôtovo nabije smartfón a bezdrôtovo zálohuje fotografie, videá a kontakty. (zdroj: SanDisk)

Položíte svoj smartfón pri posteli na bezdrôtovú nabíjačku a v tom momente sa začnú automaticky zálohovať všetky vaše fotografie a videá. SanDisk Ixpand Wireless Charger Sync je najnovšou verziou praktického riešenia pre zálohovanie, ktoré si len raz nastavíte a už sa viac o nič nemusíte starať.

Dizajnovo sa veľmi nelíši od bežných bezdrôtových nabíjačiek, je jedine trochu hrubšia. Funguje bez problémov s prakticky každým súčasným smartfónom vybaveným bezdrôtovým nabíjaním. Maximálny výkon 10 wattov je skôr priemerný, no toto zariadenie pravdepodobne skončí buď na pracovnom stole, alebo na nočnom stolíku.

Každý večer vám tak nabije smartfón a zároveň automaticky spustí zálohovanie. Interná kapacita je od 128 až po 256 gigabajtov, pričom cena za optimálnych 128 gigabajtov je 119 eur. V prípade, ak má váš smartfón malú kapacitu internej pamäte, môže aplikácia po zálohovaní fotografie v smartfóne vymazať.

Prenos z nabíjačky do počítača je už manuálny, musíte ju prepojiť s pomocou USB kábla s počítačom a ručne preniesť jej obsah. Zariadenie môžete používať s viacerými smartfónmi bez toho, aby sa vám pomiešali vaše súbory. Ak si namiesto bezdrôtovej komunikácie vystačíte aj s káblom, tak firma stále predáva základnú káblovú verziu za necelých 40 eur.

+ bezdrôtový prenos, nabíjanie, rozmery

- podpora len 2,4 GHz Wi-Fi

Cena: 119 eur za 128 GB verziu SanDisk Ixpand Wireless Charger Sync

Domáci cloud

Ak ste čo i len trochu technicky zdatní a váš rozpočet nie je veľmi obmedzený, môžete uvažovať o vlastnom domácom cloude. Malá krabička s diskami (odporúčame minimálne dva s funkciou zrkadlenia pre menšiu šancu straty dát) však stojí rovnako, ako dobrý smartfón strednej triedy. Výrobcovia ponúkajú pre bežného používateľa dva typy riešení.

To základné priamo vybavené diskami je určené aj pre technicky menej zdatných používateľov. Tu nemusíte nič dokupovať či montovať, zariadenie len vytiahnete z krabice, zapojíte a nastavíte s pomocou smartfónu. Overené riešenie ponúka WD so sériou modelov My Cloud v kapacitách od 2 až po 20 terabajtov v prípade verzie s dvojicou diskov.

Pre skúsenejších používateľov odporúčame poobzerať sa po plnohodnotnom riešení typu NAS, ktoré vám umožní použitie dvoch, prípadne štyroch diskov. S rozšírenými možnosťami zálohovania a prístupu aj mimo domova je zaujímavou alternatívou k plateným cloudovým službám nielen pre vás, ale aj pre celú domácnosť, či menšiu firmu.

Pri výbere toho správneho modelu si ale najskôr zistite, či vám budú vyhovovať dodávané aplikácie pre smartfón. Mali by vám dať plnú kontrolu nad zariadením, automaticky zálohovať fotografie a ponúkať prepracované možnosti ich triedenia a vytvárania albumov.

+ funkcie, bezpečnosť zálohy

- cena

Cena: od 129 eur za WD My Cloud Home 2 TB / 169 eur za Synology DS220J bez HDD