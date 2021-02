Klik: Roboty už chcú zobrať prácu aj psom

Komentovaný prehľad technologických správ

27. feb 2021 o 2:57 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/75sqJg8LLwzJKnoSKfaePZ

Témy podcastu

Pes učí robota medicínu

Budú na obežnej dráhe elektrárne?

Koniec ságy Facebooku a Austrálie

Umelá inteligencia sa učí od psov

Špeciálne vycvičený pes dokáže vyňuchať rakovinu. Niekedy aj vo fáze, kedy ju nedokáže zachytiť špecializovaný medicínsky test. No vycvičiť a pravidelne používať psov pri diagnostike je drahé a náročné.

Skupina vedcov sa teraz pokúša naučiť robotov, aby vedeli vyňuchať nádory rovnako dobre ako trénovaný pes.

Pozorovanie ukázalo, že pes pravdepodobne nereaguje na jeden konkrétny pach, ale skôr na kombináciu či pomer látok. Preto dokážu nájsť na chorobu, ktorú ešte nezachytí bežný test zameraný na koncentráciu jednej konkrétnej látky. V princípe pes vyňuchá na vôni človeka "niečo rakovinové". Pes, samozrejme, nevie vysvetliť čo presne cíti.

Výskumníci preto zobrali (zatiaľ v drobnom experimente) psov, ktorých nechali oňuchať vzorky moču od zdravých ľudí a od ľudí s rakovinou prostaty. Potom spravili celkovú analýzu pachu a všetky dáta nakŕmili do neurónovej siete, spolu s informáciou o tom, ako sa rozhodovali diagnostické psy.

Metóda by časom mohla vytrénovať umelú inteligenciu, aby sa naučila rozoznať rovnaký indikátor rakoviny, aký používa diagnostický pes.

(The Scientist)

Solárne elektrárne na obežnej dráhe

Americké ministerstvo obrany hovorí, že sa mu podarilo otestovať zariadenie, ktoré posiela na Zem elektrickú energiu vyrobenú na obežnej dráhe. Drobná testovacia jednotka vyrába energiu vďaka solárnym panelom. Tie sú vo vesmíre oveľa efektívnejšie ako na Zemi, kde časť slnečnej energie stihne pohltiť atmosféra planéty. Nazbieranú energiu by zariadenie malo posielať pomocou mikrovlnných lúčov do prijímacej stanice na povrchu planéty.

Ak by sa technológiu podarilo naškálovať, mohla by ľahko poskytnúť záložnú energiu pre oblasti, v ktorých je tradičná energetická infraštruktúra nedostupná alebo poškodená. Výskumníci spomínajú napríklad oblasti postihnuté živelnými pohromami.

Systém by ale mal využitie aj v armáde. Výskum financovalo americké ministerstvo obrany, ktoré sa už roky snaží znížiť závislosť bojových jednotiek od zásobovania palivom. Chcú sa zbaviť ropy. Doručovanie energie z obežnej dráhy na prenosné mobilné prijímače by výrazne zjednodušilo modernú vojenskú logistiku.

Civilné využitie by prichádzalo do úvahy len v prípade, že by dramaticky klesli ceny za vývoz materiálu na obežnú dráhu.

(CNN)

Austrália vs. Facebook

Od minulého týždňa, keď sa Facebook rozhodol stiahnuť austrálske správy zo sociálnej siete, sa dve strany stihli dohodnúť. Facebook vráti správy a austrálska vláda predstaví výnimky pre sociálnu sieť zo zákona, ktorý by jej prikázal platiť za odkazy na spravodajský obsah.

Medzičasom zákon v Austrálii prešiel a vošiel do platnosti, avšak na to, aby sa týkal konkrétnej spoločnosti, musí ju v zmysle legislatívy minister financií dezignovať.

Inými slovami, zákon dal ministrovi moc vyjednávať s platformami a popritom môže hroziť tým, že ich v zmysle zákona označí za nekompatibilné a budú musieť začať platiť za odkazy.

Facebook si nechal eso v rukáve tiež, a síce potvrdil dohodu, v rámci ktorej sa dohodne s vydavateľmi médií individuálne, avšak spoločnosť dodala, že si vyhradzuje právo kedykoľvek v budúcnosti pristúpiť k rovnakému kroku ako minulý týždeň a spravodajský obsah stiahnuť.

Víťazi a porazení tejto dohody sú jasní, a tak zákon takmer žiadnu zmenu neprinesie. Veľké technologické firmy sa dohodnú s veľkými mediálnymi domami, prisľúbia, že budú rokovať v budúcnosti aj s malými a strednými, ale to už málokto dosleduje.

Austrálsky zákon však posmelil politikov na celom svete, a je otázkou času, kým prídu prvé podobné návrhy legislatívy aj v iných krajinách.

(ABC News)

Správičky

Vedci z oblasti umelej inteligencie pochybujú o účinnosti a etike technológie rozpoznávania emócií. Štúdie ukazujú, že výrazy tváre sa zhodujú s emóciami ľudí iba v 20-30% prípadov. Väčšina začínajúcich spoločností zaoberajúcich sa rozpoznávaním emócií zakladá svoju technológiu na práci psychológa Paula Ekmana, ktorý publikoval populárne práce o podobnostiach medzi výrazmi tváre a popularizoval myšlienku „siedmich univerzálnych emócií“. Vedci však podrobným skúmaním zistili, že ľudia tvoria očakávaný výraz tváre tak, aby zodpovedal ich emočnému stavu iba 20% až 30% času. Napriek tomu sa rôzne spoločnosti odmietajú vzdať Ekmanovej filozofie a túto technológiu používajú školy, firmy a napríklad aj Amazon na svojich pracovníkov. (OneZero)

Spotify predstavil novinky . Najviac pozornosti si získala služba Spotify HiFi, cez ktorú budú môcť poslucháči počúvať hudbu v CD kvalite. Streamovacia spoločnosť sa rozšíri v najbližších mesiacoch na viac ako 80 trhov, predstavila nové spolupráce, okrem iných spoločný podcast prezidenta Baracka Obamu a rockera Bruce Springsteena. (Spotify For the Record)

Twitter bude mať predplatné Super Follows a skupiny na štýl Facebooku. Manažéri sociálnej siete počas týždňa oznámili viacero pripravovaných noviniek. Možnosť ponuky predplatného vlastným sledovateľom za pravidelný príspevok a extra obsah navyše spôsobila najviac rozruchu. Twitter tiež oznámil funkcionalitu na štýl Facebook skupín, používatelia si budú môcť vytvárať vlastné malé fóra s vlastnými pravidlami. Spoločnosť si tiež určila ambiciózny cieľ zdvojnásobenie tržieb do konca roka 2023. (CNBC)

