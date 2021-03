Klik: Ako Facebook pokazí ďalšiu vrstvu reality

Komentovaný prehľad technologických správ.

13. mar 2021 o 1:18 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Témy podcastu

Ľudia naozaj nechcú malé mobily. Ani od Apple

Facebook má veľké plány s virtuálnou realitou

Koniec je blízko, streamujú ho na NewNew

Malé telefóny sú mŕtve

Roky sme počúvali ľudí, ktorí hovorili, že by chceli malý telefón. Najlepšie ako tie staré od Apple. Sťažovali sa tak dlho a hlasno, až Apple v minulom roku uviedol mini verziu nového iPhonu. Menší telefón mal dobré recenzie, aj keď musel spraviť kompromisy okolo výdrže batérie a samozrejme nezmestil najlepšie fotosenzory. A zjavne si ho ľudia nekupovali. Aspoň nie v množstve, ktoré v Appli predpokladali.

Firma zrevidovala objednávky komponentov od svojich dodávateľov. Pôvodne mala objednané súčiastky potrebné na výrobu 100 miliónov iPhonov, no objednávky znížila a odhaduje, že bude potrebovať vyrobiť 75 miliónov zariadení.

Zaujímavé je, že viac ako dve tretiny zo zrušených objednávok pripadajú na komponenty potrebné na výrobu modelu mini. Naznačuje to, že odbyt modelu bol výrazne pod očakávaniami americkej firmy.

Malý telefón mal okrem iného problémy aj s cenou. Na Slovensku sa predával za 799 eur. O generáciu starší veľký model stojí menej (a je väčší s väčšou batériou).

Druhým problémom je veľkosť batérie, ktorá sa musí vysporiadať s nárokmi na moderné displeje s vysokým rozlíšením a jasom, a zároveň utiahnuť aj 5G modemy. Jeden deň prežije, ale nie je ťažké byť pri nej nervózny. Ľudia sú proste zvyknutí na viac.

Problém by sa mohol časom zlepšiť. Čipy aj modemy 5G budú efektívnejšie a s tým, ako sa zahustí sieť bude musieť telefón pracovať menej, aby si udržal signál a rýchlosť.

Apple chce v roku 2021 doručiť 230 miliónov telefónov, čo by bol medziročný nárast o 12 percent.

(Nikkey)

Plány Facebooku s rozšírenou realitou

Facebook chce okolo zariadení pre virtuálnu a rozšírenú realitu vybudovať vlastný ekosystém. Firma buduje vlastné zariadenia, čipy či vlastný ekosystém aplikácií.

Veľmi zjednodušene možno povedať, že Facebook verí, že z virtuálnej reality sa stane samostatná komunikačná a produktová platforma, ktorá bude oddelená od súčasných hráčov na trhu.

Mark Zuckerberg si myslí, že pri nástupe virtuálnej reality sa stane to isté, čo sa stalo pri nástupe smartfónov. Vznikol nový model používania technológie, čo vytvorilo priestor na to, aby vznikli nové ekosystémy.

Operačný systém Windows, ktorý mal pod kontrolou tradičné počítače nezvládol prechod do nového prostredia, a uchytiť sa mohli Apple a Google. Obe firmy z prechodu čerpajú výhody dodnes.

Ak počúvate Zuckerberga (napríklad v hodinovom podcaste o VR), je jasné, že svoju firmu pripravuje na podobný skok. O virtuálne realie zjavne veľa rozmýšľa, čo ale môže byť pre bežného spotrebiteľa skôr na škodu.

Nový trh a nové ekosystémy, obzvlášť pre rozšírenú realitu, budú pravdepodobne fungovať v móde, kedy víťaz berie všetko. Väčšina zákanzíkov si vyberie len jeden systém, lebo na nose môže mať len jeden kus okuliarov.

Dominantný systém ovládne nielen ekosystém aplikácií, ale určí aj podobu novej vrstvy vnímania, v ktorej sa prekryje skutočný a virtuálny svet. Doslova pôjde o novú podobu sveta a verejného priestoru. Facebook opakovane ukazuje, že pre verejný priestor nie je dobrým správcom.

(CNBC)

ŇuŇu

Ak ste mali za posledné mesiace potrebu zobrať veľký transparent s nápisom "Koniec je blízko" a vyraziť do ulíc, nasledujúca správa môže byť pokojne poslednou kvapkou.

Sociálna sieť NewNew sa rozbieha na novom lákavom princípe, pri ktorom môžete nechať bohatých ľudí doslova ovládať vlastný život. Ľudia na NewNew trávia čas tým, že streamujú svoj bežný život pre svojich odberateľov, no kľúčové lákadlo je, že v aplikácii môžete ľahko rozbehnúť hlasovania o tom, čo by ste mali robiť. Odberatelia si právo hlasovať musia, samozrejme, kúpiť a vy dostanete podiel na zisku.

Je pekné, že na rozdiel od Facebooku, ktorý predáva naše súkromie bez odovzdania protihodnoty je NewNew príjemne transparentná a transakčná.

Potom ale vidíte šéfku firmy Courtne Smith opisovať vlastný produkt ako „ekonomiku pozornosti, pri ktorej si kupujete okamihy v životoch iných ľudí, a posunutý to o krok ďalej tým, že ľuďom umožňujeme a umožňujeme tieto okamihy ovládať“ a uvedomíte si, že žijeme vo svete, ktorý sa čoraz viac podobá na béčkový dystopický film.

(NY Times)

Správičky

Videohovory majú štyri problémy. Ak sa po videohovoroch s kolegami či rodinou cítite unavení, nie ste sami. Vedci tento stav prezývajú zoom únava. Problém sa netýka iba platformy Zoom. Všetky populárne videokonferenčné aplikácie majú chyby v dizajne, ktoré z vás môžu vysávať energiu. Vplyv videohovorov na psychiku skúmal Jeremy Bailenson zo Stanfordovej univerzity, hovorí o štyroch hlavných príčinách Zoom únavy. Pre každý problém navrhuje aj riešenie, ktoré môžete využiť aj vy sami. (SME Tech)

Opäť ďalšie potvrdenie, že Facebook nerieši svoje problémy, ale spoločnosť chce len ukazovať pekné iniciatívy pre PR. Reportérka rok pracovala na téme skupiny okolo šéfa umelej inteligencie vo Facebooku, ktorý aktuálne vedie špecializovaný tím, aby skúmal dopady umelej inteligencie a algoritmov. Výsledkom je zistenie, že sociálna sieť znova a opäť neadresuje problémy ako radikalizácia používateľov či fakt, že algoritmy pomáhajú kontroverznému obsahu. Nejde o prekvapivý výsledok ani záver, ale je fascinujúce, ako veľmi sa firma Marka Zuckerberga snaží ukazovať, že problém riešia, pritom podrobnejšie odhalenie ukazuje opak. (MIT Technology Review)

Tento týždeň Facebook usporiadal pre zamestnancov seminár, v ktorom ich učil, ako hovoriť o polarizácii. Manažéri sociálnej siete im vysvetlovali, že polarizácia má viacero príčin, nielen vplyv Facebooku na človeka. Pritom existuje aj interný výskum Facebooku, ktorý ukazuje opak. (BuzzFeed News)

Netflix sa podobne ako Spotify začína pozerať, či jeden účet používajú členovia jednej domácnosti. Niektorí používatelia už hlásili, že služba overuje identitu majiteľa účtu. Keď bude niekto prihlásený a pozerať svoj film alebo seriál, v jednom momente sa na obrazovke objaví oznam: Ak nežijete v jednej domácnosti s majiteľom účtu, mali by ste si založiť vlastný, ak chcete pokračovať v pozeraní. Vzápätí Netflix vyzve diváka, aby dokázal, že je tým, kto za účet platí. Bude musieť zadať kód, ktorý majiteľovi účtu pošle Netflix na overenie esemeskou alebo emailom. (SME Kultúra)

Veľký rozhovor so šéfom produktu v Twitteri. Kayvon Beykpour hovorí o tom, ako sa sociálna sieť preberá z kómy, prečo trvalo roky, aby sa rozhýbala a vysvetľuje plány, ktoré ohlásili manažéri Twitteru minulý týždeň. Twitter, podobne ako Facebook oznámil tento týždeň, chce dať tvorcom do rúk nástroje, ktorými môžu priamo zarábať peniaze od svojich fanúšikov. (The Verge)

Twitter spustí vlastnú verziu Clubhouse už v apríli pre všetkých používateľov. Twitter Spaces umožňuje používateľom vytvárať miestnosti, v ktorých môžu diskutovať cez audio, teda podobne ako cez aplikáciu Clubhouse. Aj keď Twitter spúšťa pre všetkých používateľov funkcionalitu neskôr, od apríla bude dostupná aj pre používateľov Android, čo bude výhoda oproti Clubhouse. Twitter funkcionalitu Spaces aktuálne testuje a zapojiť do konverzácií sa môžu už teraz používatelia iOS aj Android. (The Verge)

Ako sa z digitálneho umenia stal miliónový biznis. NFT znamená Non-Fungible Token, v preklade “nezastupiteľný token”. Nezastupiteľný, alebo teda jedinečný, a token je žetón, nahrádza teda inú vec. Správy o tom, že nejaký umelec alebo známy človek predal NFT svojho diela zaplavujú posledné týždne sociálne siete a titulky médií. Technológia NFT prináša do digitálneho umenia to, čo v prípade fyzického umenia jestvuje odjakživa – nedostatok a autenticita. Avšak kým originálny obraz je originál a viete rozoznať jeho kópiu, v prípade digitálneho diela sa dve kópie toho istého diele nijako nelíšia, jediným odlišným znakom je NFT indetifikátor alebo certifikát, ktorý sa viaže na pôvodné dielo. (Denník N)

