Klik: Teleshopping sme vyhodili dverami, vráti sa webovým oknom

27. mar 2021 o 0:10 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Čo je Discord a prečo stojí desaťciferné sumy

Ako sa predaj vecí vkradne späť do videa

Ako sme sľúbili v podcaste: Skutočný príbeh Snyder Cutu Justice League na Vanity Fair.

Prečo Discord stojí desať miliárd

Zo sesterského newslettra Herný update. Vieme, že už druhý týždeň za sebou, ale nakopili sa herné novinky.

Discord je četová aplikácia, ktorú ste mali spustenú na pozadí a mohli ste debatovať s kamarátmi popri hraní. Aplikácia má dobrú technológiu, je bezplatná, rýchla a spoľahlivá, čo bola v čase spustenia (jar roku 2015) ešte stále pomerne vzácna kombinácia.

Discord začali ľudia používať na skupinové hlasové hovory, no pomerne rýchlo sa k nemu pribalil skupinový chat a okolo toho časom vznikli komunity hráčov.

Keďže veľa hráčov malo konto na Discorde, začali si vlastné komunity na sieti organizovať aj vývojári, pre mnohých sa sieť stala hlavným bodom kontaktu s ich hráčskou základňou.

V priebehu niekoľkých rokov sa z Discordu stala pomerne dobre utajená sociálna sieť pre hráčov. V pandémii začala rýchlo rásť a dnes hlási viac ako 140 miliónov aktívnych používateľov.

Teraz sa začalo šepkať o tom, že sociálnu sieť plánuje kúpiť Microsoft za desať miliárd dolárov. Pre kontext, to je viac ako Disney zaplatilo v čase kúpy za Star Wars a Marvel dohromady.

Discord nie je technologicky prevratný. Podkladová technológia je len rýchly skupinový chat a dobrý hlasový kodek. Pravdepodobne by nebolo ťažké ju skopírovať.

Hodnotu Discordu vytláča najmä to, že sieť dokáže organicky rásť a má podchytenú veľkú komunitu hráčov. V ostatných mesiacoch tiež rýchlo rastie záujem o takmer všetky projekty, ktoré sa točia okolo audia, kam spadá aj Discord.

Záujemca o Discord si nekupuje technológiu. Kupuje si prístup ku hráčom a času, ktorý trávia rozprávaním sa v hrách alebo o hrách. Takto nejak asi začala debata, ktorú teraz o Discorde vedie šéf Microsoftu Satya Nadela s šéfom hernej divízie Philom Spencerom. Musia sa rozhodnúť, či im ten priestor za to stojí.

Pretože nákup nie je bez rizika. Pre akéhokoľvek kupcu bude tým hlavným nájsť spôsob, ako začleniť Discord do svojej technickej, ale najmä obchodnej infraštruktúry, a ako to spraviť bez toho, aby narušili atmosféru, ktorá hráčov prilákala.

Microsoft sa už na komunikačnej aplikácii raz popálil. V roku 2011 si kúpil Skype za osem a pol miliardy dolárov. Aplikáciu sa roky pokúšal prepojiť so zbytkom svojich produktov a výsledkom bol chaotický mix nezmyselných prepojení služieb.

Teraz Microsoft Skype potichu vyoperúva zo svojich systémov a nahrádza ho aplikáciou Teams. Skype je pre Microsoft zlyhaný projekt a otázkou je, či naberú odvahu na ďalší pokus. Predsa len, za desať rokov sa toho firma veľa naučila. (Bloomberg)

Teleshopping sa vráti

Ak vás obťažuje reklama vo videách, máme zlú správu. Bude jej viac a bude sofistikovanejšia. Veľké technologické firmy sa učia (najmä od Číňanov, ktorí to robia roky), ako v reálnom čase rozoznávať obsah videa a umiestňovať priamo pod prehrávané video reklamu na predmety, ktoré vidíte.

V skutočnosti sa už nepokúšajú umiestňovať reklamu, ale priamo obchodné rozhranie. To znamená, že ak na YouTube či Instagrame uvidíte influencera s novými okuliarmi, pravdepodobne si ich budete môcť rovno pod videom jedným klikom kúpiť. Transakcia prebehne priamo na sociálnej sieti, ktorá sa potichu stane aj obchodom.

Pre tvorcov môže byť obchodný model zaujímavý, lebo to otvára nový priestor na zvyšovanie tržieb. Zároveň vytvára nový obchodný priestor na platformách s veľkým publikom.

Je to zrkadlový proces voči tomu, čo spravil Amazon, kotrý si vybudoval obchod a potom v ňom zachytil masívne publikum. Teraz si miesta, kotré prilákali masívne publikum obsahom, začínajú budovať obchody.

Pre konečného spotrebiteľa to ale znamená poväčšinou viac agresívnejšie cielenej reklamy.

Správičky

Výpoveď šéfov Facebooku, Googlu a Twitteru zas nepriniesla odpovede. Mark Zuckerberg, Sundar Pichai a Jack Dorsey cez telemost vypovedali pred americkými zákonodarcami. Vypočúvanie kongresu o dezinformáciách trvalo viac ako 5 a pol hodiny. Americkí kongresmani aj americký prezident sa kriticky pozerajú na časť zákona o slušnej komunikácii, tzv. Section 230, ktorá chráni platformy pred zodpovednosťou za príspevky ich používateľov a umožňuje im moderovať obsah, ako uznajú za vhodné. Pri týchto vypočúvaniach sa politici snažia zviditeľniť a málokedy sú prínosné, užitočné otázky by sa dali vyextrahovať do niekoľkých minút. A keďže vypočúvanie je rozdelené iba po pár minnútach pre jedného na dopytovanie, často zvyknú politici prerušovať vypovedajúcich, aby definitívne odpovedali na otázky áno alebo nie. Ešte počas samotného vypočúvania šéf Twitteru zverejnil anketu, ktorej obsahom bol otáznik bez otázky a na výber odpovede áno alebo nie. Chcel tým upozorniť na nefunkčnosť systému, a zároveň si z celého vypočúvania urobil srandu. Výsledok nebol jasný, avšak zaznelo, že je koniec samoregulácie a príde nová regulácia. To však bude veľká výzva a najmä to nebude jednoduché presadiť. (CNBC)

OnePlus ukázal nové smartfóny. OnePlus je čínska značka patriaca do skupiny BBK Electronics, ktorá zastrešuje niekoľkých ďalších výrobcov ako sú Oppo, Vivo a Realme. OnePlus na začiatok uvádza dvojicu modelov zo série 9 – OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro. Prvý z nich si kúpite už za 729 eur, ten najlepší v najvyššej konfigurácii za necelú tisícku. OnePlus 9 Pro má druhú generáciu Fluid AMOLED displeja, ktorý dokáže dynamicky upravovať svoju frekvenciu od 1 až po 120 Hz. Pri rozlíšení 1440 x 3216 bodov a 10-bit farebnej hĺbke ponúkne skutočne detailný obraz. Obidva modely nabijete na 100 percent do pol hodiny vďaka 65 W nabíjaniu a rozumne zvolenej kapacite 4500 mAh. Bezdrôtové nabíjanie je rýchle len pri Pro verzii, tá ho zvláda pri výkone 50 wattov, základná verzia má len 15-wattové. Dostupné budú od 6. apríla vo voľnom predaji a aj u všetkých slovenských operátorov. (SME Tech)

Počúvanie podcastov, rádia a Clubhousu podľa odborníkov pomáha duševnému zdraviu, ale nadmerná konzumácia môže narúšať vzťahy. Počúvanie hlasov sa líši od pozerania do obrazovky najmä tým, že pri ňom môžete ľahšie robiť aj iné veci. Podobné sú v tom, že môžete byť na oboch "závislí", čo vám bráni byť plne prítomní pre ľudí vo vašom okolí. (SME Tech)

Windows 10 upravuje dizajn. Microsoft postupne upravuje vzhľad operačného systému Windows 10. Niektoré ikony Prieskumníka budú po novom vyzerať inak. Modernejší vzhľad budú mať aj ikony priečinkov Plocha, Dokumenty, Stiahnuté súbory, Obrázky, Hudba a Videá. (SME Tech)

