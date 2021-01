Klik: Ako Čína rozbieha vesmírny biznis

Komentovaný prehľad technologických správ.

23. jan 2021 o 1:48 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

Témy podcastu

Ako rozbehnúť startup proti zmene klímy

Internet bez Trumpa

Čínske vesmírne ambície

Stromčekový startup

Bývalý šéf sociálnej siete Reddit Yishan Wong má novú prácu. Sadí stromčeky. Teda nie sám - založil si na to firmu, ktorá chce v rámci boja so zmenou klímy vysadiť miliardy stromov. Nie priamo sama, ale v princípe stavajú balíčky o veľkosti prepravných kontajnerov, ktoré vám na kľúč umožnia premeniť odlesnenú oblasť na budúci les.

Vybavenie a softvér, ktorý Wongova firma buduje by mal zabezpečiť plánovanie výsadby, riadenie zavlažovania či sledovanie zdravia nových sadeníc. Zaujímavé je, že všetok softvér a plány budú dostupné bezplatne. Wong je presvedčený, že ak sa má ľudstvo vyrovnať so zmenou klímy, musia sa riešenia, ktoré zafungovali v jednej časti sveta čo najľahšie nasadiť aj všade inde.

Teraz beží testovacia výsadba na Havaji.

(Fast Company)

Internet bez Trumpa

Ako Čína rozbieha vesmírny biznis

Čínska firma koncom minulého roka poslala do vesmíru komerčnú vesmírnu raketu Ceres-1.

V krajine za necelé desaťročie potichu rastie nové priemyselné odvetvie zamerané na vesmír. Desiatky technologických firiem sa pokúšajú vytvárať vlastné raketové nosiče alebo satelity.

Čínska vláda vesmírne technológie zaradila medzi kľúčové sektory (popri solárnej energetike, kvantových počítačoch či umelej inteligencii) a nalieva zdroje do ich vývoja. Pri budovaní súkromného vesmírneho odvetvia postupujú podľa scenára, ktorý úspešne použili Američania.

Súkromné firmy štartujú cez zákazky od štátu - často od jednej z národných agentúr, ktoré zastrešujú národný čínsky vesmírny program, ktorý cieli na obežnú dráhu aj Mesiac. Firmy tak dostávajú prvé objednávky a kapitál na rozvoj, čo im umožňuje prekonať ťažkú prvú fázu vývoja vesmírnych technológií, kedy potrebujete veľa výskumu vývoja a priestor na zlyhania, ale nemáte žiadny produkt a neisté vyhliadky.

Podobne sa podarilo naštartovať napríklad firmu Elona Muska SpeceX, ktorá pre NASA vozila na obežnú dráhu neživý náklad, no postupom času sa prepracovala k misiám so živou posádkou a vlastnému vesmírnemu projektu Starlink, ktorý chce pomocou tisícok satelitov poskytovať internetové pripojenie.

(MIT Tech Review)

Správičky

Apple chystá veľa nových vecí . Vyšli nové správy o zariadeniach virtuálnej a rozšírenej reality, ktoré spoločnosť chystá, prvé by malo prísť už budúci rok. Okrem toho chystá Apple nové MacBooky Pro (14-palcový a 16-palcový) s magnetickým nabíjaním a bez Touch Baru. Okrem toho testuje ohybné displeje a iPhone so snímaním odtlačku prsta v displeji. (FWIW by David Tvrdon)

Test: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . Náš kolega Matúš Paculík napísal takéto zhrnutie: Nový najlepší smartfón od Samsungu je evolúciou, ktorá nielen pridáva, ale aj berie. Je to skvelý smartfón so špičkovým fotoaparátom, výkonným hardvérom, dokonalým displejom, no zároveň len s priemernou rýchlosťou nabíjania a po prvýkrát absentujúcim slotom pre pamäťovú kartu. V balení nehľadajte nabíjačku a ani slúchadlá. (SME Tech)

Rada pre dohľad Facebooku bude rozhodovať o osude účtu Donalda Trumpa. Tzv. Oversight Board začína riešiť prípad Trumpa a jeho zablokovanie na sociálnych sieťach Facebooku. Sociálna sieť sa zaviazala, že rozhodnutie rady v tomto prípade bude pre ňu záväzné. (Oversight Board)

Netflix prekonal míľnik 200 miliónov predplatiteľov. (VeľkýObsah.info)

Ako vás na internete sledujú a čo s tým robiť. (Podcast Klik špeciál)

Žijeme vo svete, ktorý sa odohráva v digitálnej podobe. Je preto takmer nemožné byť online a nezanechávať za sebou digitálnu stopu. Čo je to a ako ju vieme ovplyvniť? (Bezpečnenanete.sk)

