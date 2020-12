Klik: Deň zúčtovania. Facebook čelí veľkej monopolnej žalobe

Komentovaný prehľad technologických správ.

12. dec 2020 o 1:23 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/00h42BHjRQLfp7WhuYZidL

Témy podcastu

Žaloba na Facebook

Warner Media ide potopiť svoje filmové štúdio

Etické otázky v Google

Odoberajte Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

Žaloba na Facebook

Facebook má pred sebou asi najvážnejší problém za posledné desaťročie. Skupina prokurátorov a americký protimonopolný úrad (FTC) podali na firmu žalobu za zneužívanie monopolného postavenia na trhu. Súdny spor, ktorý pravdepodobne potrvá roky, môže vyústiť až do toho, že súdy prikážu Facebooku aby napríklad predal sociálnu sieť Instagram či chatovaciu platformu WhatApp.

Žaloba tvrdí, že Facebook síce nepoškodzuje zákazníkov vyššími cenami (sieť je dostupná zadarmo a zarába na reklame), ale že vďaka svojej veľkosti dokázal vytlačiť z trhu konkurenciu, a keďže nemusí súťažiť, agresívne obmedzil ochranu súkromia vo svojej sociálnej sieti. To firme umožňuje efektívnejšie predávať reklamu, ale spotrebitelia prichádzajú o viac súkromia, ako by mali na normálne fungujúcom trhu. Aspoň to tvrdia prokurátori.

Opierajú sa o roky auditov aj internú komunikáciu Facebooku, v ktorej manažéri jasne hovoria, že v konkurenčnom prostredí si nemôžu dovoliť obmedziť súkromie, ktoré sieť po niekoľkých rokoch vykonala.

Dokázať, že Facebook je monopol, a že jeho veľkosť a praktiky priamo poškodzujú spotrebiteľov bude ťažký a dlhý boj.

(Wired)

WarnerMedia vs. filmový biznis

WarnerMedia (predtým Time Warner) je produkčná spoločnosť, ktorá okrem iných vlastní CNN, HBO a štúdio Warner Bros. Nový šéf spoločnosti, Jason Kilar (dosadený do vedenia telekomunikačnou spoločnosť AT&T, ktorá WarnerMedia vlastní), sa rozhodol pre radikálny krok - všetky blockbuster filmy roka 2021 vyjdú v rovnaký deň ako pôjdu do kín aj na streamovacej platforme HBO Max.

AT&T sa totiž rozhodlo, že chce vybudovať konkurenciu pre Netflix a zvolilo si značku HBO ako základ, na ktorom vlastnú platformu vytvorí.

Štart HBO Max bol zle manažovaný a transformáciu rôznych služieb (HBO, HBO Now, HBO Go) do jednej sa nepodarilo dobre odkomunikovať ani sprocesovať. Napriek tomu môže táto správa rastu služby pomôcť, najmä v neistote, kedy bude k dispozícii globálne dostupná vakcína a kapacita kín nebude obmedzovaná.

(WarnerMedia)

Etická dilema Googlu

Google rozviazal pomer s výskumníčkou Timnit Gebruovou. Tá vo firme pracovala na výskume etiky a umelej inteligencie. Gebruová tvrdí, že ju vyhodili po tom, ako sa chystala zverejniť výsledky, ktoré by upozorňovali na etické problémy pri využívaní umelej inteligencie veľmi podobnej tým, ktoré dnes Google používa vo svojich produktoch.

Proti prepusteniu Gebruovej sa zdvihla vlna odporu vo vnútri firmy aj v celom odvetví umelej inteligencie. Šéf Googlu Sundar Pichai napísal podivné ospravedlnenie, ktoré vyznelo, ako by mu ho trápilo to, že sa vec prepiera na verejnosti a nie etická dilema v jeho firme.

(MIT Technology Review)

Správičky

Apple predstavil AirPods Max . Spoločnosť pridala do svojho portfólia nové slúchadlá s cenovkou 549 dolárov. Ide o historicky prvé plné slúchadlá cez hlavu značky Apple s aktívnym potláčením okolitého hluku a prémiovým zvukom, ktorý by sa mal vyrovnať tým najlepším slúchadlám. (The Verge, FWIW by David Tvrdon)

Francúzsky prezident chce európsku digitálnu suverenitu . V nedávnom rozhovore Emmanuel Macron hovoril o potrebe znížiť závislosť EÚ na amerických technológiách a vybudovať vlastné. (CNBC)

Stav európskych technológií v roku 2020 (The State of European Tech 2020). Vyšiel report, ktorý skúma, ako sa darilo európskym technologickým firmám. (Sifted.eu)

Čo hľadali Slováci najčastejšie cez Google . Tento rok sme najčastejšie vyhľadávali pojmy ako Edupage, či koronavírus Slovensko. (Google Trends, SME Tech)

Google spustil na Slovensku cloudové hranie Stadia. Matúš Paculík službu vyskúšal a potvrdzuje, že ide o budúcnosť hrania, ale musia ešte vychytať niektoré muchy. (SME Tech)

Test smarthodiniek Withings ScanWatch . Zhrnutie Matúša Paculíka: Vo svete múdrych hodiniek a fitness náramkov s čoraz väčšími farebnými displejmi je Withings unikátnym riešením. Zistí o vašej kondícii všetko, zmeria vám EKG, kyslík v krvi a na jedno nabitie zvládne aj mesiac. Cena od 289 €. (SME Tech)

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.