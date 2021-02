Klik: Facebook je v otvorenej vojne s celým kontinentom

Komentovaný prehľad technologických správ.

20. feb 2021

Facebook začal blokovať médiá v Austrálii

Prečo Amazon buduje vlastný Kickstarter

Monopolný boj Apple a Epicu pokračuje aj v Európe

Facebook bojuje s Austráliou

Ak ste sa koncom týždňa pokúšali zdieľať na Facebooku článok austrálskych novín alebo televízií, pravdepodobne ste nepochodili. Sociálna sieť oznámila, že pre chystaný mediálny zákon vypína možnosť obsah zo spravodajských webov.

Austrálskym parlamentom prechádza (v dolnej komore ho schválili) zákon, ktorý prikazuje Facebooku a Googlu platiť médiám vždy, keď sa na ich weboch alebo aplikáciách objaví odkaz z austrálskych médií. Firmy musia mediálnym domom ponúknuť za obsah férovú cenu a ak sa nedohodnú, rozsúdi ich štát.

Google sa na poslednú chvíľu s veľkými vydavateľstvami dohodol, ale Facebook sa zaťal a proste vypol austrálsky spravodajský obsah. Sociálna sieť tvrdí, že médiám v skutočnosti prináša hodnotu v podobe klikov a používateľov, ktorých by inak nezískali. Vydavatelia tvrdia, že Facebook v praxi vykráda ich obsah a predáva popri ňom reklamu, ktorá by inak končila u nich.

Ani jedna strana nehovorí tak úplne pravdu. Facebook aj Google vytvorili reklamné nástroje, ktoré reklamu predávajú, cielia a umiestňujú oveľa efektívnejšie ako tradičný predaj cez médiá alebo agentúry. Nevyhrávajú len vďaka tomu, že by si bezplatne brali obsah. Vyhrávajú aj vďaka technologickým inováciám, ktoré médiá proste nedokázali vytvoriť.

Zároveň platí, že si z médií berú čoraz viac obsahu a čoraz viac sa snažia ľudí udržať vo vlastnom ekosystéme bez toho, aby používateľa naozaj poslali na stránky tvorcu obsahu.

Jadro problému je ale v tom, že Google aj Facebook sú v pozícii monopolov. Ak by na trhu vyhľadávania alebo sociálnych sietí fungovala skutočná súťaž, médiá by si mohli (pri výnimke, ktorá by im umožnila kolektívne vyjednávanie o cene) vyjednať cenu za obsah.

Ak by Facebook alebo Google nechceli zaplatiť, proste by išli k vyhľadávaču a sociálnej sieti, ktorá je štedrejšia. Problém je, že nemajú kam ísť. To nový zákon nevyrieši. Je to malá náplasť na veľkú hnisavú ranu.

(Facebook, OneZero)

Amazon buduje vlastný kickstarter

Internetový obchod Amazon rozbehol vlastný crowdfundingový portál. V princípe firma ponúka produkty, ktoré sa ešte len chystá vyrábať. Zákazník si ich môže predobjednať, ale firma ich vyrobí až keď sa nazbiera dostatočné množstvo zákazníkov. Ak záujem o produkt neprekročí kritickú hranicu, Amazon peniaze záujemcom jednoducho vráti a produkt nevyrobí.

Model skupinového financovania nových projektov funguje približne desať rokov. Medzi najpopulárnejšie platformy patrí Kicstarter, na ktorom sa firmám podarilo rozbehnúť napríklad výrobu populárnych smart hodiniek, niekoľkých veľkých počítačových hier a veľkého množstva drobných technologických a dizajnových produktov.

Amazon tento model skopíroval do vlastného obchodu . Ponúka napríklad drobnú smart tlačiareň, či kukučkové hodiny napojené na digitálneho asistenta Alexa. Pre Amazon dáva podobný experiment zmysel hneď z niekoľkých dôvodov. V prvom rade je na pomery Amazon veľmi lacný.

Stačí vytvoriť dizajnovo funkčný koncept a overiť si, že dodávatelia produktov, ktorí pre Amazon vyrábajú napríklad smart reproduktory či inú drobnú elektroniku sú schopní produkt vyrobiť. Potom stačí nastaviť množstvo predpredajov potrebných na to, aby sa vôbec spustila výroba tak, aby sa pri marži pokryli počiatočné náklady. Ak trafíte povedzme polovicu produktov, nemôžete prerobiť.

Amazon zároveň našiel ďalší spôsob ako dostať vlastné produkty do nových kategórií produktov. Na webe Amazonu nakupuje tak veľa ľudí, že platforma dokáže odchytávať zákazníkov pre nové produkty takpovediac pomimo. Stačí, ak svoje výrobky zobrazí, ak ľudia vyhľadávajú tlačiarne či kukučkové hodiny.

Nie je náhoda, že prvé tri výrobky sú úplne smart zariadenia, ktoré sú prepojené na digitálneho asistenta Amazonu. Každé predané zariadenia ešte viac uzemňuje domácnosť zákazníka v ekosystéme Amazonu a znižuje riziko, že sa presunie ku konkurencii. Aj ak by bol zisk z predaja smart tlačiarničky nulový, Amazon jej predajom podporuje zbytok svojho biznisu.

(CNBC, Amazon)

Epic a Apple sa doťahujú už ja v Európe

Výrobca a distribútor počítačových hier Epic Games sa u Európskej komisie sťažuje na protimonopolné praktiky firmy Apple. Firma preniesla spor z USA aj na európsky trh.

Epic v princípe tvrdí, že Apple znemožňuje férovú súťaž na vlastnej platforme iOS, lebo Epicu neumožňuje vystavať podobné balíčky obsahu, aké sama predáva.

Sťažnosť v podobnom duchu podala v Bruseli aj hudobná služba Spotify.

(Financial Times)

Správičky

Britský najvyšší súd rozhodol, že vodiči Uberu sú pracovníci, nie samostatne zárobkovo činné osoby. Ide o zásadné rozhodnutie v Spojenom kráľovstve, ktoré roky zápasí s Uberom. Minulý rok vyhral Uber spor s londýnskym úradom pre verejnú dopravu . Úrad v tom čase poukázal na prípady, keď vodiči Uberu jazdili bez licencie alebo prepravu nekrylo poistenie. Toto rozhodnutie najvyššieho súdu môže znamenať, že tisíce vodičov Uberu majú nárok na minimálnu mzdu a plat za dovolenku. (BBC)

Kauzu GameStop a Robinhoodu riešil americký kongres, bez výsledku. Niekoľkohodinové vypočúvanie sa sústredilo najmä na šéf aplikácie Robinhood, ale celkovo sme sa nič nové nedozvedeli.Keď aj padla dôležitá otázka, zostala bez odpovede. (The Verge)

Cez aplikáciu Google Mapy začnú ľudia v amerických mestách platiť za parkovanie alebo si môžu kúpiť lístok na vlak . Google Mapy integrujú do svojej aplikácie dve mobilné platobné služby za parkovanie – Passport a ParkMobile. Používatelia telefónov s Androidom dostanú túto funkciu ako prví (v 400 mestách v USA), majitelia iPhone ich budú čoskoro nasledovať. Google plánuje funkcionalitu rozširovať aj do ďalších krajín na svete. (The Verge)

Bitcoin tento týždeň prvýkrát prekročil hranicu hodnoty 50-tisíc dolárov. Ide o zdvojnásobenie hodnoty kryptomeny za približne dva mesiace. (Wall Street Journal)

LinkedIn buduje platformu Marketplaces, cez ktorú budú môcť používatelia poskytovať svoje služby a iní si ich prenajímať. V podstate ide o konkurenčnú platofrmu pre Fiverr alebo Upwork. Spustiť ju majú na jeseň. (The Information)

Test OnePlus Nord N10 5G . Náš kolega Matúš Paculík píše vo svojej recenzii: Veľmi dobrý 5G smartfón, určený do rúk cenovo orientovaného zákazníka. Zahráte sa na ňom väčšinu moderných hier, má dostatok pamäte a v balení nájdete aj výkonnú nabíjačku. Pri značke OnePlus sme ale čakali trochu nižšiu cenu. (SME Tech)

Pozor na podvodný email. Tvári sa, že je od Slovenskej pošty. Ak vám prišiel email, ktorý od vás žiada zaplatenie za poštový balík, buďte na pozore. Ide o podvod. Odosielateľ sa vydáva za Slovenskú poštu. Hoci v tele správy využíva oficiálne logo spoločnosti, emailová adresa odosielateľa prezradí, že ide o podvod. (SME Tech)

Američania deviaty raz úspešne pristáli na Marse. Na prašný povrch červenej planéty dosadlo vozidlo Perseverance aj s drobnou helikoptérou. Pri podobných misiách existuje iba polovičná šanca, že sa vydaria. Rover Perseverance navyše pristával na jednom z najťažších marťanských terénov. Na Marse bude pátrať po živote, ktorý na planéte mohol existovať pred miliardami rokov. (SME Tech)

