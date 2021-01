Klik: Ako celebritné Cameo a OnlyFans s obsahom pre dosplených menia biznis sociálnych sietí

Komentovaný prehľad technologických správ.

9. jan 2021 o 1:13 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Témy podcastu

Ako od prvého momentu spoplatniť sociálnu sieť (Cameo a OnlyFans)

Umelá inteligencia GPT-3 sa naučila kresliť

Cameo a OnlyFans ukazujú cestu

Ak máte pár desiatok eur, môžete si nechať od Hodora (teda Michaela Winslowa, ktorý ho v Game of Thrones stvárnil) nechať nahovoriť krátke video. Pozdraví vás, alebo niekoho z vašej rodiny alebo nachystá krátku scénku. Pár minútové video vás vyjde približne 80 eur.

Winslow je jednou zo stoviek celebrít, ktoré na sociálnej sieti Cameo predávajú krátke osobné priania. Okrem neho na službe nájdete napríklad Pipina z pána Prsteňov, Snoop Dogga, Briana Baumgartnera (Kevin z The Office), rapera Ice-T a kopec iných hercov, láskavo povedzme z B kategórie.

Cameo okolo prianí začalo budovať drobnú sociálnu sieť. Obľúbeného herca môžete na službe odoberať a uvidíte priania, ktoré natočil pre iných. Celebrity zas majú dôvod na miesto chodiť - dostávajú zaplatené.

Cameo tak naštartovalo biznis bez toho, aby muselo konkurovať Facebooku či Twittru a vymyslieť ako čo najefektívnejšie predať reklamu. Proste sprostredkovalo drobný kontrakt na doručenie pomerne jedinečnej služby. Sociálnu sieť budujú ako nadstavbu. Tržby za minulý rok prekonali 100 miliónov dolárov.

Podobne sa začína rozbiehať služby OnlyFans, ktorá je jedným z najväčších technologických úspechov tohto roka, len sa o nej moc nehovorí, lebo má aj erotický obsah.

OnlyFans je má viac ako milión tvorcov, 90 miliónov používateľov a tržby dosiahli 400 miliónov dolárov, pritom profit bol až 300 miliónov.

Služba umožňuje ľuďom vybudovať si sieť podporovateľov, ktorým za priame peňažné príspevky posielajú obsah. Často sa cez ňu zdieľajú intímne fotky či videá, ale v poslednej dobe naberá tvorcov podcastov, hudobníkov či autorov. Vzniká na nej zaujímavá tvorivá zmes.

Obe siete ukazujú, že ak nájdete žiadaný obsah, je možné vybudovať obsahovú alebo sociálnu sieť, ktorá nepotrebuje reklamu a jej chod uživia používatelia priamo.

(Axios, The Information)

Umelá inteligencia kreslí

Keď sa moja dcéra naučila rozprávať, začala si pred spaním pýtať rozprávky. Prvých pár mesiacov boli spravidla o tom, ako zvieratko X papalo predmet Y.

Vymyslieť rozprávku nebolo ťažké, ale bál som sa momentu, kedy si dieťa spomenie na scénky cez deň a bude ich chcieť kresliť. "Ako tiger papal hviezdičky" bolo za hranicou mojich ilustrátorských schopností.

Ďalšia generácia rodičov si bude môcť pomôcť výtvormi umelej inteligencie.

Robota s názvom GPT-3, ktorého sme spomínali pre jeho schopnosť písať texty na ľubovoľnú tému, za ktoré by na Slovensku spokojne odovzdali prinajmenšom magisterský diplom.

Ďalší vývoj naučil systém kresliť v princípe ľubovoľný obrázok.

Ak mu poviete, že chcete stoličku z avokáda, skúsi nakresliť niečo podobné a dosť často sa pomerne slušne trafí. Systém je natrénovaný na obrázkoch z webu, ktoré spája so svojou interpretáciou jazyka.

Výsledkom je prekvapivo kreatívny a ohybný systém. Má ďaleko od komerčného využitia, ale už nie je ťažké si predstaviť svet, v ktorom napríklad pri tvorbe komiksu počítač vytvára gro práce a ľudský umelec dorába posledé kreatívne úpravy, prípadne určuje štýl a kompozíciu obrázkov.

Jeden nových modelov umelej inteligencie od OpenAI sa nazýva DALL·E, druhý CLIP.

(MIT Technology Review)

Správičky

Európska únia sa stane priamym investorom v startupoch. Cez týždeň oznámili európski úradníci vznik nového inovačného fondu, ktorý má pomôcť európskym startupom získať prvú investíciu, aby sa mohli rozbehnúť. Únia bude investovať do jednotlivých spoločností do 15 mil. € a celkovo by mala preinvestovať okolo 3 miliárd €. (Bloomberg, Sifted)

Facebook prinesie na trh smart okuliare už tento rok. Nepôjde však o okuliare s rozšírenou realitou, ale očakáva sa, že to bude zariadenie podobné Spectacles od Snapchatu alebo novým okuliarom, ktoré uviedol Amazon - Echo Frames. Facebook ešte prezradil, že v divízii, ktorá je zodpovedná za virtuálnu a rozšírenú realitu a hardvér pracuje okolo 6000 zamestnancov. To znamená, že ide o väčší tím ako je napríklad Instagram alebo WhatsApp. (Bloomberg)

Vyšli recenzie na inteligentné okuliare Amazon Echo Frames. Najväčšou nevýhodou je slabá batéria, ale inak ide o prekvapivo zaujímavý hardvér, ktorého najväčšou výhodou je, že hlasový asistent je hneď na blízku (reproduktory a mikrofóny v ráme), a na rozdiel od slúchadiel si človek na nich lepšie zvykne a po čase aj zabudne, že ich má. [The Verge]

7 otázok a odpovedí o zablokovaní Donalda Trumpa a slobode prejavu na internete. Filip Struhárik píše o dôvodoch, prečo sociálne siete zablokovali personálne účty amerického prezidenta. Vysvetľuje, že spoločnosti menia pravidlá za pochodu, a aj keď napríkald šéf Facebooku povedal, že Trumpov účet nezrušia, nakoniec to spravili. Odporúčame ešte stĺpček/analýzu Bena Thompsona, ktorý je známy tým, že odmietal a kritizoval zásah sociálnych sietí do mazania obsahu politikov, avšak v prípade Trumpa dospel k tomu, že ide o osobu, pri ktorej treba siahnuť po výnimke, ale aj to jasne pomenovať. (Denník N)

V Nórsku sa minulý rok prvýkrát predalo viac elektrických áut než so spalovacím motorom. 54% nových kúpených áut bolo elektrických. Kým v roku 2019 bola na prvom mieste Tesla Model 3, minulý rok ju vystriedalo Audi E-Tron. (CNN)

Elon Musk sa stal najbohatším človekom na svete, vystriedal šéfa Amazonu. (Bloomberg)

