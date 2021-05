Najlepšie stolové hry jar 2021: Zahrajú sa deti aj celá rodina

Pozrite si výber hier.

13. máj 2021 o 15:46 Jana Husárová

Článok pokračuje pod video reklamou

1. Na louce

Hodnotenie: 9/10

9/10 Odporúčaný vek: 10 +

10 + Počet hráčov: 1-4

1-4 Herná doba: 60-90 min.

60-90 min. Hru do recenzie poskytlo vydavateľstvo Blackfire.

Zhrnutie: Ak by sme mali vybrať hru, ktorá je dokonale spracovaná po hernej i dizajnovej stránke, je to práve hra Na louce. Každá karta je iná, namaľovaná do najmenšieho detailu a vy sa často pristihnete, že namiesto toho, aby ste hľadeli na funkciu karty, obzeráte si zviera či plody na nej nakreslené a dychtivo čakáte, aké nové živočíchy ešte hra prinesie. Herná doba sa pohybuje okolo hodiny a pol, no pri takto vydarenej hre čas tak rýchlo letí, že si ani nestihnete všimnúť, koľko času už uplynulo.

Na louce. (zdroj: J.H.)

Ten, kto sa pohybuje medzi fanúšikmi stoloviek isto postrehol s akým napätím sa čakalo na vydanie hry Na louce, ktorú pre náš trh lokalizovalo vydavateľstvo Blackfire. Hra púta od momentu, ako ju chytíte do rúk peknými ilustráciami na krabici a tie pravé poklady čakajú v jej vnútri.

(zdroj: J.H.)

Predstavte si, že si môžete vyskladať vlastnú lúku. Od typu pôdy, plodín až po živočíchov, ktorí na nej budú žiť. Aby sa rastlinám a živočíchom na vašej lúke darilo, musíte dobre zvažovať, aký ekosystém vytvoríte. Každý tvor má svoje nároky na potravu či úkryt. Rastliny tiež potrebujú vhodnú pôdu pre svoj rast. Ak budete precízne zvažovať svoje kroky, vytvoríte lúku, ktorá bude harmonická a jej obyvateľom sa na nej bude dariť. Presne taká lúka vám prinesie i najviac víťazných bodov.

Na začiatku hry máte len malý kúsok pôdy reprezentovaný jedinou Kartou pôdy. Na zapĺňanie lúky a jej zveľaďovanie slúžia hracie karty umiestnené na Hracej doske spoločnej pre všetkých hráčov. Medzi hracími kartami môžete nájsť okrem kariet pôdy, ktoré sú ako jediné nebodované, Karty pozorovaní (s vyobrazením živočícha, rastliny, huby, ale i ľudských výtvorov, napr. obydlia), Karty krajiny (zobrazujúce ráz krajiny rozprestierajúcej sa v okolí lúky) či Karty objavov (náhodných predmetov nájdených na potulkách po lúke). Dĺžka hry závisí od počtu hráčov pohybuje sa v rozmedzí šiestich až ôsmich kôl. Po skončení posledného kola hráči spočítajú víťazné body zobrazené na hracích kartách umiestnených na svojej lúke a hráč s najvyšším počtom bodov sa stáva víťazom hry.

Ak vás hra Na lúke zaujala, no nemáte väčšie skúsenosti spoločenskými hrami, nemusíte sa jej obávať. Pravidlá sú prehľadne napísané, obsahujú veľa názorných obrazových ukážok a prelúskate sa nimi za pár desiatok minút. Herný mechanizmus dostanete pod kožu už po odohratí prvého kola a zvyšok hry si už len budete užívať krásne spracovanie hry a vlastnú taktiku budovania lúky. Pokiaľ máte doma mladších školákov, pokojne ich ku hre môžete prizvať. Hru zvládnu odohrať skúsenejší hráči od šesť rokov, menej skúsení od osem rokov, aj keď mieru taktizovania ešte nemajú na úrovni dospelého hráča, zážitok z hry im to nepokazí a je radosť pozorovať, ako sa z hry na hru zlepšujú.

Plusy:

veľmi pekne prepracovaný dizajn hry

hra funguje veľmi intuitívne, po oboznámení sa s pravidlami sa už ľahko dokážete orientovať pomocou symbolov na kartách

jazykovo nezávislá hra

hra obsahuje i sólo variant

v balení nájdete hneď 5 minirozšírení pre spestrenie hry

2. Pohádkaři

Hodnotenie: 5/10

5/10 Odporúčaný vek: 5+

5+ Počet hráčov: 2-6

2-6 Herná doba: 20 minút

20 minút Hru do recenzie poskytlo vydavateľstvo Blackfire.

Hra Pohádkaři je výbornou pomôckou, ak máte deti, ktoré majú radi rozprávanie rozprávok pred spaním. Hra poskytuje základnú schému príbehov, ich protagonistov však hráči dosadzujú počas hry, a tým dotvárajú dej rozprávky a robia zážitok z večerného rozprávania oveľa intenzívnejší a zaujímavejší.

Pohádkáři. (zdroj: J.H.)

Rozprávanie rozprávok je krásnym večerným rituálom, na ktoré má mnoho z nás krásne spomienky. Aby bolo ešte zaujímavejšie, prichádza vydavateľstvo Blackfire s hernou novinkou Pohádkáři. Princípom hry je čítanie jedného z priložených príbehov, ktorý je rozložený na 7 (alebo 10) kariet.

Hra pozostáva z piatich kôl, pričom úlohou hráčov je v každom kole vybrať vhodného hrdinu pre danú časť príbehu. Hráči tajne vyberú svojho adepta na hrdinu spomedzi kariet zvierat, ktoré majú v ruke a následne nastane hlasovanie, ktorý z vyložených hrdinov sa najlepšie hodí do príbehu.

Karta hrdinu, ktorý získal najviac hlasov je umiestnená do priloženej knižky, stáva sa súčasťou príbehu a rozprávka pokračuje ďalej, až kým vás hra opäť nevyzve na dosadenie postavy do príbehu.

Majiteľ karty postavy, ktorý bol v hlasovaní zvolený za hrdinu danej časti príbehu získava za tento úspech víťazné body. Body získavajú tiež hráči, ktorí dali tejto karte svoje hlasy. S poslednou kartou príbehu končí i hra. Hráč, ktorému sa počas príbehu podarilo nazbierať najväčšie množstvo bodov, sa stáva víťazom hry.

Rozprávkari síce vaše deti neuspia ako tradičná rozprávka, no navodia im príjemnú rozprávkovú atmosféru pred spaním. Hra vôbec nie je ťažká, zvládnu ju i malí, neskúsení hráči. Časovo zaberie maximálne 20 minút, takže pokojne ňou sem-tam môžete nahradiť obyčajné rozprávanie či čítanie z knižky.

Plusy:

hra rozvíja detskú fantáziu

3 varianty hry

pre najmenších hráčov je pripravený kooperatívny variant hry

Mínusy:

obmedzený počet príbehov

nutnosť zaradiť do hry aspoň jedného hráča, ktorý už vie číťať a ktorý predčítava príbehy a zadan

3. Správna dvojka

Hodnotenie : 5/10

: 5/10 Odporúčaný vek: 5+

5+ Počet hráčov: 2-6

2-6 Herná doba: 10 minút

10 minút Hru na recenziu poskytlo vydavateľstvo DINO Toys.

Zhrnutie: Správna dvojka je typická „kabelková“ hra. Zmestí sa do akejkoľvek tašky či batohu bez toho, aby zabrala väčšie miesto a bude po ruke vždy, keď budete potrebovať na chvíľu zabaviť deti.

Vysvetlenie pravidiel trvá asi minútu, takže prakticky ihneď môžete hrať. U menších hráčov navyše dobre poslúži na tréning rozpoznávania farieb a počítania.

Správna Dvojka. (zdroj: J.H.)

V Správnej dvojke si hráči vyskúšajú svoj postreh pri rýchlo sa meniacich pravidlách. Základom hry je postupné odhaľovanie kariet z vrchu doberacieho balíčka a zároveň všímanie si každým ťahom meniacu sa podmienku pre zisk kariet, ktorá je zobrazená na rube hracej karty.

Podmienka určuje či hráči hľadajú medzi otočenými kartami minimálne dve rovnaké karty so zvieratami rovnakého druhu, farby alebo počtu. Musia si však dať pozor na to, že každým kolom sa na vrch doberacieho balíčka dostáva iná karta.

Hráč, ktorý ako prvý zakričí slovo, ktoré vyjadruje splnenie podmienky, získava všetky vyložené karty, ktorých sa podmienka týkala. Hra končí v momente, keď ostane v doberacom balíku posledná karta a nie je možné už určiť podmienku pre ďalšie hracie kolo. Víťazom hry je ten z hráčov, ktorý nazbieral najviac kariet so zvieratami.

Ak sa neradi zaoberáte rozsiahlymi pravidlami a namiesto ich čítania sa radi „vrhnete“ do hry, Správna dvojka vám tento komfort dopraje. Hra je svižná, odohratá za päť až desať minút a zabaví bez ohľadu na vek hráčov.

Plusy:

krátka herná doba

vekovo nezávislá postrehová hra

jednoduché pravidlá

hrateľná až v šiestich hráčoch

4. Gump

Hodnotenie: 7/10

7/10 Odporúčaný vek: 8+

8+ Počet hráčov: 2-5

2-5 Herná doba: 30 minút

30 minút Hru do recenzie poskytlo vydavateľstvo Dino Toys.

Zhrnutie: GUMP je hra pre všetky vekové kategórie, hádam len s výnimkou úplne najmenších hráčov. Šikovne vybratá téma nenarušiteľného puta medzi psom a človekom poteší najmä milovníkov psov.

Keď sa nenecháte odradiť nutnosťou naučiť sa, čo znamená ten-ktorý symbol na akčných kartách, užijete si dynamickú a pekne graficky spracovanú hru.

Gump. (zdroj: J.H.)

Hra GUMP sa pridáva k rodinným kooperatívnym hrám, ktorých cieľom je spoločným úsilím hráčov poraziť hru samotnú. Výhodou týchto hier je, že ak máte medzi sebou hráča, ktorý nezvláda prehry, prehru v kooperatívkach zvládne ľahšie, lebo prehrávate alebo vyhrávate všetci spoločne.

Cieľom hry GUMP je dostať figúrku Béďu (človeka) a figúrku psa Gumpa skrz hrací plán k sebe tým, že sa dostanú na jedno herné políčko. Na začiatku svojho ťahu hráč hodí dvomi kockami a spočíta čísla, ktoré mu padli.

Následne sa rozhoduje ktorou figúrkou je pre neho vhodnejšie potiahnuť. Smer ťahu určuje hodnota, ktorú hodil na kockách. Z každého políčka totiž vedú cestičky, ktoré sú číselne označené. Na svojej ceste čelia Gump i Béďa rôznym nástrahám.

Gump sa musí vyhnúť odchytovému autu, Béďa zasa musí dávať pozor na strážcov zákona. Okrem prekážok môžu hráči natrafiť i na karty s pozitívnym efektom. Môžu odhaliť a ohlásiť ilegálnu množiareň psov, navštíviť veterinu a zachrániť život psíkovi či spojiť dohromady psíka s jeho majiteľom.

Ak sa hráčom podarí spojiť Béďu a Gumpa skôr, ako dôjde doberací balíček, hra končí úspechom. V opačnom prípade je misia neúspešná a hráči sa môžu pokúsiť o víťazstvo v novej hre.

Hra Gump je naozaj vydarenou rodinnou hrou s peknou myšlienkou a zaujímavým herným mechanizmom. Hracie karty obsahujú jednoduché symboly, podľa ktorých sa vcelku rýchlo zorientujete v tom, aký účinok na hru karta má.

Pre víťazstvo v hre je však naozaj potrebná dobrá spolupráca hráčov. Individualizmus sa nevypláca. Najmä vzhľadom na to, že herná doba je ohraničená počtom kariet v doberacom balíčku.

Plusy:

hra vhodná pre hráčov, ktorí majú radi kooperatívne hry

veľmi pekný námet, ktorý poukazuje na silné puto medzi psom a jeho pánom

Mínusy:

počítajte s tým, že prvá hra bude trvať o niečo dlhšie ako deklaruje výrobca, a to z dôvodu, že kým si osvojíte symboly na akčných kartách, budete musieť dosť nahliadať do pravidiel a čítať z nich pokyny.

5. Draftosaurus

Hodnotenie: 7/10

7/10 Odporúčaný vek: 8+

8+ Počet hráčov: 2-5

2-5 Herná doba: 15 minút

15 minút Hru na recenziu poskytlo vydavateľstvo REX hry.

Zhrnutie: Potrebujete deti zabaviť kým sa zohreje večera či máte chuť na dobrú svižnú hru, ktorá vám nezaberie veľa času? Draftosaurus je ideálnym kandidátom na obe tieto požiadavky.

Dizajn, ktorý nadchne deti a herný mechanizmus, ktorý neurazí dospelého hráča, ba priam naopak. Vďaka krátkej hernej dobe si hru môžete vychutnať i niekoľko krát po sebe a nepresýti sa vám.

Draftosaurus. (zdroj: J.H.)

Staňte sa na chvíľu riaditeľom dinosaurej ZOO. Rozmiestňujte rôzne typy dinosaurov do výbehov tak, aby ste získali čo najväčšiu priazeň návštevníkov, a tým samozrejme i najviac bodov v hre!

Podstatou hry Draftosaurus je umiestňovanie pestrofarebných figúriek dinosaurov na hraciu plochu podľa podmienok, ktoré stanoví hod kockou. Každý hráč má vlastnú hraciu plochu predstavujúcu dinosauriu ZOO.

V nej sú zakreslené výbehy s rozličnou veľkosťou, tvarom i bodovou hodnou, ktorú získate za správne umiestneného obyvateľa. Hra pozostáva z dvoch kôl počas ktorých hráči postupne umiestnia do svojej ZOO až dvanástich dinosaurov.

Prvého dinosaura si hráč vyberie zo šiestich, ktoré si vyžreboval z hracieho vrecúška. Zvyšných dinosaurov postúpi hráčovi po ľavici a on zasa dostane piatich dinosaurov od hráča po pravici. Po položení šiesteho dinosaura posledným hráčom, začne druhé kolo.

Toto funguje na rovnakom princípe ako prvé kolo. Na záver hry, položením posledného dvanásteho dinosaura hráči spočítajú body a ten, kto získal najviac bodov sa stáva víťazom hry a najúspešnejším riaditeľom dinosaurej ZOO široko-ďaleko!

I keď hra pôsobí ako detská, určite nesklame i dospelého hráča, ktorý má chuť na krátku oddychovku. Je treba pri nej rozmýšľať a troška taktizovať, ale aj vzhľadom na odporúčaný vek 8+ to nie je nič náročné.

Pravidlá sa najľahšie dajú pochopiť pri samotnom hraní, stačí odohratie jedného kola a do papierových pravidiel už nebudete potrebovať nahliadnuť. Ten, kto rád škodí súperovi, si tiež príde na svoje, avšak priamo škodíte viac-menej len súperovi po ľavici, ktorému posielate dinosaurov, ktorých už nepotrebujete (alebo, ktorých nepotrebuje on, aby ste mu nedopriali väčší zisk bodov).

Plusy:

lákavá téma hry

oceňujeme, že figúrky i hracia kocka sú vyrobené z dreva

hra obsahuje viacero herných variantov vrátane hry vo dvojici

6. Zombie Teenz Evoluce

Hodnotenie: 8/10

8/10 Odporúčaný vek: 8+

8+ Počet hráčov: 2-4

2-4 Herná doba: 20 minút

20 minút Hru na recenziu poskytlo vydavateľstvo Blackfire.

Zhrnutie: Mohlo by sa zdať, že stolovka so zombie tematikou bude deti desiť, no kto niekedy hral Zombie Kidz Evoluce (skôr vydaného súrodenca Zombie Teenz Evoluce) pochopí, že lepší námet si tvorcovia hry nemohli vybrať.

Deti v skutku láka postaviť sa do úlohy hrdinov a spoločne bojovať proti hordám zombií. Trúfnete si tiež?

Hra Zombie Teenz. (zdroj: J.H.)

Po úspechu hry Zombie Kidz Evoluce prichádza na trh novinka určená pre starších hráčov, resp. pre hráčov pôvodných Zombie Kidz, ktorí nám medzičasom podrástli, rovnako ako hlavní hrdinovia hry. Pre tých, ktorí o hre Zombie Kidz Evoluce nepočuli, ide o kooperatívnu hru, v ktorej je úlohou hráčov odvrátiť útok zombií, ktorí sa pokúšajú ovládnuť školu.

Tento raz je ale útok zombií oveľa nebezpečnejší. Po tom, ako sa v Zombie Kidz Evoluce neúspešne pokúsili ovládnuť školu, rozhodli sa pre väčší cieľ – napadnúť celé mesto! V tom im predsa partia teenagerov nemôže zabrániť, alebo hej?

Nakoľko je hra Zombie Teenz Evoluce určená pre starších hráčov, sťažili sa i pravidlá oproti pôvodnej Zombie Kidz Evoluce. Okrem likvidovania zombií, musia hráči zozbierať 4 debničky s dôležitými surovinami a priniesť ich spoločnými silami do školy.

Musia však dávať dobrý pozor na rýchlo sa pohybujúce zombie. Akonáhle sa zombiam podarí obsadiť všetky štyri strategické budovy v meste, skôr, ako teenageri prinesú debničky do školy, hra končí neúspechom.

Čo ale znamená dôvätok „EVOLUCE“?

Hra sa totiž stále vyvíja! A to je práve na nej také nezvyčajné a lákavé. Za každú odohratú hru si hráči nalepujú do priloženej brožúry nálepku so symbolom mozgu. V momente, keď získajú potrebný počet nálepiek, hra ich vyzve, aby si otvorili jednu z priložených obálok, v ktorej nájdu tajné pokyny.

Zároveň majú hráči stanovené misie, ktoré musia splniť a za ich splnenie získajú tiež nálepku. I za nálepky splených misií je možné po čase získať obálky s prekvapením. Tešiť sa môžete na zmeny pravidiel, ďalšie tajné misie, rozširujúce komponenty k hre a mnoho ďalšieho, takže každou odohratou partiou sa blížite k ďalšiemu (ešte väčšiemu) dobrodružstvu!

Plusy:

lákavý námet hry

hra sa vyvíja (a sťažuje) priamoúmerne počtu odohratých herných partií

rozvoj tímového ducha

7. High Voltage

Hodnotenie: 7/10

7/10 Odporúčaný vek : 6+

: 6+ Počet hráčov: 2-4 hráči

2-4 hráči Herná doba: 5 -10 min.

5 -10 min. Hru na recenziu poskytlo vydavateľstvo PIATNIK.

Zhrnutie: High Voltage je kartová postrehovka založená na rýchlom sčítavaní a odčítavaní čísiel, v ktorej je cieľom hráčov odhadzovať karty podľa jednoduchého pravidla. Vyhráva hráč, ktorý sa prvý zbaví všetkých svojich kariet.

Hra High Voltage. (zdroj: J.H.)

Herný princíp pochopíte už podľa popisu na krabičke, pravidlá si prečítate za dve minúty, ďalším hráčom ich vysvetlíte možno za minútu. A zábava sa môže začať! Jednoduché pravidlá sú základom pre bleskurýchle partičky s vysokým napätím, počas ktorých si deti hravou formou precvičia základné matematické operácie, ale zabavia sa aj dospeláci.

Jednoduchosť je ale aj hlavným úskalím hry – takmer určite pri nej nestrávite celý večer a môže rýchlo omrzieť. Je to ale ideálny spoločník k rodinnej opekačke alebo na cestu, pretože balíček 73 kariet nie je problém prihodiť do batohu. Hra môže byť aj dobrý štartér na zahriatie mozgových závitov pred večerom s náročnejšími hrami.

Plusy:

veľmi jednoduché pravidlá

nízka cena

hra výborná pre predškolákov a školákov na tréning počtov do 10

Mínusy:

High Voltage zvládnu hrať i šikovenejší šesť roční hráči, avšak rýchlosťou ešte nedokážu konkurovať dospelým hráčom. Z tohto dôvodu je odporúčaný vek od výrobcu až 8+.

8. Mikro Makro – Mesto zločinu

Hodnotenie: 8/10

8/10 Odporúčaný vek: 10+

10+ Počet hráčov: 1-4

1-4 Herná doba: 15-45 minút (závisí od druhu úlohy)

15-45 minút (závisí od druhu úlohy) Hru na recenziu poskytlo vydavateľstvo MINDOK.

Zhrnutie: Televízia prekypuje krimi seriálmi, no možno urobíte lepšie, ak si skúsite vyriešiť nejakú tú zápletku sami v pohodlí domova. Hra Mikro Makro vám ponúka 16 detektívnych prípadov, na ktorých rozlúštenie budete potrebovať len dobrý zrak a občas i priloženú lupu, pretože všetky odpovede nájdete na obrovskej mape mesta, ktorá je zároveň herným plánom.

Mikro Makro. Mesto zločinu. (zdroj: J.H.)

Keď sa po prvý raz pozriete na herný plán hry MIKRO MAKRO budete mať pocit, že pozeráte do mraveniska. Čierno-biely plán mesta so stovkami miniatúrnych postavičiek, aut a budov pôsobia spočiatku akoby sa ničím nelíšili, no oku dobrého detektíva neunikne, že to tak nie je.

Každý detail na hracom pláne má svoju úlohu a je dôkladne premyslený a umiestnený tak, aby zapadal do niektorého z detektívnych príbehov.

Mikro Makro je kooperatívna hra. Jeden z hráčov vždy prečíta zadanie prípadu, ktorý treba vyriešiť a zároveň prvú úlohu pre detektívov. Akonáhle si hráči myslia, že úlohu vyriešili, otočia kartičku, na ktorej bola úloha napísaná a overia si odpoveď.

Takto postupujú ďalej, až sa dopracujú ku koncu prípadu a odhalia nielen páchateľa, postup, akým konal, ale tiež všetky dôkazy potrebné pre jeho usvedčenie.

Hra je veľmi svižná, otázky na kartách vás pekne vedú krok po kroku k objasneniu trestného činu. Dĺžka hry pri jednoduchších prípadoch sa pohybuje od 10 do 20 minút, pri ťažších sa už blížite takmer k hodine.

Za večer dokážete zahrať aj viac prípadov, najmä tých s nižšou náročnosťou. I keď má hra obmedzený počet prípadov, počas hry nedochádza k znehodnocovaniu herných komponentov, takže ju po odohratí môžete posunúť ďalej a urobiť tak radosť ďalším nádejným detektívom.

Plusy:

hra nevyžaduje žiadne osobité vedomosti

na vyriešenie prípadu nemáte časový limit

detektívne prípady sú označené podľa stupňa náročnosti počtom hviezdičiek od jednej do piatich

mapa mesta obsahuje veľké množstvo postáv a situácií, takže okrem riešenia priložených prípadov si hráči môžu vymyslieť vlastné príbehy

hru zvládnu i oveľa mladší hráči, ako je deklarovaný vek 10+, avšak niektoré prípady nie sú pre nich vhodné (napr. vraždy)

Mínusy:

mapa mesta je naozaj veľkých rozmerov (75*110 cm), takže sa nezmestí na hocijaký stôl

9. Roundforest

Hodnotenie: 5/10

5/10 Odporúčaný vek: 8+

8+ Počet hráčov: 2-4

2-4 Herná doba: 60 minút

60 minút Hru na recenziu poskytlo vydavateľstvo PIATNIK.

Zhrnutie: Hra Roundforest je zaujímavé špecifikum medzi rodinnými hrami. Nemá úplne najjednoduchšie pravidlá, i herná doba je dlhšia, ako u väčšiny rodinných hier. Preto ju odporúčame skôr do rodín so staršími deťmi, ktoré dokážu pozornosť pri hre udržať minimálne hodinu.

Roundforest. (zdroj: J.H.)

S veľkým batohom a ešte väčším odhodlaním sa vydávate do tajomného lesa známeho ako Roundforest, aby ste sa pokúsili získať smaragdový prsteň a ním získali moc nad celým lesom a tvormi v ňom žijúcimi. Cesta lesom je zradná a mení sa každým krokom. Stretáte na nej kúzelných tvorov.

Niektorých milých a ochotných za malú úplatu pomôcť, iných je lepšie počas cesty radšej obísť. Aby ste získali vytúžený smaragdový prsteň musíte najskôr nazbierať tri zlaté jablká, ktoré vám lesný duch vymení za prsteň. Na svojej ceste však nie ste sami, k prsteňu sa snažia dostať i ďalší odvážlivci. Kto bude napokon najrýchlejší?

Veľmi netradičným herným prvkom hry Roundforest sú dieliky lesa, ktoré sa po každom ťahu hráča otáčajú a tym sa mení i pozícia jednotlivých ciest v lese. Najmä pri hre viac ako dvoch hráčov sa týmto mechanizmom prakticky vylučuje nejaké väčšie premýšľanie hernej stratégie, pretože neviete odhadnúť, v akom stave budú lesné cestičky, kým sa dostanete opäť na radu. Veľký podiel náhody v hre preto ocenia hráči, ktorí hľadajú oddychovku okorenenú miernou možnosťou škodenia súperom a zaujímavým námetom.

Plusy:

rodinná hra

herný plán sa mení v každom ťahu, takže nie je jednoduché naplánovať ťahy vopred

Mínusy:

na hru si musíte vyčleniť minimálne hodinu času, čo môže byť u hráčov v dolnej vekovej hranici problém odohrať pri plnej pozornosti

10. Malá bodka na záver: Rory´s Story Cubes – Harry Pottter

Hodnotenie: 6/10

6/10 Odporúčaný vek: 6+

6+ Počet hráčov: neobmedzený

neobmedzený Herná doba: závisí od vašej fantázie

závisí od vašej fantázie Hru na recenziu poskytlo vydavateľstvo Blackfire.

Zhrnutie: Niet pochýb o tom, že hra Story Cubes urobí radosť každému fanúšikovi Harryho Pottera. No má omnoho širšie využitie. Výborne poslúži ako pomôcka na rozvoj detskej fantázie i slovnej zásoby. Pre rodiny zasa môže byť základom príjemného večerného rituálu rozprávania rozprávok v hlavnej úlohe so slávnym Harry Potterom.

Hra Story Cubes - Harry Potter. (zdroj: J.H.)

Tiež sa vám zdá, že Harry Potter ešte nevypovedal všetky svoje dobrodružstvá? Vyskúšajte si vymyslieť vlastné príbehy z kúzelníckeho sveta Harryho Pottera v hre Story Cubes. Pravidlá sú jednoduché. Hodíte kockami, ktoré nájdete v praktickej plechovej krabičke a podľa symbolov, ktoré na nich padnú, sa pokúsite vytvoriť svoj príbeh.

Niektoré symboly sú ľahko identifikovateľné ako, napr. Harry Potter, Hagrid či zlatonka. Iné zasa dávajú priestor vašej fantázii - novinový výstrižok, fľaša či tanier s jedlom. Deväť kociek, každá so šiestimi odlišnými symbolmi, to je naozaj veľké množstvo kombinácií, ktoré môžete využiť na tvorbu príbehov.

Hru je navyše možné obmieňať. Odobratím kociek, pre kratšie príbehy, či opätovným hodom pre príbehy na pokračovanie. Vďaka skladnému a odolnému baleniu môžete hru nosiť so sebou na výlety a využiť ju kedykoľvek budete potrebovať.

Plusy: