Klik: Čo ukázalo grilovanie Applu, Googlu, Amazonu a Facebooku

Komentovaný prehľad technologických správ.

1. aug 2020 o 0:58 Jana Maťková, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/5JpuesgQeMh6o8H2j4iiKJ

Odoberajte Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

https://klik.substack.com/embed

Témy podcastu:

Vypočúvanie šéfov veľkých tech firiem

Čo dokáže umelá inteligencia GPT-3

Hacknutie Garminu

Článok pokračuje pod video reklamou

Big Tech (Apple, Facebook, Amazon Google) pred americkým kongresom

Americký kongres vypočúval šéfov firiem Amazon, Apple, Facebook a Google na protimonopolnom výbore. Viac ako päť hodín odpovedali Jeff Bezos, Tim Cook, Mark Zuckerberg a Sundar Pichai na otázky amerických kongresmanov.

Išlo o vyvrcholenie 13-mesačného vyšetrovania, počas ktorého špeciálna komisia zhromaždila viac ako 1 milión dokumentov o fungovaní a obchodných praktikách technologických gigantov.

“Tieto firmy v podobe, v akej dnes existujú, majú monopolnú moc. Niektoré je potrebné rozdeliť, všetky musia byť riadne regulované a musia prevziať na seba zodpovednosť, “ vyhlásil na konci šéf vyšetrovacej komisie, kongresman David Cicilline.

Verejné vypočúvanie sa uskutočnilo prostredníctvom konferenčného hovoru (cez službu Webex od Cisco). Kongresmani boli prítomní v kongrese a na obrazovkách pred sebou mohli vidieť tech-šéfov.

Asi najprekvapujúcejšie na celom bola detailnosť otázok, ktoré cielili mnohí na všetkých štyroch šéfov. Samozrejme, najviac otázok dostal Mark Zuckerberg, ale bol zo všetkých aj najviac skúsený.

Po ňom najviac grilovali Sundara Pichaia, ktorého najmä republikáni podozrievali z toho, že Google zobrazuje konzervatívne médiá na nižších pozíciách vo vyhľadávaní. Podobne veľa otázok dostal aj Jeff Bezos, ktorý si takéto vypočúvanie absolvoval prvýkrát. Najmenej svetla reflektorov sa ušlo Timovi Cookovi, čo je v podstate úspech pre firmu.

Kongresmani boli oproti predošlým vypočúvaniam (v ktorých sa napríklad Marka Zuckerberga pýtali, ako zarába jeho firma) oveľa lepšie informovaní, starší mali prichystané aj otázky, ktoré len prečítali.

Paradoxne horšie z celého vyšli tech firmy, ktorých šéfovia mali často nepresné, neuspokojivé alebo žiadne odpovede na ostré otázky komisie.

Celý proces sa pravdepodobne pohne ďalej a môžeme očakávať ďalšiu akciu v podobe návrhu zákonov, či dokonca návrhov na rozdelenie niektorých firiem.

(FWIW by David Tvrdon)

[Kliknite a prihláste sa na odber newslettra FWIW by David Tvrdon]

https://fwiw.substack.com/embed

GPT-3

Vývojári už niekoľko týždňov môžu experimentovať s novou generáciou umelej inteligencie GPT-3. Vytvorili ju výskumníci z iniciatívy OpenAI a v princípe ide o veľmi sofistikovaný systém, ktorý sa pokúša na základe zadaného textu odhadnúť, čo by asi malo nasledovať.

Aby sa naučila robiť odhady, GPT-3 sa musela natrénovať na obrovskej vzorke dát. Systém "požul" 175 miliárd parametrov. Ak si chcete predstaviť celý rozsah tréningových dát - celá anglická verzia Wikipedie z neho tvorila približne pol percenta.

GPT-3 sa v princípe pozerá na zadaný text a porovnáva ho s tým, ako nasledovali iné podobné články. Nakoniec sa pokúsi naformulovať nejaký druh výstupu. Vďaka tomu, ako veľká je vzorka býva výsledkom prekvapivo realistický text, ktorý si drží štýl aj formu zo zadanej vzorky.

Nad systémom teraz vývojári stavajú praktické ukážky. Podarilo sa mi napríklad GPT-3 využiť na to, aby previedli obyčajnú reč do počítačového kódu. Čiže počítaču môžete zadať úlohu v štýle "Vytvor tri tlačidlá, modré, zelená a červené" a systém sám napíše kód, ktorý tlačidlá vyobrazí. Umelá inteligencia tiež píše celkom obstojné eseje a prózu.

Dôležité je, že GPT-3 v skutočnosti nerozumie významu textu, len dokáže veľmi presvedčivo predvídať, čo by asi človek mohol chcieť čítať.

(OpenAI)

Garmin

Výrobcu múdrych hodiniek a navigačných riešení Garmin napadla ruská hackerská skupina s názvom Evil Corp. Do systémov spoločnosti vložili škodlivý program, ktorý začal šifrovať dáta na počítačoch firmy. Hackeri si potom od firmy pýtajú výpalné za to, že údaje opäť rozšifrujú.

Garmin tvrdí, že pri útoku neunikli žiadne údaje zákazníkov a systémy po niekoľkodňovom výpadku opäť obnovuje.

Na prípade je najzaujímavejší fakt, že Evil Corp je na oficiálnom sankčnom zozname USA a firmy nesmú organizácii posielať žiadne peniaze. Ak by aj Garmin chcel zaplatiť, nemohol by. Garmin vznikol v USA, no od roku 2010 oficiálne sídli vo Švajčiarsku.

(TechCrunch, ZDNet)

Správičky

Microsoft + Tiktok? V piatok večer (nášho času) vyšla správa, podľa ktorej Trumpova administratíva pripravuje zákaz čínskej aplikácie TikTok v Spojených štátoch. Niekoľko hodín potom vyšla ďalšia správa: Microsoft rokuje s ByteDance o akvizícii TikToku. Cena sociálnej siete s drvivou väčšinou mladých používateľov (generácia Z) má cenovku 100 miliárd dolárov. Je zvláštne, že práve Microsoft, ktorý sa vyhol tohtotýždňovému vypočúvaniu tech-šéfov zvažuje akvizíciu, ktorá by ho mohla opäť posadiť pod svetlo reflektorov. (NY Times)

Google Pixel 4A . Spoločnosť vo štvrtok pridala na sociálne siete fotku neznámeho zariadenia, ktoré predstaví 3. augusta. Už sa však vie, vďaka predošlým únikom, že pôjde o Pixel 4A, teda lacnú verziu telefónu Pixel. (9to5Mac)

Retro web je späť. Tím inžinierov Facebooku spustil beta verziu webu E.gg . Ide o súčasť akcie, v rámci ktorej špecializovaný tím vypúšťa do sveta projekty s tým, že niektorý z nich by sa "mohol chytiť" a rozšíriť. Myšlienka E.gg je pomerne nostalgická - vrátiť sa do 90. rokov internetu a vytvárať stránky, ktorá pôsobia viac ako retro umenie než funkčný web. (The Information)

Výsledková sezóna

Amazon: Internetový predajca v druhom kvartáli medziročne zdvojnásobil zisky. Firma, ktorá investorov pred pár mesiacmi varovala pred možnými stratami vo výške 1,5 miliardy dolárov, v skutočnosti zarobila 5,2 miliardy dolárov. Zvýšený záujem o online nakupovanie počas pandémie pomohol vyrovnať zvýšené náklady na ochranné opatrenia. Firma od marca najala viac ako 175-tisíc nových pracovníkov. V nasledujúcom kvartáli odhaduje náklady spojené s pandéminou COVID-19 na dve miliardy dolárov. (Yahoo Finance)

Alphabet: Materská firma Googlu po prvý raz v histórii vykázala za kvartál pokles tržieb. Bol len mierny a firma je naďalej pohodlne zisková, no Covid-19 zvýraznil tlaky, ktorým už Alphabet čelil. Obavy o ekonomický vývoj a konkurencia od iných veľkých firiem zrazili ceny internetovej reklamy. Firme naďalej prerábali jej dlhodobé experimentálne projekty, ako napríklad vývoj autonómnych áut pod značkou Waymo. (Business Insider)

Apple: Výrobca iPhonov mal podobne ako ostatné tech firmy veľmi dobrý kvartál. Keď spoločnosť inak ráta svoj fiškálny rok, Apple hlásil výsledky za tretí kvartál, kým ostatné spoločnosti za druhý. Tržby boli o viac ako sedem miliárd vyššie než sa očakávalo (59,7 mil.). Najväčším segmentom zostáva predaj telefónov, avšak pre koronakrízu najvýraznejšie poskočili predaje tabletov (31%) a počítačov (22%). 60 percent tržieb spoločnosti sa deje na globálnom trhu. (Axios)

Facebook: Sociálnej sieti sa opäť podarilo pridať niekoľko desiatok miliónov nových denne aktívnych používateľov. Na všetkých svojich službách má spoločnosť 3,14 miliárd používateľov. Tržby (18,7 miliárd dolárov) predčili odhady analytikov. Finančný riaditeľ Facebooku povedal, že bojkot veľkých zadávateľov reklamy sa prejaví až v ďalšom kvartáli. Po hlásení výsledkov akcie spoločnosti vzrástli a dosiahli rekord. Predtým ako Zuckerberg ohlásil výsledky, mal ešet úvodné slovo, ktoré sa týkalo aj vyšetrovania. Najprv povedal, že technologické firmy sú pýchou Spojených štátov, zaradil medzi ne aj Facebook. Potom zdôrazňoval potrebu mať sieť ako Facebook, ktorá v čase koronakrízy poskytuje ľuďom služby zadarmo. (CNBC)

Spotify: Po druhom kvartáli má streamovacia služba 299 miliónov mesačne aktívnych používateľov a 138 miliónov prémiových platiacich. Spotify síce ohlásil vyššie tržby než bolo odhadované, ale zvýšil aj prevádzkovú stratu. Zvýšil sa aj podiel poslucháčov podcastov z 19% na 21% všetkých používateľov. (Variety)

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.