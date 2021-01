Test: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G si s nabíjačkou už nekúpite

Hodnotenie 9 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Páči sa nám: vynikajúci fotoaparát výkon skvelý displej podpora pera S Pen 8K video Nepáči sa nám: cena nudné farby pomalšie nabíjanie

Zhrnutie: Nový najlepší smartfón od Samsungu je evolúciou, ktorá nielen pridáva, ale aj berie. Je to skvelý smartfón so špičkovým fotoaparátom, výkonným hardvérom, dokonalým displejom, no zároveň s len priemernou rýchlosťou nabíjania a po prvý krát absentujúcim slotom pre pamäťovú kartu. V balení nehľadajte nabíjačku a ani slúchadlá.