OnePlus ukázal nové smartfóny

Vysoký výkon a zaujímavá cena k tomu.

23. mar 2021 o 17:08 Matúš Paculík

BRATISLAVA. Apple, Samsung a Huawei už síce nemajú konkurenciu v produktoch Sony a Motoroly, no kým spomínaná dvojica postupne zaostávala viac a viac, tak z pôvodne malej značky OnePlus sa stal silný hráč aj na európskom trhu.

OnePlus je čínska značka patriaca do skupiny BBK Electronics, ktorá zastrešuje niekoľkých ďalších výrobcov ako je Oppo, Vivo a Realme. S dvojicou noviniek sa nesnaží zaujať zákazníkov s obmedzeným rozpočtom, ale ponúka plnohodnotnú alternatívu k tým najlepším smartfónom na trhu.

Prémiová séria za tisícku

OnePlus na začiatok uvádza dvojicu modelov zo série 9 – OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro. Prvý z nich si kúpite už za 729 eur, ten najlepší v najvyššej konfigurácii za necelú tisícku.

Značka sa tak z cenovo dostupnej alternatívy dostala do segmentu prémiových modelov, presne do silnej konkurencie v podobe trojice Apple, Samsung a Huawei.

Tomu zodpovedá vzhľad, parametre a funkcie, ktoré smartfóny ponúkajú. Obidva modely sú vybavené rovnakým hardvérom v podobe čipu Snapdragon 888 s grafickou časťou Adreno 660, takže zvládnu všetky súčasné aplikácie a hry bez najmenších problémov.

Konfigurácie budú na trhu dve v podobe 8 / 128 a 12 / 256 giabajtových verzií. Cenová politika je v tomto prípade nastavená rozumne, takže príplatok za väčšiu pamäť dáva zmysel a finančne vás nezruinuje.

Prvý zásadný rozdiel je pri displeji, kde základný model OnePlus 9 má rovnaký 120 Hz AMOLED displej, aký nájdeme aj pri predchádzajúcej generácii OnePlus 8T.

OnePlus 9 Pro má druhú generáciu Fluid AMOLED displeja, ktorá dokáže dynamicky upravovať svoju frekvenciu od 1 až po 120 Hz. Pri rozlíšení 1440 x 3216 bodov a 10-bit farebnej hĺbke ponúkne skutočne detailný obraz.

Obidva modely nabijete na 100 percent do pol hodiny vďaka 65 W nabíjaniu a rozumne zvolenej kapacite 4500 mAh. Bezdrôtové nabíjanie je rýchle len pri Pro verzii, tá ho zvláda pri výkone 50 wattov, základná verzia má len 15-wattové.

OnePlus 9 a 9 Pro (zdroj: OnePlus)

Fotky majú byť vynikajúce

Nokia to pri fotoaparátoch skúšala so značkou Zeiss, Huawei so značkou Leica a OnePlus si pri vývoji fotoaparátu pozval na pomoc ďalšieho známeho hráča - Hasselblad. Ten s mobilným riešením síce skúsenosti nemá, ale minimálne parametre fotoaparátov vyzerajú veľmi zaujímavo.

OnePlus 9 a aj 9 Pro majú základný snímač s rozlíšením 48 megapixelov, veľkými bodmi a svetelnosťou f/1,8. Pro verzia pridáva navyše laserové zaostrovanie a optickú stabilizáciu obrazu.

Úplne zhodný je širokouhlý snímač s rozlíšením 50 megapixelov a svetelnosťou f/2.2, rovnaký je aj pomocný snímač pre zisťovanie hĺbky objektov v scéne. Drahší model má aj štvrtý fotoaparát s 3,3-násobným optickým priblížením a optickou stabilizáciou.

Video dokáže zaznamenať v 4K rozlíšení pri rýchlosti až 120 snímok za sekundu. Nároční používatelia môžu pri zázname fotografií využiť 12-bit RAW formát pre výrazne presnejšie farby.

OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro budú dostupné od 6. apríla vo voľnom predaji a aj u všetkých slovenských operátorov.

Parametre